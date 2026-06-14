FIFA, ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Ömer Artan'a Dünya Kupası turnuva ücretinin tamamını ödeyecek

Kuzey Amerika’daki aksiliklere rağmen Artan, Afrika futbolunda en saygın hakemlerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılında olağanüstü bir performans sergileyen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yılın erkekler hakemi seçildi. Özgeçmişinde, Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağı gibi büyük çaplı görevler yer alıyor.

Şili'de düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda, prestijli üçüncülük maçı da dahil olmak üzere birçok maçı yönetmiş olması, uluslararası deneyiminin ne kadar geniş olduğunu göstermektedir. Artan, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda da öne çıkan bir isim olmuş ve kıtada ve ötesinde yüksek baskı altındaki ortamları yönetebilen birinci sınıf bir hakem olarak ününü pekiştirmiştir.