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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres-PSG, anlaşma tamam: Barcelona, İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı için 50 milyonluk teklifi kabul etti

Paris Saint-Germain
Transfers
Barcelona
F. Torres

PSG, Dünya Kupası finalini belirleyen golü atan forvetin transferini bitirdi

Ferran Torres artık resmen Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu. Fransız kulübü, Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euro tutarında resmi bir teklif yapmıştı; Katalan ekibi de bu teklifi kabul ederek transferin tamamlanmasını sağladı.


Marca'nın haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler artık tamamlandı ve kısa süre içinde sadece son onay ile resmi açıklama bekleniyor. Transferi kolaylaştıran bir diğer unsur da oyuncunun tutumu oldu: İspanya'nın Arjantin'e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası'nı kazandıran golü atan Torres'in, PSG ile prensip anlaşmasına uzun süredir vardığı ve Fransız ekibinin kendisini karşılamaya, hücum hattında önemli bir rol vermeye hazır olduğu belirtiliyor.


  • Sözleşme durumu belirleyici oldu

    İspanyol forvetin değerlendirmesinde belirleyici olan unsurun başında sözleşme durumu geliyor. Barcelona ile olan sözleşmesinin bitimine de yaklaşılmış durumda (30 Haziran 2027); bu unsur, bonservis bedelinin Paris Saint-Germain tarafından ulaşılabilir görülen bir seviyede kalmasına katkı sağladı.


    Barça ise buna karşılık hücum oyuncularından biriyle vedalaşmaya ve yeniden yatırıma yönlendirebileceği önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. PSG açısından ise bu operasyon, hücum hattına kalite ve çok yönlülük katmak için bir fırsat niteliği taşıyor. Kulüpler arasında son detaylar da aşıldı, Ferran Torres için Paris yolunun artık çizildiği görülüyor.




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