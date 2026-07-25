Ferran Torres, PSG’ye mi gidiyor? Barcelona, Dünya Kupası kahramanı için “karar günü”nü belirledi; Luis Enrique ise uygun fiyatlı bir transfer hamlesi planlıyor

La Roja formasıyla dünya sahnesinde sergilediği kahramanlıklarından önce bile Torres, PSG’nin başlıca hedeflerinden biriydi. Foot01’e göre, Fransa şampiyonu kulübün bu yaz onu kadrosuna katmak için 35 milyon avro (30 milyon sterlin/40 milyon dolar) teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. İspanya’daki haberlere göre, forvet oyuncusu Luis Enrique’nin takımıyla şimdiden prensipte bir anlaşmaya varmış olabilir. Torres’in Paris’te eski İspanya milli takım teknik direktörüyle yeniden bir araya gelme ihtimali, Ligue 1 ekibi için son derece cazip.

Joan Laporta ve Barcelona yönetimi bu tehdidin farkında. İki kulüp arasındaki ilişkiler hâlâ gergin ve kilit bir oyuncuyu PSG’ye kaptırmak Blaugrana için ağır bir darbe olur.