Zidane'ın Didier Deschamps'ın halefi olarak göreve getirilmesi, Fransız futbolunda her zaman sarsıcı bir gelişme olacaktı, ancak çok az kişi bu geçişin bu kadar anında hissedileceğini bekliyordu. Resmen 28 Temmuz'da görevi devralan Real Madrid efsanesi, Fransa Milli Takımı'na kendi kimliğini damga vurmakta vakit kaybetmedi. Zidane'ın pazartesi günü Clairefontaine antrenman tesisine gelişi, yeni bir taktiksel ve kültürel dönemin başlangıcını işaret etti.

La Provence'a konuşan FFF Başkanı Philippe Diallo, efsanevi orta sahanın Deschamps'ın 14 yıllık görev süresi boyunca oluşturulan plandan uzaklaştığını doğruladı. Diallo, "Bence ne yapmak istediği ve bu Fransa takımını nasıl yönetmek istediği konusunda çok net fikirleri var. Siz de gördünüz, geçmişle bağını koparıyor. Bu gerçekten yeni bir sayfa" dedi.