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Ferran Torres, PSG’ye mi gidiyor? Barcelona, Dünya Kupası kahramanı için “karar günü”nü belirledi; Luis Enrique ise uygun fiyatlı bir transfer hamlesi planlıyor
Dünya Kupası kahramanının geleceği belirsiz
Arjantin ile oynanan gergin Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya adına galibiyet golünü attıktan sadece bir hafta sonra, Torres transfer haberlerinin başını çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu şu anda İbiza’da turnuva sonrası tatilinin tadını çıkarıyor, ancak kulüpteki geleceği açısından kritik bir döneme giriyor. Mundo Deportivo’ya göre, Blaugrana önümüzdeki hafta yıldız forvetiyle yüz yüze bir görüşme planladı. PSG'nin de durumu yakından takip ettiği bu süreçte, Katalan devi, Torres'in sözleşme durumunu bir an önce netleştirmek istiyor.
- Getty
PSG, transfer hamlesi yapmaya hazır
La Roja formasıyla dünya sahnesinde sergilediği kahramanlıklarından önce bile Torres, PSG’nin başlıca hedeflerinden biriydi. Foot01’e göre, Fransa şampiyonu kulübün bu yaz onu kadrosuna katmak için 35 milyon avro (30 milyon sterlin/40 milyon dolar) teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. İspanya’daki haberlere göre, forvet oyuncusu Luis Enrique’nin takımıyla şimdiden prensipte bir anlaşmaya varmış olabilir. Torres’in Paris’te eski İspanya milli takım teknik direktörüyle yeniden bir araya gelme ihtimali, Ligue 1 ekibi için son derece cazip.
Joan Laporta ve Barcelona yönetimi bu tehdidin farkında. İki kulüp arasındaki ilişkiler hâlâ gergin ve kilit bir oyuncuyu PSG’ye kaptırmak Blaugrana için ağır bir darbe olur.
Laporta, sözleşme teklifiyle ilgili netlik talep ediyor
Yoğun spekülasyonlara rağmen Laporta, Torres’i Camp Nou’da tutma umudunu henüz yitirmemiştir. Barcelona, sözleşme uzatma teklifini çoktan masaya koydu; ancak oyuncu henüz olumlu bir yanıt vermedi. Mundo Deportivo’nun haberine göre Laporta, forvetten şahsen açık ve net bir cevap bekliyor.
Torres yeni sözleşmeyi resmen reddederse, kulüp derhal teklifleri dinlemeye başlayacak. Eğer oyuncu piyasaya çıkarsa, Katalan kulübünün taliplerinden mahrum kalmayacağı kesin. PSG yarışta önde olsa da, Torres’in Dünya Kupası’ndaki başarıları, Atlético Madrid ve ismi açıklanmayan bir Premier Lig takımının da ciddi ilgisini çekti.
- Getty Images Sport
Nihai karar için Ağustos ayı son tarihi belirlendi
Transfer döneminin son ayına yaklaşırken zaman, Barça için hayati önem taşıyor. Kulüp, bu durumun çözülmeden uzamasına kesinlikle izin veremez. Torres’in mevcut sözleşmesi 2027’de sona eriyor; bu da onun sözleşmesinin son 12 ayına girdiğini gösteriyor. Blaugrana için, Dünya Kupası kahramanlarının gelecek yıl bedelsiz transferle ayrılmasını izlemek tam bir felaket olarak görülüyor. Aynı haberde, yaklaşan bu görüşmenin kesin bir sonuç getireceği belirtiliyor. Forvet oyuncusu, 1 Ağustos'tan önce nihai kararını vermek zorunda; bu karar, kariyerinin bir sonraki adımını belirleyecek.
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