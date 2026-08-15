Ferran Torres, Paris Saint-Germain’in yeni oyuncusu oldu. Fransız kulübü, Barcelona’ya yaklaşık 50 milyon euro tutarında resmi bir teklif sunmuştu; Katalanlar da bu teklifi kabul ederek transferin tamamlanmasını sağladı. Resmi açıklama 15 Ağustos’ta geldi.





Transferi kolaylaştıran unsurlardan biri de oyuncunun tavrı oldu: Torres, İspanya’nın Arjantin’e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası’nı kazandıran golün sahibi olarak, zaten bir süredir PSG ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fransız ekibi onu kadrosuna katmaya ve hücum hattında önemli bir rol vermeye hazırdı.



