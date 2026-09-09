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Yosua Arya

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Ferran Torres, ilk maçında hat-trick yaptı; PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanı savunmasına Slovan Bratislava'yı ezerek başladı

Paris Saint-Germain
F. Torres
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Slovan Bratislava

Ferran Torres, Paris Saint-Germain formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında muhteşem bir hat-trick yaptı ve takımının Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanını Slovan Bratislava karşısında savunmaya başlamasına öncülük etti. İç sahadaki bu net galibiyet, ligde yaşanan sıkıntıların ardından son şampiyona çok ihtiyaç duyduğu bir özgüven artışı sağladı.

  • Torres Avrupa'da anında etki yarattı

    PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma yolculuğuna acımasız ve ikna edici bir performansla başladı, Slovan Bratislava karşısında 6-1'lik ezici bir galibiyet aldı. Fransız devi, sahasında aldığı bu dominant galibiyetle ligdeki şaşırtıcı sıkıntılarını kesin şekilde geride bıraktı.

    Yaz transferi Torres, kulüpteki Avrupa debutunda sahnenin yıldızı oldu. Son transfer döneminde Barcelona'dan gelen İspanyol Dünya Kupası şampiyonu, muhteşem bir hat-trick yaparak kendisini etkileyici bir şekilde tanıttı.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dembele ilk yarıya damga vurdu

    Torres sahneye çıkmadan önce Slovan'ın yıkımının mimarı Ousmane Dembele olmuştu. Ballon d'Or kazananı, ilk yarının çılgın geçen altı dakikasında iki gol atarak ev sahibini eşleşmede tamamen kontrolü ele geçiren taraf haline getirdi.

    Dembele, 17. dakikada skoru açtı; Nuno Mendes'in sert şutu direğe çarptıktan sonra dönen topu ağlara gönderdi. Dinamik kanat oyuncusu, ardından Dro Fernandez'in seken ortasının ardından yaptığı şık kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

    Golcü hücum oyuncusu daha sonra yeni katılan takım arkadaşına gol pasını verdi. Dembele, altıpas içine etkili bir orta yaptı ve Torres'in yakın direkte topu ağlara göndermesine kusursuz şekilde olanak tanıyarak ilk yarıdaki dikkat çekici hücum performansını taçlandırdı.

  • Toure'nin takımı, müthiş PSG tarafından cezalandırıldı

    Eski Manchester City orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin çalıştırdığı Slovan, gece boyunca yaptığı taktik hataların bedelini düzenli olarak ödedi. Toure'nin takımı, önde baskı yapan bir rakibe karşı geriden oyun kurmaya çalışmasının özellikle ağır faturasını çekti.

    Torres, Maghnes Akliouche'nin akıllıca koşusu ve pasının ardından ilk yarının bitiminden sadece iki dakika sonra harika bir vuruşla ikinci golünü attı. Ardından, Dembele'nin kornerini ceza sahası içindeki kalabalıkta ağlara göndererek unutulmaz hat-trick'ini tamamladı.

    Suleiman Camara, üst köşeye gönderdiği etkileyici vuruşla konuk ekip adına skoru biraz olsun kabul edilebilir hale getiren golü atmayı başardı. Ancak Fabian Ruiz, maçın son bölümünde uzak köşeye yaptığı sert vuruşla skora bir gol daha ekledi.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    PSG için sırada ne var?

    Avrupa’daki bu net galibiyet, yeni sezona alışılmadık derecede zorlu bir başlangıç yapan PSG’ye çok ihtiyaç duyduğu morali sağladı. Paris ekibi şu anda Ligue 1’de 13. sırada yer alıyor ve iki beraberlik ile bir mağlubiyetin ardından dikkat çekici şekilde hâlâ galibiyetle tanışamadı. Kulüp için artık alışık olmadığı bu yerel tablodan çıkmak ve lig sıralamasında yükselmek acil öncelik olacak.

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