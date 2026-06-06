Ferrari pilotu ve F1 efsanesi Lewis Hamilton, Dünya Kupası'nda İKİ ülkeyi destekleyeceğini açıkladı

Monte Carlo'daki yarış öncesinde konuşan 41 yaşındaki yarış tecrübesine sahip sürücü, kendi ülkesi ile Brezilya milli takımı arasında seçim yapamadığını itiraf etti. Yarışların ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olması nedeniyle Hamilton, her iki takımın da kendi mücadelelerinde nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.

Yarışma, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alırken, Brezilya ise C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.