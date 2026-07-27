Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nin kıdemli üyesi Temsilci Jamie Raskin, FIFA’nın Trump yönetimi ile olan bağlarını ele almak üzere Infantino’nun kayıt altına alınacak bir görüşmeye katılmasını resmen talep etti. Bu talep, son Dünya Kupası öncesinde ve sırasında yaşanan, Infantino’nun Donald Trump’a yeni oluşturulan FIFA Barış Ödülü’nü verme kararı da dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı olayın ardından geldi.

The Athletic’e göre, soruşturma aynı zamanda FIFA’nın ABD’deki fiziksel varlığına, özellikle de Manhattan’daki Trump Tower’ın 17. katında kiraladığı ofis alanına odaklanıyor. FIFA, bu mekan için piyasa düzeyinde kira ödediğini savunsa da, Raskin bu tür bir alanın normalde yıllık 600.000 dolara kiralanabileceğini belirtti.

Kongre üyesi, FIFA’nın Miami ve New York ofislerine ait tüm ziyaretçi kayıtlarını talep etti ve FIFA personeli ile Trump Yönetimi’ne bağlı kişiler arasındaki tüm iletişimin