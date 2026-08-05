Getty Images Sport
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, istifa baskısı artarken Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı tarafından "şantajla" suçlandı
Etik dışı davranışlara ilişkin şoke edici iddialar
Dünya futbolunu sarsan sansasyonel bir gelişmede, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hüseyin, Infantino'yu siyasi destek sağlamak için "şantaj" kullanmakla suçladı. İddialar, Ürdünlü yetkilinin FIFA'nın, Infantino'nun başkan olarak dördüncü dönemi için destek talep ederken kritik fonları ve yardımı kestiğini öne sürdüğü olağanüstü bir açıklamayla ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Ödül parasının alıkonulması ve etik kaygılar
Olağanüstü bir açıklamada Hussein, sosyal medya üzerinden iddia edilen baskıyı detaylandırdı: "FIFA ile ilgili sorun sıkıntısı yok. Bunlardan bazılarının federasyon perspektifinden, özellikle de ilk kez Dünya Kupası'na giden Ürdün açısından ne olduğunu açıklığa kavuşturarak başlayayım.
"İlk olarak, taraftarlarımızı ABD'ye sokmak: Hepsine VİZE verilmedi, biletleri olmasına rağmen. Bu biletlerin de fahiş fiyatlarla satıldığını biliyoruz. İkinci olarak, katılımımız nedeniyle ABD hükümeti tarafından FIFA üzerinden vergilendiriliyoruz. Oyunculara ve personele gitmesi gereken para."
Suçlamalar daha da ileri gitti ve FIFA'nın muazzam servetine rağmen önceki turnuvalardan kalan, hâlâ ödenmemiş mali ödüllere de değindi. Hussein şöyle ekledi: "Üçüncü olarak, Katar'daki Arap Kupası için aralık ayından bu yana oyuncularımızın ödül parasını bekliyoruz; bu, FIFA'nın bir organizasyonu. Finale yükselmiş olmamız nedeniyle takımımızın alması gereken para hâlâ teslim edilmedi, aynı zamanda FIFA ise kasasında kaç milyar bulunduğuyla övünüyor.
"Sorunun gerçekten liderlikle ilgili olduğu açık. FIFA, aylardır bu ya da diğer meselelerin hiçbirinde bize yardım etmeyi reddediyor. Ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak, Infantino'yu desteklemem hâlinde bunun federasyonumuza yardımcı olma konusunda çok etkili olacağının iletilmesine kadar.
"Ürdün'de etik değerlere bağlı kalmakla gurur duyuyoruz. Onu daha önce desteklemedik ve kesinlikle şimdi de desteklemeyeceğiz. Ancak tüm durum şantaja varıyor ve buna boyun eğmeyi reddediyoruz."
Küresel isyan ve yasal tehditler
Bu iddiaların zamanlaması, turnuvada özel yatırımcıların pay sahibi olmasını öngören tartışmalı Dünya Kupası satış planının çöküşünün sarsıntısını hâlâ yaşayan Infantino için daha kötü olamazdı. UEFA, yalnızca başkanın görevden ayrılmasını istemekle kalmayıp, ilgili herhangi bir kanıtın yok edilmesine karşı da uyarıda bulunarak agresif bir tutum aldı. Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA başkanına resmî bir hukuki ihtar gönderecek kadar ileri giderek, başarısızlıkla sonuçlanan ticari iştirakle ilgili tüm belgelerin korunmasını talep etti. Infantino'nun görevini sürdürmesine karşı çıkan ülke sayısının şu anda 91 olarak tahmin edilmesiyle üzerindeki baskı artıyor.
- Getty
Infantino hayatta kalma mücadelesi veriyor
Büyüyen krize yanıt olarak Infantino, Sky News'ün aktardığına göre kendi personeli içindeki iç isyanı ele almak için Fas'ta acil toplantılar yapıyor. Başarısız olan 20 milyar dolarlık projenin ardından yaşananlar, UEFA'nın tam bir güven eksikliği ilan etmesiyle birlikte onun itibarını yerle bir etti.
Görevden ayrılması yönündeki çağrılar giderek artsa da Infantino, kendi isteğiyle istifa edeceğine dair henüz bir işaret vermedi. Ancak Ürdün'den gelen şantaj iddialarının niteliği, siyasi mücadeleye yeni ve daha karanlık bir boyut katıyor. Daha fazla üye federasyon tutumunu değerlendirirken, olağanüstü bir FIFA Kongresi ve resmî bir güvensizlik oylaması ihtimali ufukta giderek daha belirgin şekilde görünüyor.
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