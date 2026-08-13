Ferran Torres artık resmen Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu. Fransız kulübü, Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euro tutarında resmi bir teklif yapmıştı; Katalan ekibi de bu teklifi kabul ederek transferin tamamlanmasını sağladı.
Marca'nın haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler artık tamamlandı ve kısa süre içinde sadece son onay ile resmi açıklama bekleniyor. Transferi kolaylaştıran bir diğer unsur da oyuncunun tutumu oldu: İspanya'nın Arjantin'e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası'nı kazandıran golü atan Torres'in, PSG ile prensip anlaşmasına uzun süredir vardığı ve Fransız ekibinin kendisini karşılamaya, hücum hattında önemli bir rol vermeye hazır olduğu belirtiliyor.