Tırmanan çatışma, iki yönetim organı arasındaki derin siyasi ayrılığı gözler önüne seriyor. FIFA, UEFA'nın yatırımı engellemesinin arkasındaki gerçek ekonomik motivasyonun küresel pazar gücünü korumak olduğunu iddia ediyor. Başvuruda şu ifadeler yer aldı: "Futbol gelişmekte olan dünyada güçlenirse, küresel rekabet artar; bu da nihayetinde UEFA'nın pazar gücünü azaltır ve amiral gemisi turnuvalarına daha fazla rekabet getirir." FIFA ayrıca, UEFA'nın İsviçre'de tehdit ettiği ceza yargılamasını başlatma yetkisine sahip olmadığını da belirtti. Bu arada, yatırım fonu işin içinde olan Joshua Kushner, pazartesi günü yaptıkları açıklamada "küresel futbolun siyasi dinamiklerini takdir etmekte başarısız olduklarını" öne sürdü.