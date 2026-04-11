Ferran Torres, Espanyol'a karşı kazanılan Barcelona derbisinde attığı kritik iki golün ardından eleştirenleri "kızdırmaktan" memnun
Ferran gürültüyü kesiyor
Barcelona'nın forveti, Aralık 2021'de Manchester City'den Katalonya'ya transfer olduğundan beri nadiren gündemden düşmedi; ancak İspanyol oyuncu artık bu baskıyı kendisine motivasyon kaynağı olarak kullanıyor. Bir süredir gol atamayan Foios doğumlu oyuncu, Katalan derbisinde eleştirenlere karşı çıkacak pek bir şey bırakmayacak şekilde iki gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.
4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Torres, maruz kaldığı dış baskıyı soğukkanlılıkla değerlendirdi. "Etrafımda her zaman dış gürültü var, çoğu zaman kötü, çok nadiren iyi. Bu onları sinirlendiriyor, ama ben her zaman kendime, çalışmaya ve gelişmeye odaklanıyorum; işlerin istediği gibi gitmediği zamanlar olur, ama bu çalışmama bağlı değildir," dedi.
Forvetin gol yükü
Barcelona gibi prestijli bir kulüpte forma giyen herhangi bir forvet için, gol sıkıntısı kısa sürede medyada en çok konuşulan konu haline gelir. Ferran, bir gol suskunluğu döneminden geçtiğini kabul etse de, sonunda Espanyol karşısında attığı iki golle sonuçlanan sürece olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti. Torres, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maçta 18 gol attı ve özellikle bu iki gol, 31 Ocak'ta Elche'ye karşı attığı gollerden bu yana La Liga'da kaydettiği ilk gollerdi. Real Madrid'in puan kaybı, bu galibiyeti daha da tatlı hale getirdi ve Barça'nın şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirdi.
"Sonuçta, bir forvetin gol sayısıyla değerlendirildiği açıktır. Gol atamadığım bir dönemden çıktığım doğru, ancak ben her zaman sıkı çalışmaya inanırım; bu size ödülünü verir ve sabırlı olduğunuzda karşınıza çıkar," diye ekledi Torres.
Balde, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedefliyor
Torres manşetleri süslerken, Alejandro Balde de tam formuna kavuşma sürecinde aynı derecede etkili bir performans sergiledi. Derbi galibiyetini ve Real Madrid’in Cuma akşamı Girona karşısında aldığı beraberliği değerlendiren Balde, şunları söyledi: “Madrid’in berabere kaldığını ve bizim için çok iyi bir fırsat olduğunu bildiğimiz için bugün kesinlikle kaybedemezdik; takım çok iyi oynadı ve üstüne çıktı.” Sol bek, gol yedikten sonra takımın gösterdiği dirençten de övgüyle bahsetti ve şunları ekledi: "Önemli olan nasıl tepki verdiğinizdir ve takım iki gol daha atarak harika bir iş çıkardı. Kendimi iyi hissediyorum; sakatlıktan dönüp ritmi yeniden yakalamak her zaman zordur ama kendimi çok iyi hissettim. Salı gününü ve geri dönüşümü tamamlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."
Spotify Camp Nou'da özel bir gece
Spotify Camp Nou'daki elektrikli atmosfer, galibiyette büyük rol oynadı; Balde, stadyumu oyuncuların taraftarların tam desteğini hissettikleri bir "kazan" olarak nitelendirdi. Sağlam bir avantaj elde etmiş olsalar da, savunma oyuncusu ayakları yere basıyor ve şöyle vurguluyor: "Kazanıncaya kadar iş bitmez; bize bağlı olan her şeyi kazanmalı ve her maçtan üç puanı almaya devam etmeliyiz." Odak noktası Şampiyonlar Ligi'ne kayarken, Balde'nin yaklaşımı, Flick'in olgunlaşan bu kadroya aşıladığı disiplinli zihniyeti yansıtıyor.