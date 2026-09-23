Orta Doğu’da taban futbolunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan FIFA, Filistin bölgesinde son teknolojiye sahip iki mini saha açtı. Bu yeni tesisler, Beytüllahim’in güneyinde bulunan Marah Rabah ile Batı Şeria’nın kuzey kesimindeki Qusin’de yer alıyor. Proje, dünya futbolunun yönetim organı ile Filistin Futbol Federasyonu’nun ortak çalışmasını temsil ederken, kritik mali destek İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlandı.

Bu açılışların zamanı özellikle önem taşıyor; zira Batı Şeria’daki birçok topluluk şu anda eğitime, sosyal hizmetlere ve organize spora erişimde ciddi engellerle karşı karşıya. FIFA, bu özel alanları sağlayarak güzel oyunun Filistinli yeteneklerin gelecek nesli için erişilebilir kalmasını hedefliyor. Tesislerden biri, Marah Rabah Kız Lisesi’nin tam karşısındaki Thaher Al Thour bölgesine stratejik olarak yerleştirilirken, diğeri Qusin’in kuzeybatısında bulunuyor.