FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD ve İsrail ile devam eden savaşa rağmen İran'ın Dünya Kupası'nda yer alacağından "emin" olduğunu açıkladı
Infantino, İran'ın katılımı konusunda tavrını değiştirmiyor
CNBC'nin "Invest in America" Forumu'nda konuşan Infantino, İran'ın turnuvadaki yeriyle ilgili artan belirsizliğe değindi. ABD ve İsrail'in hava saldırıları düzenlemesi ve ABD'nin Meksika ve Kanada ile birlikte ana ev sahibi ülkelerden biri olması nedeniyle, İran milli takımının Amerikan topraklarında güvenli bir şekilde yarışıp yarışamayacağına dair sorular gündeme gelmişti.
CBS'ye göre Infantino forumda, "İran takımı kesinlikle geliyor, evet," dedi. "Elbette o zamana kadar durumun barışçıl bir hal almasını umuyoruz. Dediğim gibi, bu kesinlikle yardımcı olacaktır. Ancak İran gelmek zorundadır. Elbette onlar halklarını temsil ediyorlar. Eleme turlarını geçtiler. Oyuncular oynamak istiyor."
Küresel sahnede siyaset ve spor
FIFA Başkanı, İran milli takımıyla yüz yüze görüşmek üzere kısa süre önce Türkiye’nin Antalya kentine gitti ve takımın kalitesine ve profesyonelliğine hayranlığını dile getirdi. Infantino, siyasi çatışmaların uluslararası futbol müsabakalarına kimin katılabileceğini belirlemesi gerektiği yönündeki görüşe karşı çıkmaya devam ediyor. “Onları görmeye gittim. Aslında oldukça iyi bir takımlar,” diye ekledi Infantino. “Ve gerçekten oynamak istiyorlar; oynamaları da gerekir. Spor artık siyasetin dışında kalmalı."
Trump, güvenlik ve emniyet konusunda endişeleri dile getiriyor
Beyaz Saray'dan gelen çelişkili mesajlar durumu daha da karmaşık hale getirdi. İlk haberlerde İranlı futbolcuların hoş karşılanacağı belirtilirken, Başkan Donald Trump daha sonra sosyal medyada tereddütlerini dile getirdi. Truth Social'da bir paylaşımda bulunan başkan, takımın teknik olarak hoş karşılanacağını ancak "kendi can ve güvenlikleri açısından orada olmalarının uygun olmadığını" düşündüğünü belirtti.
Bu yorumlar, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'dan anında tepki gördü. Taj, güvenlik garantilerinin bulunmadığını gerekçe göstererek, takımın ABD'ye girişini tamamen reddedebileceğini ima etti. Taj geçen ay, "Başkan Trump, İran milli takımının güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkça belirttiği için, kesinlikle Amerika'ya gitmeyeceğiz" dedi.
Meksika'ya taşınma talebi resmi olarak reddedildi
ABD'deki güvenlik sorunlarını aşmak amacıyla İranlı yetkililer, G Grubu maçlarının Meksika'ya taşınması için lobi faaliyetlerinde bulunmuştu. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, FIFA'nın "sonuçta maçların asıl sahalarından taşınamayacağına karar verdiğini" doğruladı. Sheinbaum, maçların taşınmasının yönetim organının üstlenmeye istekli olmadığı "büyük bir lojistik çaba" gerektireceğini belirtti.
Mevcut durumda, İran'ın grup maçlarının üçünü de ABD'de oynaması planlanıyor. Belçika ve Yeni Zelanda ile oynanacak bu kritik karşılaşmalardan ikisi Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda, Mısır ile oynanacak üçüncü maç ise Seattle'da gerçekleşecek. Her iki hükümetin baskısına rağmen, FIFA'nın tutumu net ve orijinal program öncelikli olmaya devam ediyor.