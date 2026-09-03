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Ceferin InfantinoGetty
Moataz Elgammal

Çeviri:

FIFA, başkan Gianni Infantino'ya karşı bir karalama kampanyası organize etmekle UEFA'yı suçlayan yasal belgeler sundu

World Cup
Dünya Kupası

Dünya futbolunun yönetim organı, son dönemdeki hukuki tehditlere sert bir yanıt vererek Avrupalı muadillerini koordineli bir karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Sert geçen hukuki anlaşmazlık, tartışmalı ve daha sonra rafa kaldırılan milyarlarca dolarlık yatırım teklifi etrafında şekilleniyor; bu teklif, kurumlar ve başkanları arasında büyük bir siyasi ayrılığa yol açtı.

  • Yatırım planı üzerindeki hukuki mücadele kızışıyor

    FIFA, başkan Gianni Infantino’ya yönelik ceza davası tehdidinin ardından UEFA’yı kendilerine ve Infantino’ya karşı bir karalama kampanyası yürütmekle suçladı. The Athletic'in haberine göre anlaşmazlık, UEFA’nın 28 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuki bir belge sunmasından kaynaklanıyor.

    Avrupa futbolunun yönetim organı, Infantino’nun FIFA’nın ticari operasyonlarındaki yüzde 20’lik hissenin 4,2 milyar dolar (£3,1 milyar) karşılığında satışı konusunda "kendi çıkarı için hileli biçimde piyasa dışı bir fiyatı teşvik ettiğini" öne sürdü. FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifi olarak bilinen plan kapsamında, Amerikan yatırım fonu Thrive Eternal’ın küresel organizasyonlarda büyük bir hisse satın alması öngörülüyordu.

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  • InfantinoGetty Images

    FIFA iddialara yanıt verdi

    UEFA'nın başvurusuna yanıt veren FIFA, salı günü New York'ta davaya müdahil olma talebinde bulundu ve başvuruya karşı çıkılmasını istedi. FIFA, hukuki yanıtında Aleksander Ceferin'i ve organizasyonunu sert şekilde eleştirdi. Dosyada, "Bu başvurular başlıklar ve dava dosyası numaralarıyla hukuki dilekçeler gibi sunulsa da, UEFA'nın FIFA'ya ve yönetimine karşı karalama kampanyasını daha da destekleyen basın bültenlerinden pek de fazlası değiller" denildi. FIFA ayrıca, UEFA'nın FFE'yi yalnızca küçük ülkelerin mali güç kazanmasını ve Avrupa elitine meydan okumasını engellemek için bloke ettiğini savundu.

  • Küresel hakimiyet için güç savaşı

    Tırmanan çatışma, iki yönetim organı arasındaki derin siyasi ayrılığı gözler önüne seriyor. FIFA, UEFA'nın yatırımı engellemesinin arkasındaki gerçek ekonomik motivasyonun küresel pazar gücünü korumak olduğunu iddia ediyor. Başvuruda şu ifadeler yer aldı: "Futbol gelişmekte olan dünyada güçlenirse, küresel rekabet artar; bu da nihayetinde UEFA'nın pazar gücünü azaltır ve amiral gemisi turnuvalarına daha fazla rekabet getirir." FIFA ayrıca, UEFA'nın İsviçre'de tehdit ettiği ceza yargılamasını başlatma yetkisine sahip olmadığını da belirtti. Bu arada, yatırım fonu işin içinde olan Joshua Kushner, pazartesi günü yaptıkları açıklamada "küresel futbolun siyasi dinamiklerini takdir etmekte başarısız olduklarını" öne sürdü.

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  • 잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images

    Yönetim organları için sırada ne var?

    FIFA ve UEFA artık Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde uzun sürecek bir hukuki hesaplaşmaya hazırlanıyor. FFE teklifi resmen rafa kaldırılmışken, odak noktası Infantino ile Amerikalı yatırımcıları kapsayan bilgi ifşası taleplerinin bir yargıç tarafından nasıl ele alınacağına kayacak. Infantino ile Ceferin arasındaki sert rekabetin, her iki organizasyon da yaklaşan uluslararası turnuvalara hazırlanırken siyasi gündeme damga vurması bekleniyor.