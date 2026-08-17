Getty Images Sport
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Ferran Torres'un PSG'ye katılmasının ardından Hansi Flick'in yerine takviye arayışına girmesiyle Barcelona, Arsenal'ın sürpriz yıldızını hedef aldı
Flick hücum takviyesi arıyor
Barcelona'nın yeni bir 9 numara arayışı, kulüp önemli bir geçiş döneminden geçerken rotasını sürpriz şekilde kuzey Londra'ya çevirdi. Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve Torres'in PSG'ye gitmesinin ardından, Flick daha fazla kadro derinliğine ihtiyaç duyulduğunu açıkça dile getirdi.
Alman teknik adam, uzun vadeli önceliklerden Julian Alvarez için yapılan hamlenin sonuçsuz kalmasının ardından alternatif hedeflere yönelmek zorunda kaldı. Arjantinli milli oyuncu daha önce transfere sıcak bakmış olsa da, Atletico Madrid yönetimi bir yerel rakibe satış yapmama konusundaki tavrını korudu.
- Getty Images Sport
Gyokeres sürpriz hedef olarak ortaya çıktı
Diğer seçeneklerin tükenmesiyle birlikte Arsenal forveti Gyokeres, El Chiringuito'ya göre İspanya şampiyonu için potansiyel bir çözüm olarak öne çıktı. İsveçli forvet, Sporting CP'deki golcü döneminin ardından yüksek beklentilerle Emirates'e geldi, ancak Mikel Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı.
Gyokeres geçen sezon 20 kez ağları bulmayı başardı, ancak Arsenal'in şampiyonluk yarışının kritik bölümünde Kai Havertz'in tercih edilen ana hücum noktası hâline gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu garanti süre eksikliği, Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield maçında da bir kez daha görüldü; Gyokeres yedekten girerek yalnızca 15 dakikalık kısa bir süre alabildi.
Fabrizio Romano ise, iki kulüp arasında şu anda resmî temas bulunmamasına rağmen transferle ilgili spekülasyonların önümüzdeki iki hafta içinde yoğunlaşabileceğini ekliyor.
Arsenal kadroda büyük bir temizliğe hazırlanıyor
Gyokeres'in olası ayrılığı, Arsenal'ın şişkin kadroyu daraltmak için aktif şekilde çalıştığı bir döneme denk geliyor. Arteta, takımını bir başka şampiyonluk yarışına hazırlarken, şu anda birkaç yedek oyuncu gözden çıkarılma aşamasında. Reiss Nelson şu anda West Ham ile görüşmeler yürütürken, Fabio Vieira'nın Hamburg'a dönmesi bekleniyor.
Ayrıca, Ethan Nwaneri ve Gabriel Martinelli'nin gelecekleriyle ilgili spekülasyonlar da, iki oyuncunun da Principality Stadium'daki galibiyetin maç kadrosuna alınmamasının ardından arttı. Seçimleriyle ilgili zor kararlar hakkında konuşan Arteta, TNT Sports'a şu ifadeleri kullandı: "Onların uygun durumda olmaması gerçekten çok üzücü. Kadroda daha fazla oyuncuya yer açılması ve buna imkan tanınması için Premier League ile mücadele ediyorum çünkü onlar kadroda olmayı hak ediyor, bunda hiç şüphe yok."
- Getty Images Sport
Kritik kararlar kapıda
Son tarih yaklaşırken gözler Gyokeres'in üzerinde ve Barcelona'nın, Arsenal'ın biçtiği değeri karşılayacak bir anlaşmayı finanse edip edemeyeceğinde olmaya devam ediyor. Arsenal kadrosunu sadeleştirmeye açık olsa da, transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında ana gol seçeneklerinden birini kaybetmesi, büyük ihtimalle kendisinin de bir yedek bulmasını gerektirecektir.
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