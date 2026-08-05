FIFA Başkanı Gianni Infantino, istifa baskısı artarken Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı tarafından "şantajla" suçlandı

Olağanüstü bir açıklamada Hussein, sosyal medya üzerinden iddia edilen baskıyı detaylandırdı: "FIFA ile ilgili sorun sıkıntısı yok. Bunlardan bazılarının federasyon perspektifinden, özellikle de ilk kez Dünya Kupası'na giden Ürdün açısından ne olduğunu açıklığa kavuşturarak başlayayım.

"İlk olarak, taraftarlarımızı ABD'ye sokmak: Hepsine VİZE verilmedi, biletleri olmasına rağmen. Bu biletlerin de fahiş fiyatlarla satıldığını biliyoruz. İkinci olarak, katılımımız nedeniyle ABD hükümeti tarafından FIFA üzerinden vergilendiriliyoruz. Oyunculara ve personele gitmesi gereken para."

Suçlamalar daha da ileri gitti ve FIFA'nın muazzam servetine rağmen önceki turnuvalardan kalan, hâlâ ödenmemiş mali ödüllere de değindi. Hussein şöyle ekledi: "Üçüncü olarak, Katar'daki Arap Kupası için aralık ayından bu yana oyuncularımızın ödül parasını bekliyoruz; bu, FIFA'nın bir organizasyonu. Finale yükselmiş olmamız nedeniyle takımımızın alması gereken para hâlâ teslim edilmedi, aynı zamanda FIFA ise kasasında kaç milyar bulunduğuyla övünüyor.

"Sorunun gerçekten liderlikle ilgili olduğu açık. FIFA, aylardır bu ya da diğer meselelerin hiçbirinde bize yardım etmeyi reddediyor. Ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak, Infantino'yu desteklemem hâlinde bunun federasyonumuza yardımcı olma konusunda çok etkili olacağının iletilmesine kadar.

"Ürdün'de etik değerlere bağlı kalmakla gurur duyuyoruz. Onu daha önce desteklemedik ve kesinlikle şimdi de desteklemeyeceğiz. Ancak tüm durum şantaja varıyor ve buna boyun eğmeyi reddediyoruz."