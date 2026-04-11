Ferran Torres, Espanyol'a karşı kazanılan Barcelona derbisinde attığı kritik iki golün ardından eleştirenleri "kızdırmaktan" memnun

Barcelona'nın forveti, Aralık 2021'de Manchester City'den Katalonya'ya transfer olduğundan beri nadiren gündemden düşmedi; ancak İspanyol oyuncu artık bu baskıyı kendisine motivasyon kaynağı olarak kullanıyor. Bir süredir gol atamayan Foios doğumlu oyuncu, Katalan derbisinde eleştirenlere karşı çıkacak pek bir şey bırakmayacak şekilde iki gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.

4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Torres, maruz kaldığı dış baskıyı soğukkanlılıkla değerlendirdi. "Etrafımda her zaman dış gürültü var, çoğu zaman kötü, çok nadiren iyi. Bu onları sinirlendiriyor, ama ben her zaman kendime, çalışmaya ve gelişmeye odaklanıyorum; işlerin istediği gibi gitmediği zamanlar olur, ama bu çalışmama bağlı değildir," dedi.