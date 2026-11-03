Bu son şans değil ancak Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı veren ilk 8 sıra içinde yer alma umudunu sürdürmek istiyorsa, Rotterdam'daki De Kuip'te saat 21.00'de Feyenoord ile oynayacağı maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmalı.

Inter, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Brugge ve Real Madrid'e üst üste yenilmesiyle zorlaşan Avrupa yolculuğunu sürdürebilmek için yeniden üç puan almak zorunda. Feyenoord ise Betis deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından bu maça çıkıyor.

FEYENOORD-INTER

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