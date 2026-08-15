18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ferran Torres PSG'de, resmen: Barcelona, İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı için 50 milyonluk teklifi kabul etti

Paris Saint-Germain
Transfers
Barcelona
F. Torres

PSG, Dünya Kupası finalini belirleyen forvetin transferini tamamladı

Ferran Torres, Paris Saint-Germain’in yeni oyuncusu oldu. Fransız kulübü, Barcelona’ya yaklaşık 50 milyon euro tutarında resmi bir teklif sunmuştu; Katalanlar da bu teklifi kabul ederek transferin tamamlanmasını sağladı. Resmi açıklama 15 Ağustos’ta geldi.


Transferi kolaylaştıran unsurlardan biri de oyuncunun tavrı oldu: Torres, İspanya’nın Arjantin’e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası’nı kazandıran golün sahibi olarak, zaten bir süredir PSG ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fransız ekibi onu kadrosuna katmaya ve hücum hattında önemli bir rol vermeye hazırdı.


  • Sözleşme durumu belirleyici oldu

    İspanyol forvetin değerlemesinde belirleyici olan unsurun başında sözleşme durumu geliyor. Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesine (30 Haziran 2027) kısa bir süre kalmış olması, bonservis bedelinin Paris Saint-Germain’in erişilebilir bulduğu bir seviyede kalmasına katkı sağlayan unsur oldu.


    Barça ise kendi cephesinde forvetlerinden biriyle vedalaşıyor ve yeniden yatırıma yönlendirebileceği önemli bir meblağı kasasına koyuyor. PSG içinse bu operasyon, hücum hattına kalite ve çok yönlülük katmak adına bir fırsat niteliği taşıyor.



    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Süper Kupa
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG