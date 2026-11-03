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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Feyenoord-Inter saat 21.00'de canlı: Kadrolarla ilgili son gelişmeler ve Chivu'nun kafasındaki soru işareti

Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord - Inter

Feyenoord-Inter maçını takip edin: Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

Son şans değil ama Inter, Şampiyonlar Ligi 2026/2027 lig aşamasında doğrudan son 16 turuna yükselen ilk 8 takım arasına girme umudunu sürdürmek istiyorsa, saat 21.00'de Rotterdam'daki De Kuip'te Feyenoord ile oynayacağı maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmalı.

Inter, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. Brugge ve Real Madrid'e üst üste yenilerek zorlaşan Avrupa serüvenini sürdürmek için yeniden üç puan almaya kesinlikle ihtiyacı var. Hollanda ekibi ise Betis deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından sahaya çıkacak.

FEYENOORD-INTER

GOLLER: -

  • Feyenoord-Inter: Muhtemel ilk 11'ler

    Feyenoord-Inter

    Gol atanlar: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Smal; Moder, Targhalline; Hadj Moussa, Steijn, Borges; Ferri. Teknik direktör: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Teknik direktör: Chivu.

    Hakem: Nyberg (SVE)

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Rotterdam'daki De Kuip'te maç saat 21.00'de başlıyor.

    BURADA BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT