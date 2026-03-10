Feyenoord'un Robin van Persie'nin geleceği hakkındaki son kararı, Man Utd'nin ikonik oyuncusunun kendi taraftarlarından acımasız tezahüratlara maruz kalmasının ardından açıklandı

Deplasman taraftarlarının "Robin, defol git" tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Van Persie, bu baskıya karşı koyma konusunda kararlılığını korudu. ESPN'e verdiği demeçte, "Evet, ben de duydum, ama yıllar içinde kalın bir deri geliştirdim" dedi. "Bu da işin bir parçası. Etkilemiyor, hayır. Feyenoord için her kararı ben veriyorum. Duyguları anlıyorum, ama taraftar kelimesinin anlamı, kulübünüze iyi günde kötü günde destek olmaktır."

Teknik direktör, şu anki zorlukları ile parlak futbol kariyerindeki iniş çıkışları arasında paralellik kurdu. "O zamanlar da eleştirilerle başa çıkmak zorundaydım" diye ekledi. "Her zaman azimliydim ve her şeyi aştım. Herkesin kendi görüşü vardır, bunu anlayabiliyorum. Futbolcu olarak geriye baktığımda, her şey mükemmel gitmedi. Ben de öğrenme aşamaları yaşadım ve hatalar yaptım. Ama ben hala aynı Robin van Persie'yim."