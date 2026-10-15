Zürih’teki FIFA yönetiminde perşembe günü üç buçuk saat süren sert bir hesaplaşma yaşandı. Infantino, iptal edilen FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifinin yarattığı sonuçlarla başa çıkmaya çalıştı. FIFA’nın ticari haklarının önemli bir bölümünün özel yatırımcılara devredilmesini öngören bu gizli plandan, ortaya çıkmasından yalnızca birkaç gün sonra vazgeçildi.

Ancak başkanın itibarının ciddi zarar gördüğü anlaşılıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika temsilcileri, sonuçsuz kalan müzakerelerle ilgili belgelerin tamamının açıklanmasını talep ediyor. Aynı zamanda FIFA başkan yardımcısı olan İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Debbie Hewitt, en sert eleştirileri yöneltenler arasındaydı. Hewitt, anlaşmanın ayrıntıları konusunda FIFA Konseyi’nin hâlâ bilgilendirilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hiçbir konunun sakınılmadan konuşulduğu belirtilen toplantıda Infantino, dış finansörlerle görüşmeden önce FIFA Konseyi’ne danışmadığı için hatalı davrandığını kabul etti. Hewitt bu özrü kabul etmekle birlikte, güveni yeniden tesis etmek için yeterli olmadığını söyledi. Başkanın FFE belgeleri hakkındaki doğrudan soruları yanıtlamayı reddetmesinin, liderliği konusunda ciddi endişeler yarattığını belirtti.

FA Başkanı, durumun artık kritik bir noktaya geldiğini açıkça ifade etti. Gerekli bilgilerin derhâl verilmemesi hâlinde Infantino’nun dünya futbolunun en üst makamında kalmaması gerektiğini söyledi. Hewitt, BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Bence bu adamın o soruları yanıtlaması gerekiyor. Şimdi yanıtlamazsa FIFA başkanlığına uygun değildir” dedi.