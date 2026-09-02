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Feyenoord, Arsenal ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Reiss Nelson'ı transfer etmek için bastırıyor
Feyenoord, Nelson'u geri getirmek için bastırıyor
Voetbalzone'a göre, Feyenoord, Arsenal ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından İngiliz kanat oyuncusu Reiss Nelson'ın transferini tamamlamak için çalışıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu artık bonservisi elinde bir futbolcu konumunda ve bu da Hollanda kulübünün, standart transfer dönemi son tarihine bağlı kalmadan gelişi için görüşme yapabilmesini sağlıyor.
Nelson daha önce 2021-22 sezonunu De Kuip'te kiralık olarak geçirmiş ve dönemin teknik direktörü Arne Slot yönetiminde kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu. Kulüp ortamına aşinalığı ve taraftarlarla olan güçlü ilişkisi, yeniden bir araya gelmeyi her iki taraf için de cazip bir seçenek haline getirdi.
Feyenoord yönetimi, bonservissiz bu transferi, önümüzdeki sezon öncesinde kanat hücum seçeneklerini güçlendirmek adına düşük riskli ve yüksek getirili bir fırsat olarak görüyor.
- AFP
De Kuip'ta kanıtlanmış pedigree
Nelson'ın Rotterdam'daki ilk dönemi, Feyenoord'un 2022'de ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline uzandığı unutulmaz seride yaptığı önemli katkılarla öne çıktı. Kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta dört gol ve yedi asist kaydetti.
Keskin driplingleri, kanattaki hızı ve büyük maçlardaki mentalitesi, Hollanda futbolundaki önceki döneminde kritik rol oynadı. Bu etkileyici performanslar, oyuncunun kulüple süren güçlü bağının temelini attı.
Oyuncunun kendisi de, profesyonel kariyerinde en istikrarlı ilk 11 dakikalarından bazılarını yaşadığı Rotterdam'a dönmeye oldukça açık.
Arsenal dönemi sona erdi
Bu transfer, Nelson'ın altyapısından yetiştiği kulüp Arsenal ile uzun yıllara dayanan bağını resmen sona erdirmesinin ardından geldi. Hale End akademisinden yetişen Londra doğumlu hücum oyuncusu, Arsenal formasıyla A takımda 90 maça çıkarken 8 gol attı ve 9 asist yaptı.
2023'te sözleşmesini uzatmasına rağmen, Mikel Arteta yönetiminde sınırlı ilk 11 fırsatı bulması, yeni bir meydan okuma arama kararına yol açtı. Sonraki kiralık dönemler değerlendirildikten sonra iki taraf da karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırma konusunda uzlaştı.
Nelson artık düzenli olarak forma giyebileceği ve hücum hattının ilk tercih edilen oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirebileceği kalıcı bir zemin bulmaya odaklanmış durumda.
- Getty Images Sport
Rotterdam için bonservissiz oyuncu esnekliği
Nelson serbest oyuncu statüsünde olduğu için, Feyenoord yerel maçlar için lisans işlemlerini tamamlamak adına gece yarısı transfer son tarihine bağlı değil. Ancak Avrupa kupalarındaki kadro kayıt kuralları, son görüşmelerin hızını belirleyecek.
Sözleşme şartları netleştikten sonra kanat oyuncusu, Rotterdam'da imza atmadan önce rutin sağlık kontrollerinden geçecek.
Feyenoord taraftarları, İngiliz hücum oyuncusunu De Kuip'te bir kez daha kırmızı-beyaz formayla görmeyi beklerken onun resmen tanıtılmasını da heyecanla bekleyecek.
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