Barcelona'nın hücum oyuncusu Torres, Camp Nou'daki dönemi sona yaklaşıyor gibi görünürken şu anda yüksek riskli bir transfer çekişmesinin merkezinde yer alıyor. 26 yaşındaki oyuncu uzun süredir PSG'ye transferle anılıyor ve Mundo Deportivo'ya göre temsilcileri, Katalonya'da göreve dönmesi planlanmadan önce anlaşmayı sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyor.

Barcelona, mali dengesini sağlamak için daha iyi bir teklif bekliyor, ancak oyuncunun kendisi Katalan'a dönüş yapmaktan kaçınmak istiyor. Tatili bu çarşamba, 12 Ağustos'ta resmen sona ereceği için, önümüzdeki 24 saat belirleyici olacak.