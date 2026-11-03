Gelecek maçlar FEY Şampiyonlar Ligi 15:00 INT

Son şans değil ama Inter, Şampiyonlar Ligi 2026/2027 lig aşamasında doğrudan son 16 turuna yükselen ilk 8 takım arasına girme umudunu sürdürmek istiyorsa, saat 21.00'de Rotterdam'daki De Kuip'te Feyenoord ile oynayacağı maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmalı.

Inter, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. Brugge ve Real Madrid'e üst üste yenilerek zorlaşan Avrupa serüvenini sürdürmek için yeniden üç puan almaya kesinlikle ihtiyacı var. Hollanda ekibi ise Betis deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından sahaya çıkacak.

FEYENOORD-INTER

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