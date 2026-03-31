FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilme tehdidine ilişkin açıklamalarında, İran için bir B planı olmadığını kabul etti

Infantino, "gerçek dünyanın" karmaşıklığına rağmen futbolun birleştirici bir güç olarak hizmet etmesi gerektiği konusunda ısrar etti ve İran heyetinin turnuvaya katılabileceğine dair Beyaz Saray'dan kişisel güvence aldığını doğruladı.

N+ ile yaptığı röportajda FIFA başkanı şunları söyledi: “İran, halkını temsil ediyor; hem İran'da yaşayanları hem de yurtdışında yaşayanları. Bu Dünya Kupası'na sahada hak kazandılar; çok erken bir aşamada elemeyi geçen bir takımdılar. İran, futbola deli bir ülke. Onların oynamasını istiyoruz; Dünya Kupası'nda oynayacaklar ve B, C veya D planı yok; plan A var. Gerçek dünyada yaşıyoruz ve durumun ne olduğunu biliyoruz, ki bu çok karmaşık, ancak çalışıyoruz ve İran'ın bu Dünya Kupası'nda en iyi koşullarda oynamasını sağlayacağız."