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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Feyenoord-Inter CANLI, resmi ilk 11'ler: Bonny değil Pio Esposito, sağda yine Spence

Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord - Inter

Feyenoord-Inter maçını takip edin: Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması

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Bu son şans değil ancak Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı veren ilk 8 sıra içinde yer alma umudunu sürdürmek istiyorsa, Rotterdam'daki De Kuip'te saat 21.00'de Feyenoord ile oynayacağı maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmalı.

Inter, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Brugge ve Real Madrid'e üst üste yenilmesiyle zorlaşan Avrupa yolculuğunu sürdürebilmek için yeniden üç puan almak zorunda. Feyenoord ise Betis deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından bu maça çıkıyor.

FEYENOORD-INTER

GOLLER: -

  • Feyenoord-Inter: İlk 11'ler ve maç künyesi

    Feyenoord- Inter

    Gol atanlar: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Moussa, Ferri, Valente.

    Teknik direktör: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

    Teknik direktör: Chivu.

    Hakem: Nyberg (SVE)

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Rotterdam'daki De Kuip'te başlama vuruşu saat 21.00'de

    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

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Gelecek maçlar
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HEE

Eredivisie

08 Kas 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

COM