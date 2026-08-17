Diğer seçeneklerin tükenmesiyle birlikte Arsenal forveti Gyokeres, El Chiringuito'ya göre İspanya şampiyonu için potansiyel bir çözüm olarak öne çıktı. İsveçli forvet, Sporting CP'deki golcü döneminin ardından yüksek beklentilerle Emirates'e geldi, ancak Mikel Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı.

Gyokeres geçen sezon 20 kez ağları bulmayı başardı, ancak Arsenal'in şampiyonluk yarışının kritik bölümünde Kai Havertz'in tercih edilen ana hücum noktası hâline gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu garanti süre eksikliği, Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield maçında da bir kez daha görüldü; Gyokeres yedekten girerek yalnızca 15 dakikalık kısa bir süre alabildi.

Fabrizio Romano ise, iki kulüp arasında şu anda resmî temas bulunmamasına rağmen transferle ilgili spekülasyonların önümüzdeki iki hafta içinde yoğunlaşabileceğini ekliyor.



