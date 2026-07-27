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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Donald Trump ile olan ilişkisi nedeniyle ABD’li politikacılar tarafından sert sorguya çekilecek; Infantino’dan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne çıkması isteniyor
Demokrat milletvekilleri FIFA yönetimini hedef alıyor
Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nin kıdemli üyesi Temsilci Jamie Raskin, FIFA’nın Trump yönetimi ile olan bağlarını ele almak üzere Infantino’nun kayıt altına alınacak bir görüşmeye katılmasını resmen talep etti. Bu talep, son Dünya Kupası öncesinde ve sırasında yaşanan, Infantino’nun Donald Trump’a yeni oluşturulan FIFA Barış Ödülü’nü verme kararı da dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı olayın ardından geldi.
The Athletic’e göre, soruşturma aynı zamanda FIFA’nın ABD’deki fiziksel varlığına, özellikle de Manhattan’daki Trump Tower’ın 17. katında kiraladığı ofis alanına odaklanıyor. FIFA, bu mekan için piyasa düzeyinde kira ödediğini savunsa da, Raskin bu tür bir alanın normalde yıllık 600.000 dolara kiralanabileceğini belirtti.
Kongre üyesi, FIFA’nın Miami ve New York ofislerine ait tüm ziyaretçi kayıtlarını talep etti ve FIFA personeli ile Trump Yönetimi’ne bağlı kişiler arasındaki tüm iletişimin
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Siyasi Müdahale ve Tarafsızlık İddiaları
Komitenin soruşturmasının en önemli tartışma noktalarından biri, Dünya Kupası sırasında ABD’li milli futbolcu Balogun’un cezalandırılmasıyla ilgilidir. İddialara göre Trump, forvet oyuncusuna gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini talep etmek üzere Infantino’yu bizzat aradı; bunun üzerine FIFA, oyuncunun eleme maçına katılabileceğine karar verdi. FIFA, kararın bağımsız bir şekilde alındığını savunsa da, bu adım dünya çapında kınamaya yol açtı.
Avrupalı milletvekilleri de bu eleştirilere katıldı; 70’den fazla temsilci, yönetim organının siyasi tarafsızlığa bağlı kalıp kalmadığının araştırılmasını talep etti. Raskin’in mektubunda, FIFA’nın eylemlerinin “Başkan Trump ve yönetimini FIFA lehine kararlar almaya yöneltmek amacıyla tasarlanmış” gibi göründüğü belirtiliyor. Buna, Adalet Bakanlığı’nın 2015 yolsuzluk skandalıyla ilgili bazı suçlamaları düşürme kararıyla ilgili sorular da dahildir.
Bilet Satışındaki Skandallar ve Tüketici Koruması
Siyasi bağların ötesinde, Temsilciler Meclisi komisyonu, New York, New Jersey, Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinin başsavcıları tarafından zaten eleştirilere maruz kalan FIFA’nın tartışmalı bilet satış politikalarını soruşturuyor.
Raskin, FIFA’nın ayrıcalıklı konumunu, yasadışı fiyat şişirme ve hileli satış taktikleri yoluyla “tüketicileri dolandırmak” için kullandığını iddia etti. Mektupta, ilk teklifte final maçları için bilet fiyatının en fazla 1.550 dolar olacağına söz verilmiş olmasına rağmen, bazı koltukların sonunda yaklaşık 33.000 dolara satıldığı vurgulanıyor.
Milletvekilleri, milyonlarca biletin halka satılmış olmasından sonra FIFA’nın daha yüksek fiyatlı koltuk kategorileri getirmesinden özellikle endişe duyuyor. Raskin’in mektubunda şöyle deniyor: “Bir taraftar biletini satın aldıktan sonra bile FIFA, kendi takdirine bağlı olarak onu daha kötü bir bölgedeki daha kötü bir koltuğa yerleştirebilir. Bu, açıkça yasadışı ve tüketici aleyhine bir davranıştır.”
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Amerika’da FIFA’nın Geleceğe Dair Etkileri
Beyaz Saray, yaptığı açıklamada soruşturmaya sert bir yanıt verdi; sözcü Davis Ingle, Raskin’i “aptal bir kişinin zeki bir kişi hakkındaki algısı” olarak nitelendirdi. Yönetim, 2026 Dünya Kupası’nın milyarlarca gelir elde eden ve taraftarlara kusursuz bir deneyim sunan tarihi bir başarı olduğunu savundu.
Ancak soruşturmaya yakın bir Demokrat kaynak, yaklaşan ara seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi’ni geri kazanması halinde bu denetim sorularının, mahkeme celbi yetkisine sahip resmi soruşturmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Devam eden bu gerginlik, ABD’nin ev sahipliğini üstlenmesi beklenen 2031 Kadınlar Dünya Kupası’na hazırlanan FIFA için bir uyarı niteliğinde. Siyasi liderlikte bir değişiklik olması durumunda, yönetim organı operasyonel ve etik standartları konusunda daha da sert bir incelemeyle karşı karşıya kalabilir. Şu an için komite, FIFA’nın talep edilen kayıtları sunması için 9 Ağustos 2026 tarihini son tarih olarak belirledi.
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