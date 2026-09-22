AFP
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FFF Başkanı Philippe Diallo, Zinedine Zidane'ın Didier Deschamps döneminden radikal bir kopuşa işaret ettiğini fark etti
Deschamps metodolojisinden net bir kopuş
Zidane'ın Didier Deschamps'ın halefi olarak göreve getirilmesi, Fransız futbolunda her zaman sarsıcı bir gelişme olacaktı, ancak çok az kişi bu geçişin bu kadar anında hissedileceğini bekliyordu. Resmen 28 Temmuz'da görevi devralan Real Madrid efsanesi, Fransa Milli Takımı'na kendi kimliğini damga vurmakta vakit kaybetmedi. Zidane'ın pazartesi günü Clairefontaine antrenman tesisine gelişi, yeni bir taktiksel ve kültürel dönemin başlangıcını işaret etti.
La Provence'a konuşan FFF Başkanı Philippe Diallo, efsanevi orta sahanın Deschamps'ın 14 yıllık görev süresi boyunca oluşturulan plandan uzaklaştığını doğruladı. Diallo, "Bence ne yapmak istediği ve bu Fransa takımını nasıl yönetmek istediği konusunda çok net fikirleri var. Siz de gördünüz, geçmişle bağını koparıyor. Bu gerçekten yeni bir sayfa" dedi.
- AFP
Kadro seçimi yeni bir yönetim tarzına işaret ediyor
Bu yeni yönelimin en görünür kanıtı, Zidane'ın Türkiye, Belçika ve İtalya'ya karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçları için açıkladığı ilk kadroyla geldi. Perşembe günü açıklama yapma geleneğini bozan Zidane, listesini duyurmak için cuma gününü seçti ve böylece milli takımın yerleşik ritmini anında değiştirdi. Ayrıca, selefinin sık sık tercih ettiği 26 kişilik kadrolar yerine daha küçük ve daha odaklı 23 kişilik bir grubu seçti.
Diallo, bunu Zidane'ın niyetinin kilit bir göstergesi olarak öne çıkarıp şöyle dedi: "26 yerine 23 oyuncu aldı. Bu ilk işaret. Onları oynatacak. Belki de beklemediğimiz isimleri aldı. Belki de beklediğimiz bazı isimleri almadı. Bu yüzden bence kendi sürecinde, bir kopuş isteği içinde. Kadro yönetiminde bir kopuş," dedi.
Yeni yöntemler, aynı hedef
Yöntemler değişmiş olsa da nihai hedef aynı kalıyor: kazanmak. Diallo, Zidane'ın sistemi baştan aşağı yenileme arzusunun, derin bir rekabetçi dürtüden ve milli formayla kurduğu kişisel bağdan kaynaklandığını vurguladı. Federasyonun, Fransız futbolunun mevcut "altın çağını" sürdürmesi için doğru kişinin Zidane olduğuna açıkça inandığı görülüyor. Beklenti, Fransa'nın bir güç merkezi olarak konumunu sadece koruması değil, yakın geçmişteki başarılarının da ötesine geçmesi.
FFF başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapacağı her şeyde, bence bir şeyleri değiştirmek istiyor. Açık bir hedefle, yani kazanmak için bir şeyleri değiştirmek. Bence en derin arzusu, teknik direktör olarak Fransa takımına, takımın onun hayatına, oyunculuk kariyerine ve bir insan olarak yaşamına kattıklarını geri vermek; kazanmak, herkese keyif ve gurur yaşatmak."
- AFP
Yeni bir kimlikle kupa peşinde
Beklenti, Zidane'ın Deschamps'ın attığı temelleri devralıp daha da güçlü bir yapı inşa edebilmesi yönünde. Önceki dönem istikrar ve büyük turnuvaların ileri aşamalarına kalmayla tanımlanırken, umut Zizou'nun daha fazla kupa kazanmak için gereken son itici gücü sağlayabilmesi.
Diallo, düşüncelerini şu sözlerle tamamladı: "Bence Zinedine, bu altın çağı bizim için sürdürmeye en uygun isim. Hem de sadece Fransa'nın, her zaman olduğu gibi umarım, son dörde kalmasını sağlamak için değil... belki bunun da biraz ötesine geçip kupalar kazanmak için. Ve bence o da zaten her hâlükârda bunun için geldi."
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