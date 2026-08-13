İspanyol forvetin değerlendirmesinde belirleyici olan unsurun başında sözleşme durumu geliyor. Barcelona ile olan sözleşmesinin bitimine de yaklaşılmış durumda (30 Haziran 2027); bu unsur, bonservis bedelinin Paris Saint-Germain tarafından ulaşılabilir görülen bir seviyede kalmasına katkı sağladı.





Barça ise buna karşılık hücum oyuncularından biriyle vedalaşmaya ve yeniden yatırıma yönlendirebileceği önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. PSG açısından ise bu operasyon, hücum hattına kalite ve çok yönlülük katmak için bir fırsat niteliği taşıyor. Kulüpler arasında son detaylar da aşıldı, Ferran Torres için Paris yolunun artık çizildiği görülüyor.











