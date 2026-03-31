FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilme tehdidine ilişkin açıklamalarında, İran için bir B planı olmadığını kabul etti
Gölgede geçen bir turnuva
İran’da devam eden çatışmalar, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını önemli ölçüde etkilemiş ve ülkenin G Grubu’nda yer alıp almayacağına dair ciddi şüpheler doğurmuştur. İran bir yıl önce sahada eleme turlarını geçse de, askeri operasyonlar ve Yüce Lider Ayetullah Ali Hamaney’in vefatı sonucunda siyasi ortam gerginleşmiştir. Turnuvanın jeopolitik kargaşanın merkezinde yer alan ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenmesi planlandığı için FIFA şu anda karmaşık bir diplomatik ortamda yolunu bulmaya çalışıyor. Bu gerilimlere rağmen Infantino kararlılığını koruyor, İran'ın katılımını "Plan A" olarak nitelendiriyor ve şimdilik başka seçenekleri dışlıyor.
FIFA’nın kararlı tutumu
Infantino, "gerçek dünyanın" karmaşıklığına rağmen futbolun birleştirici bir güç olarak hizmet etmesi gerektiği konusunda ısrar etti ve İran heyetinin turnuvaya katılabileceğine dair Beyaz Saray'dan kişisel güvence aldığını doğruladı.
N+ ile yaptığı röportajda FIFA başkanı şunları söyledi: “İran, halkını temsil ediyor; hem İran'da yaşayanları hem de yurtdışında yaşayanları. Bu Dünya Kupası'na sahada hak kazandılar; çok erken bir aşamada elemeyi geçen bir takımdılar. İran, futbola deli bir ülke. Onların oynamasını istiyoruz; Dünya Kupası'nda oynayacaklar ve B, C veya D planı yok; plan A var. Gerçek dünyada yaşıyoruz ve durumun ne olduğunu biliyoruz, ki bu çok karmaşık, ancak çalışıyoruz ve İran'ın bu Dünya Kupası'nda en iyi koşullarda oynamasını sağlayacağız."
Tahran'dan gelen tehditler
FIFA’nın iyimser tavrının aksine, Tahran’dan gelen açıklamalar tam bir boykotun kapıda olduğunu gösteriyor. İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Donyamali, devam eden savaş ve son zamanlarda yaşanan grevleri katılımın önündeki aşılmaz engeller olarak göstererek, oyuncularının ABD’deki güvenliği konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.
Donyamali devlet televizyonuna şunları söyledi: "İran'a karşı yaptıkları kötü eylemler nedeniyle - sadece sekiz veya dokuz ay içinde bize iki savaş dayattılar ve binlerce insanımızı öldürdüler ve şehit ettiler - kesinlikle Dünya Kupası'na katılmamız mümkün değil."
Bu görüşe İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da katılarak, turnuvaya katılmanın hedef olduğunu ancak son saldırıların yarattığı travma nedeniyle turnuvayı dört gözle beklemenin neredeyse imkansız hale geldiğini kabul etti. Taj, "Kesin olan şey, bu saldırının ardından Dünya Kupası'nı umutla beklememizin beklenemeyeceği" dedi.
Zamana karşı bir yarış
Turnuvanın başlamasına sadece 72 gün kala, FIFA, İran milli takımı için güvenlik protokollerini ve seyahat düzenlemelerini kesinleştirmek üzere zamanla yarışıyor. İran’ın 15 Haziran’da Inglewood’da Yeni Zelanda ile karşılaşarak turnuvaya başlaması planlanıyor.