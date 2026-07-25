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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nda Arjantin'in “profesyonelliğini” övdü; FIFA Başkanı'nın Futbol Federasyonu'na yazdığı mektup ortaya çıktı
Infantino, Tapia’ya tebrik mesajı gönderdi
Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Infantino’nun Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia’ya yazdığı özel bir mektup kamuoyuna açıklandı. New York’ta düzenlenen turnuvanın finalini gölgeleyen saldırgan davranışlara rağmen – 2022 şampiyonu, final maçında kaleye tek bir isabetli şut bile atamamış ve Luis de la Fuente’nin takımı kupayı kaldırırken sırtlarını dönmüştü – FIFA başkanı, Güney Amerika devlerinin turnuvaya yaptığı olumlu etkiye odaklanmayı tercih etti. İlk olarak Arjantinli medya kuruluşları tarafından ortaya çıkarılan ve ardından Daily Mail tarafından doğrulanan mektupta, turnuvanın atmosferine ve küresel sahnedeki başarısına yaptığı katkıdan dolayı ülkeye şükranlar ifade edildi.
Infantino şöyle yazdı: “Sayın Başkan, Dün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, muhteşem New York New Jersey Stadyumu’nda Arjantin, İspanya ile oynadığı heyecan verici finalin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazandı. Arjantin futbolu için elde edilen bu önemli yeni başarıdan dolayı en içten tebriklerimi bir kez daha sunmak isterim. 2026 FIFA Dünya Kupası, muhteşem maçlar, yeni yeteneklerin ortaya çıkışı, sporun büyük isimlerinin katılımı ve taraftarlarla dolu stadyumlarda yaşanan olağanüstü atmosferle damgalanan, unutulmaz bir futbol şenliği olarak hafızalarda kalacaktır."
- Getty Images
'Profesyonellik' iddiaları üzerine tartışma
Mektubun en dikkat çeken kısmı, Infantino’nun takımın davranışları ve çalışma ahlakına yönelik özel övgüleridir; bu övgüler, şu anda devam etmekte olan disiplin işlemleriyle keskin bir tezat oluşturmaktadır. Arjantin'in turnuva performansı, sık sık hile ve simülasyon suçlamalarıyla gölgelendi ve bu durum, İspanya'ya uzatmalarda yenildikleri maçın ardından yaşanan şiddetli kavgayla doruğa ulaştı. Şu anda FIFA tarafından soruşturulan bu olayda, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada ve yardımcı antrenör Roberto Ayala'nın da dahil olduğu görünen bir çatışmada Eric Garcia'ya saldırdı. Bununla birlikte, FIFA başkanı, gümüş madalya kazanan takımın turnuva boyunca gösterdiği çabaya övgü dolu sözler sarf etti.
Mektupta şöyle devam edildi: “Albiceleste’nin muhteşem performansı da, bu turnuvayı dünya çapında milyonlarca futbolseverin ilgisini çeken olağanüstü bir etkinlik haline gelmesine kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Lütfen bu muhteşem sonuca katkıda bulunan herkese içten tebriklerimi iletin: oyunculara, teknik direktör Lionel Scaloni’ye, antrenör ve sağlık ekibine ve elbette turnuva boyunca takıma eşlik edip onları cesaretlendiren sayısız taraftara. Bu zaferler her zaman sürekli çalışmanın, profesyonelliğin ve detaylara gösterilen özenin yanı sıra, bu harika spora duyulan tutku, bağlılık ve sevginin de meyvesidir."
Anti-futbol eğilimleri ve disiplin soruşturmaları
"Profesyonellik"e yönelik övgüler, FIFA’nın takımın davranışları hakkında resmi bir soruşturma açmasına yol açan bir dizi olayla çelişkili bir tablo oluşturuyor. Final maçında Lionel Messi ve takım arkadaşları, tartışmalarla dolu bir karşılaşmada “futbol karşıtı” taktikler kullandıkları iddiasıyla suçlandılar. Dikkat çeken bir olayda Messi, İspanyol savunma oyuncusu Marc Cucurella konuşurken ağzını kapattığı için hakem Slavko Vincic’i onu oyundan atmaya ikna etmeye çalıştı; bu, Arjantin’in daha önce İngiltere’yi yendikleri yarı final maçında Jude Bellingham’a karşı uyguladığı bir oyun taktiğiydi.
Albiceleste’nin eleme turları boyunca sergilediği davranışlar, tarafsız gözlemciler ve rakipler tarafından da ciddi eleştirilere maruz kaldı. Yarı final maçında takım, hakemleri kışkırtmak amacıyla sık sık simülasyon yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca Arjantinli ünlüler ve oyuncular, Falkland Adaları’na ilişkin siyasi bir pankartla kutlama yaparak İngiliz yetkililerin öfkesini üzerine çekti.
- Getty Images Sport
Son anda yaşanan hayal kırıklığına rağmen umut verici bir gelecek
Tartışmalara ve nihai yenilgiye rağmen Infantino, mesajını Arjantin’in gelecekteki başarıları için atılan temeli överek sonlandırdı ve FIFA’nın yakında başlayacak soruşturmaları öncesinde Tapia ile olan güçlü kişisel ilişkisini vurguladı: “Tüm bunlar çok umut verici bir geleceğin habercisi ve şüphesiz Arjantin futbolu için yeni ve büyük başarıların yolunu açacaktır. Sevgili Sayın Başkan, önümüzdeki müsabakalar için size en iyi dileklerimi sunuyorum ve çok yakında tekrar görüşmeyi umuyorum. Dostlukla, Gianni Infantino.”
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