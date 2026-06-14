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FIFA, ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Ömer Artan'a Dünya Kupası turnuva ücretinin tamamını ödeyecek
FIFA, katılım olmamasına rağmen tam ödeme yapmayı taahhüt ediyor
BBC Sport’un haberine göre, FIFA, Artan’ın sahaya çıkamamış olmasına rağmen turnuva ücretinin tamamını alacağını doğrulayarak önemli bir destek gösterisinde bulundu. Hakemlere genellikle Dünya Kupası’nın sona ermesinden sonra maaşları ödenirken, futbolun dünya yönetim organı, Somalili hakemin hayallerini erken sona erdiren seyahat sorunları nedeniyle maddi olarak mağdur olmaması için harekete geçti.
Artan, futbolun en büyük sahnesinde ülkesini temsil etme umuduyla Florida'ya gelmişti. Ancak, ABD yetkililerinin diplomatik pasaportunu ve tek girişli vizesini reddetmesi üzerine yolculuğu yarıda kesildi ve derhal sınır dışı edildi. Talihsiz koşullara rağmen, FIFA yetkilileri hakemin Mogadişu'ya dönmeden önce İstanbul'da transit geçişi sırasında kendisine yardım sağladı.
- Getty
Sorgulama ve terör suçlamaları gündeme geliyor
Artan'ın ülkeye girişinin engellenmesiyle ilgili ayrıntılar, futbol camiasında yoğun tartışmalara yol açtı. ABD'li hükümet yetkilileri, Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle bağlantılı olduğu" iddiası nedeniyle ülkeye girişinin yasaklandığını öne sürdü. Havaalanında 11 saat süren zorlu bir süreçte, sınır görevlileri ona militan grup El Şabab ile olası bağlantıları hakkında sorular sordu.
Artan, bu tür bağlantıları şiddetle reddetti ve durumdan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. "Gerekli tüm belgelerim ve her şeyim vardı. Doğru vizeye sahiptim," diye açıkladı Artan. "Ben sadece hayallerini, hayatımın en büyük hayali olan Dünya Kupası'na gelmeyi gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim."
Afrika hakemliğinin yükselen yıldızı
Kuzey Amerika’daki aksiliklere rağmen Artan, Afrika futbolunda en saygın hakemlerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılında olağanüstü bir performans sergileyen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yılın erkekler hakemi seçildi. Özgeçmişinde, Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağı gibi büyük çaplı görevler yer alıyor.
Şili'de düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda, prestijli üçüncülük maçı da dahil olmak üzere birçok maçı yönetmiş olması, uluslararası deneyiminin ne kadar geniş olduğunu göstermektedir. Artan, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda da öne çıkan bir isim olmuş ve kıtada ve ötesinde yüksek baskı altındaki ortamları yönetebilen birinci sınıf bir hakem olarak ününü pekiştirmiştir.
- AFP
UEFA Süper Kupası'na bakış
Dünya Kupası şimdilik kaçırılmış bir fırsat olarak kalırken, Artan’ın kariyeri Avrupa’nın en üst seviyesinde devam edecek. Avusturya’nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçında hakemlik yapması için davet edildi. 12 Ağustos’ta gerçekleşecek bu prestijli görev, küresel hakem camiasındaki konumunun bir kanıtı niteliğinde.
Artan sıcak bir karşılama ile karşılandı ve destekçilerine şükranlarını dile getirdi. Son olaylardan etkilenmeyen Artan, şimdiden bir sonraki büyük uluslararası turnuvaya odaklanmış durumda. "Halkıma ve ülkeme teşekkür ettim," diyen Artan, 2030 Dünya Kupası'nda hakemlik yapmak için sıkı çalışmaya devam edeceğine söz verdi.