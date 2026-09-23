FIFA
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FIFA, Batı Şeria’daki gençlere güvenli alanlar sağlamak için Filistin’de yeni futbol sahalarını hizmete açtı
- FIFA
FIFA Arena girişimi aracılığıyla yerel toplulukları dönüştürmek
Orta Doğu’da taban futbolunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan FIFA, Filistin bölgesinde son teknolojiye sahip iki mini saha açtı. Bu yeni tesisler, Beytüllahim’in güneyinde bulunan Marah Rabah ile Batı Şeria’nın kuzey kesimindeki Qusin’de yer alıyor. Proje, dünya futbolunun yönetim organı ile Filistin Futbol Federasyonu’nun ortak çalışmasını temsil ederken, kritik mali destek İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlandı.
Bu açılışların zamanı özellikle önem taşıyor; zira Batı Şeria’daki birçok topluluk şu anda eğitime, sosyal hizmetlere ve organize spora erişimde ciddi engellerle karşı karşıya. FIFA, bu özel alanları sağlayarak güzel oyunun Filistinli yeteneklerin gelecek nesli için erişilebilir kalmasını hedefliyor. Tesislerden biri, Marah Rabah Kız Lisesi’nin tam karşısındaki Thaher Al Thour bölgesine stratejik olarak yerleştirilirken, diğeri Qusin’in kuzeybatısında bulunuyor.
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FIFA, bu tesislerin açılışını kutlamak için, bu sahaları şimdiden hareket merkezlerine dönüştürmeye başlayan gençlik turnuvası "Barış İçin Birleş: Çocuklar Kupası"nı düzenledi. Turnuvada 14 yerel Filistin takımı yer alıyor ve yaklaşık 160 çocuk bir araya gelerek yarışıyor ve becerilerini geliştiriyor. Organizasyon formatı, geleneksel grup aşamasının ardından çeyrek final ve yarı finali de içeren eleme turlarıyla devam ediyor ve büyük finalle sona eriyor. Rekabetçi maçların ötesinde turnuva, çevredeki köy ve kasabalarda yaşayanları spor ruhu etrafında buluşturmak için tasarlanmış, topluma odaklı çeşitli futbol etkinliklerini de içeriyor.
Bu girişim, futbolun küresel popülaritesini takım çalışması, karşılıklı saygı ve fair play gibi temel yaşam değerlerini öğretmek için kullanan daha geniş kapsamlı "FIFA Barış İçin Birleş" kampanyasının bir parçası. Bu sahalar, sadece sembolik anıtlar olarak kalmak yerine hemen pratik kullanıma sunuluyor. Turnuva, tesislerin yıl boyunca nasıl kullanılacağına dair bir pilot işlevi görüyor ve atıl kalmamalarını sağlıyor. Resmi açılış töreni 25 Eylül'de yapılacak; ayrıca bu açılış haftasındaki turnuvada yer alan genç katılımcılara kupa takdimi de burada gerçekleştirilecek.
- FIFA
Infantino, zor zamanlarda futbolun gücünü vurguladı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu gelişmelerin önemine dair konuşurken, siyasi ya da çevresel faktörlerin günlük yaşamı sekteye uğrattığı durumlarda futbolun yaratabileceği toplumsal etkiye dikkat çekti. FIFA Başkanı, bu projelerin gerçek başarısının inşa edilmelerinde değil, gençler için günlük kullanım değerlerinde yattığını belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Bu FIFA Arena tesislerinin değeri, sahalarda her gün ne olduğuna göre ölçülecek” dedi. “Hayatın sık sık kısıtlamalar ve belirsizlik nedeniyle sekteye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve organize spora katılabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü anarken, bu FIFA Arenalarının topluluklarına uzun yıllar hizmet etmesini umuyoruz.” Bu açıklama, FIFA'nın “Football Unites the World” misyonuna olan bağlılığını yansıtıyor ve sporun yönetim organının, altyapı gelişiminin en büyük toplumsal karşılığı sağlayabileceği bölgelerde aktif kalmasını güvence altına alıyor.
Filistin futbolu için kalıcı bir miras inşa etmek
Bu mini sahaların kullanıma açılması, farklı topluluklarda dayanıklı ve güvenli futbol ortamları inşa etmeye adanmış uluslararası bir girişim olan daha geniş kapsamlı FIFA Arena Programı'nın temel unsurlarından birini oluşturuyor. Bu programın bir parçası olarak, yerel Filistin topluluklarına da ilk turnuva sona erdikten çok sonra eğitimlerin ve organize maçların sürdürülmesini kolaylaştırmak için gerekli futbol ekipmanları sağlanıyor. Amaç, Filistin Futbol Federasyonu'nun uzun vadeli gelişim hedeflerini destekleyen kalıcı bir iz bırakmak, bölge genelinde genç erkek ve kadın oyuncuların belirlenmesi ve yetiştirilmesi için sürdürülebilir bir zemin sunmak.
Marah Rabah ve Qusin'deki bu sahaların açılışı, kısa süre önce Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da da benzer açılışların yapıldığı FIFA Arena projesi için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. FIFA, yüksek kaliteli, hava koşullarına dayanıklı zeminlere ve erişilebilir konumlara odaklanarak bu sahaların yoğun kullanıma dayanabilmesini sağlıyor.
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