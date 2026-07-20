FIFA, 2026 Dünya Kupası ödüllerini açıklarken Rodri Altın Top’u, Kylian Mbappé ise Altın Ayakkabı’yı kazandı

İspanya’nın başarısı bireysel ödüllere de yansıdı; Unai Simon turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ve adidas Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

Pau Cubarsi ise Genç Oyuncu Ödülü’nü aldı. Bu ödül, 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan oyunculara veriliyor ve kazanan, FIFA Teknik Çalışma Grubu tarafından seçiliyor.

Hollanda ise turnuvanın fair play sıralamasında birinci olan takıma verilen FIFA Fair Play Ödülü’nü kazanarak ödül listesini tamamladı.