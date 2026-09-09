Eski Manchester City orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin çalıştırdığı Slovan, gece boyunca yaptığı taktik hataların bedelini düzenli olarak ödedi. Toure'nin takımı, önde baskı yapan bir rakibe karşı geriden oyun kurmaya çalışmasının özellikle ağır faturasını çekti.

Torres, Maghnes Akliouche'nin akıllıca koşusu ve pasının ardından ilk yarının bitiminden sadece iki dakika sonra harika bir vuruşla ikinci golünü attı. Ardından, Dembele'nin kornerini ceza sahası içindeki kalabalıkta ağlara göndererek unutulmaz hat-trick'ini tamamladı.

Suleiman Camara, üst köşeye gönderdiği etkileyici vuruşla konuk ekip adına skoru biraz olsun kabul edilebilir hale getiren golü atmayı başardı. Ancak Fabian Ruiz, maçın son bölümünde uzak köşeye yaptığı sert vuruşla skora bir gol daha ekledi.