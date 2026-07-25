FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nda Arjantin'in “profesyonelliğini” övdü; FIFA Başkanı'nın Futbol Federasyonu'na yazdığı mektup ortaya çıktı

Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Infantino’nun Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia’ya yazdığı özel bir mektup kamuoyuna açıklandı. New York’ta düzenlenen turnuvanın finalini gölgeleyen saldırgan davranışlara rağmen – 2022 şampiyonu, final maçında kaleye tek bir isabetli şut bile atamamış ve Luis de la Fuente’nin takımı kupayı kaldırırken sırtlarını dönmüştü – FIFA başkanı, Güney Amerika devlerinin turnuvaya yaptığı olumlu etkiye odaklanmayı tercih etti. İlk olarak Arjantinli medya kuruluşları tarafından ortaya çıkarılan ve ardından Daily Mail tarafından doğrulanan mektupta, turnuvanın atmosferine ve küresel sahnedeki başarısına yaptığı katkıdan dolayı ülkeye şükranlar ifade edildi.

Infantino şöyle yazdı: “Sayın Başkan, Dün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, muhteşem New York New Jersey Stadyumu’nda Arjantin, İspanya ile oynadığı heyecan verici finalin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazandı. Arjantin futbolu için elde edilen bu önemli yeni başarıdan dolayı en içten tebriklerimi bir kez daha sunmak isterim. 2026 FIFA Dünya Kupası, muhteşem maçlar, yeni yeteneklerin ortaya çıkışı, sporun büyük isimlerinin katılımı ve taraftarlarla dolu stadyumlarda yaşanan olağanüstü atmosferle damgalanan, unutulmaz bir futbol şenliği olarak hafızalarda kalacaktır."