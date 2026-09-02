Voetbalzone'a göre, Feyenoord, Arsenal ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından İngiliz kanat oyuncusu Reiss Nelson'ın transferini tamamlamak için çalışıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu artık bonservisi elinde bir futbolcu konumunda ve bu da Hollanda kulübünün, standart transfer dönemi son tarihine bağlı kalmadan gelişi için görüşme yapabilmesini sağlıyor.

Nelson daha önce 2021-22 sezonunu De Kuip'te kiralık olarak geçirmiş ve dönemin teknik direktörü Arne Slot yönetiminde kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu. Kulüp ortamına aşinalığı ve taraftarlarla olan güçlü ilişkisi, yeniden bir araya gelmeyi her iki taraf için de cazip bir seçenek haline getirdi.

Feyenoord yönetimi, bonservissiz bu transferi, önümüzdeki sezon öncesinde kanat hücum seçeneklerini güçlendirmek adına düşük riskli ve yüksek getirili bir fırsat olarak görüyor.