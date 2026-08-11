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Ferran Torres ve Rodri, Barcelona ile Manchester City arasındaki görüşmeler kritik aşamaya gelirken yazın ayrılığa bir adım daha yaklaştı
Torres, PSG görüşmeleri hız kazanırken Paris'e transfer olmak istiyor
Barcelona'nın hücum oyuncusu Torres, Camp Nou'daki dönemi sona yaklaşıyor gibi görünürken şu anda yüksek riskli bir transfer çekişmesinin merkezinde yer alıyor. 26 yaşındaki oyuncu uzun süredir PSG'ye transferle anılıyor ve Mundo Deportivo'ya göre temsilcileri, Katalonya'da göreve dönmesi planlanmadan önce anlaşmayı sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyor.
Barcelona, mali dengesini sağlamak için daha iyi bir teklif bekliyor, ancak oyuncunun kendisi Katalan'a dönüş yapmaktan kaçınmak istiyor. Tatili bu çarşamba, 12 Ağustos'ta resmen sona ereceği için, önümüzdeki 24 saat belirleyici olacak.
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Barcelona, City'ye dönüş ihtimali belirirken Rodri için bastırıyor
Torres çıkış kapısına bakarken, Blaugrana da aynı anda City'nin orta sahanın metronomu Rodri için sansasyonel bir yuvaya dönüş üzerinde çalışıyor. Madrid doğumlu 30 yaşındaki yıldız, Hansi Flick'in birincil hedefi konumunda. Flick, yıldız oyuncuyu orta sahadaki dönüşümünü taşıyacak mükemmel parça olarak görüyor.
Rodri, milli takım düzeyindeki yoğun mesaisinin ardından şu anda tatilinin son günlerinin keyfini çıkarıyor, ancak geleceği belirsizliğini koruyor. Torres'in aksine orta saha oyuncusunun, İngiltere'ye dönmesi beklenmeden önce durumunu netleştirmek için biraz daha uzun bir süresi var.
Maresca, City'ye dönüş için son tarihi belirledi
Manchester City menajeri Enzo Maresca, orta sahanın durumu hakkında kamuoyuna zaten bir güncelleme yaptı, ancak tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek. Oyuncunun City Football Academy'ye beklenen dönüşü hakkında konuşan İtalyan teknik adam, kısa süre önce yıldız oyuncusunun "cuma günü Manchester'da olacağını" söyledi.
Rodri için tercih net: Birleşik Krallık'a gitmek yerine sağlık kontrolünden geçmek ve yeni sözleşmesini imzalamak için doğrudan Barselona'ya uçmayı tercih ediyor. Haberlere göre Flick, orta sahanın gelişini "kollarını açarak" bekliyor ve onu kulübün sportif projesi açısından oyunun kurallarını değiştirecek bir transfer olarak görüyor.
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Her iki transfer operasyonu için de belirleyici bir salı günü
Salı günü, her iki oyuncunun menajerleri de ilgili kulüplerle sürekli temas halinde olduğundan, iki operasyon açısından da kritik bir anı temsil ediyor. Torres için durum, Barcelona'da çarşamba sabahı yapılacak kampa katılım saati nedeniyle özellikle acil.
Barcelona'nın yaz dönemi transfer çalışmalarının daha geniş bağlamında, Torres'in ayrılığı Rodri'nin gelişini kolaylaştırmak için gerekli bir adım olarak görülüyor. İki anlaşma, kulübün La Liga'nın katı maaş tavanı ve finansal fair play düzenlemelerine uyma ihtiyacı nedeniyle ayrılmaz biçimde bağlantılı.
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