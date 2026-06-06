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Ferrari pilotu ve F1 efsanesi Lewis Hamilton, Dünya Kupası'nda İKİ ülkeyi destekleyeceğini açıkladı
Hamilton, İngiltere ile Brezilya arasında kararsız
Monte Carlo'daki yarış öncesinde konuşan 41 yaşındaki yarış tecrübesine sahip sürücü, kendi ülkesi ile Brezilya milli takımı arasında seçim yapamadığını itiraf etti. Yarışların ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olması nedeniyle Hamilton, her iki takımın da kendi mücadelelerinde nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.
Yarışma, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alırken, Brezilya ise C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.
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Brezilya kültüründen ilham alarak
Hamilton’ın Selecao’ya olan ilgisi, 2022 yılında kendisine Brezilya fahri vatandaşlığı verilmiş olmasıyla da biliniyor. Yedi kez dünya şampiyonu olan sürücü için, bu Güney Amerika devine duyduğu hayranlık sadece sahada yaşananların çok ötesine geçiyor; zira ülkenin spor kahramanlarının tarzı ve yetiştirilme biçimiyle derin bir bağ hissediyor.
Mirror'ın aktardığına göre Hamilton, "Benim için bu, İngiltere ile bağlantılı bir şey" dedi. "Dürüst olmak gerekirse, Brezilya her zaman en sevdiğim takım olmuştur. İngiltere'de büyürken Brezilya'nın maçlarını izlemeyi çok severdim. Sanırım bunun nedeni renkler, kültür ve oyuncuların her zaman en yetenekli görünmeleri, çok havalı olmalarıydı."
Sokaklardan gelen yolculuğa saygı duymak
Hamilton, desteğinin temel nedenlerinden biri olarak birçok efsanevi Brezilyalı futbolcunun mütevazı başlangıçlarına da dikkat çekti. O, favelalardan ve sokak futbolu kültüründen gelen, bu ülkeyi diğer tüm milli takımlardan ayıran benzersiz bir azim ve yetenek olduğuna inanıyor.
O şöyle dedi: "Sadece geldikleri yeri takdir ediyorum. Oyuncuların çoğu, ayakkabısız oynadıkları sokaklardan geliyor ve Brezilya kültüründe oldukça özel bir şey var."
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Brezilya ve İngiltere'nin Dünya Kupası maçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz
Hamilton Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyor olsa da, şu anki önceliği hâlâ Formula 1'dir. Kanada Grand Prix'sinde Kimi Antonelli'nin ardından ikinci sırada bitirmesinin ardından, sürücüler sıralamasında dördüncü sırada yer alarak Monako'ya geliyor.
Bu arada, Dünya Kupası 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla başlayacak. Üç Aslanlar, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynarken, Brezilya ise Mısır ve Fas ile hazırlık maçlarına çıkacak.