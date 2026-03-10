AFP
Feyenoord'un Robin van Persie'nin geleceği hakkındaki son kararı, Man Utd'nin ikonik oyuncusunun kendi taraftarlarından acımasız tezahüratlara maruz kalmasının ardından açıklandı
Yönetim kurulu, Hollanda'nın simgesine destek verdi
Feyenoord yöneticileri, hafta sonu yaşanan gergin atmosferin ardından Van Persie'nin geleceğini belirlemek için "kritik bir toplantı" düzenledi. Hollandalı medya kuruluşu VI'ya göre, 42 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Rotterdam ekibi, rakibi PSV'nin gerisinde kalmasına rağmen, kulüp yönetimi eski forvetine olan güvenini sürdürme kararı aldı.
Bu karar, 10 kişilik NAC Breda ile 3-3 berabere kalınanmoral bozucu maçın ardından alındı. Bu sonuçla Feyenoord, şampiyonun 19 puan gerisinde kaldı. Yönetim, Pazartesi günü De Kuip'te bir araya gelerek projeyi değerlendirdi ve Manchester United'ın ikonik oyuncusunun, zorlu bir geçiş döneminden geçen takımı yönetmek için doğru kişi olduğu sonucuna vardı.
Van Persie yuhalayan taraftarlara yanıt veriyor
Deplasman taraftarlarının "Robin, defol git" tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Van Persie, bu baskıya karşı koyma konusunda kararlılığını korudu. ESPN'e verdiği demeçte, "Evet, ben de duydum, ama yıllar içinde kalın bir deri geliştirdim" dedi. "Bu da işin bir parçası. Etkilemiyor, hayır. Feyenoord için her kararı ben veriyorum. Duyguları anlıyorum, ama taraftar kelimesinin anlamı, kulübünüze iyi günde kötü günde destek olmaktır."
Teknik direktör, şu anki zorlukları ile parlak futbol kariyerindeki iniş çıkışları arasında paralellik kurdu. "O zamanlar da eleştirilerle başa çıkmak zorundaydım" diye ekledi. "Her zaman azimliydim ve her şeyi aştım. Herkesin kendi görüşü vardır, bunu anlayabiliyorum. Futbolcu olarak geriye baktığımda, her şey mükemmel gitmedi. Ben de öğrenme aşamaları yaşadım ve hatalar yaptım. Ama ben hala aynı Robin van Persie'yim."
De Kuip'teki projeye bağlı kalmak
Eredivisie şampiyonluğunu kazanmak matematiksel olarak imkansız olsa da, Feyenoord, Van Persie'nin liderliğinde oluşturdukları uzun vadeli vizyona bağlı kalmaya devam ediyor. Yönetim kurulunun desteği, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için verdiği mücadelede istikrarı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Van Persie, "Ne oyuncu ne de teknik direktör olarak kaçmıyorum" dedi. "Kendime, kulübe ve çalışma şeklime inanıyorum. Taraftarların tezahüratları niyetimi değiştirmiyor. İyi oynadığımızı, iyi goller attığımızı ve iyi bir oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Ancak korner ve ortalarda daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bu maçın tek kusuru bu. Çünkü takım olarak savunmamıza bakarsanız, bu beni çok mutlu ediyor."
Rotterdam devleri için hayati bir koşu
Eredivisie'de sekiz maç kalmış ve Feyenoord'un kazanabileceği 24 puan varken, PSV'den şampiyonluğu kapma şansı çok az. Yine de Van Persie'nin adamları kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Pazar günü Excelsior ile karşılaşacaklar, ardından gelecek hafta sonu De Klassieker'de Ajax ile mücadele edecekler.
