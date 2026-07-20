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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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FIFA, 2026 Dünya Kupası ödüllerini açıklarken Rodri Altın Top’u, Kylian Mbappé ise Altın Ayakkabı’yı kazandı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
Rodri
K. Mbappe

İspanya’nın üstünlüğü Dünya Kupası kupasının ötesine uzandı; Rodri, turnuvanın resmi ödül kazananları arasında en çok öne çıkan isim oldu. Fransa’dan Kylian Mbappé, attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı; Unai Simon ve Pau Cubarsi ise bireysel ödüllere layık görüldü. Kuzey Amerika’da düzenlenen ve maç sayısı 104’e çıkarılan turnuvayı yaklaşık 6,9 milyon taraftar izledi.

  • Rodri Altın Top ödülünü kazandı

    Rodri, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçildi; İspanya’nın orta saha oyuncusu, FIFA Teknik Çalışma Grubu’nun oylaması sonucunda adidas Altın Top ödülünü kazandı. Arjantin kaptanı Lionel Messi oylamada ikinci olurken, Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé Bronz Top ödülünü aldı.

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Mbappé Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazandı

    Mbappé, 769 dakika boyunca 10 gol atıp 4 asist yaparak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Fransız forvet, 8 gol ve 4 asistle Gümüş Ayakkabı ödülünü alan Messi’nin iki gol önünde bitirdi.

    İngiltere'nin orta saha oyuncusu Jude Bellingham ise 7 gol ve 1 asistle Bronz Ayakkabı ödülünü kazanarak ilk üçü tamamladı.

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    Simon ve Cubarsi, ödül kazananlar arasında yer aldı

    İspanya’nın başarısı bireysel ödüllere de yansıdı; Unai Simon turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ve adidas Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

    Pau Cubarsi ise Genç Oyuncu Ödülü’nü aldı. Bu ödül, 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan oyunculara veriliyor ve kazanan, FIFA Teknik Çalışma Grubu tarafından seçiliyor.

    Hollanda ise turnuvanın fair play sıralamasında birinci olan takıma verilen FIFA Fair Play Ödülü’nü kazanarak ödül listesini tamamladı.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FIFA için büyük bir zafer

    48 takımın katıldığı genişletilmiş Dünya Kupası, FIFA için tarihi seyirci rakamları da getirdi. Turnuvanın 104 maçını toplam 6.810.996 taraftar izledi; bu da maç başına ortalama 65.490 seyirci anlamına geliyor.

    FIFA, turnuva boyunca stadyumların mevcut kapasitesinin yüzde 99,7’sinin dolduğunu bildirerek, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen ilk Dünya Kupası’na olan muazzam talebi vurguladı.