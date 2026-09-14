Belirleyici gol, Torres'in kulüp adına çıktığı ilk beş maçta gol sayısını altıya yükseltti ve Zlatan Ibrahimovic'in koyduğu PSG tarihinin en iyi gol başlangıcını yakaladı. Maçı kazandıran performansına rağmen yaz transferi, kulübün resmi internet sitesinde performansı değerlendirirken mütevazı kaldı.

Karşılaşmayı kulübün resmi internet sitesi üzerinden değerlendiren hücum oyuncusu şunları söyledi: "Doğru, bu bizim en iyi maçımız değildi. Bence çok rekabetçiydik ve sonuçta zor geçeceğini bildiğimiz bir sahada bu ilk galibiyeti almak da önemliydi. Şimdi dinlenmek ve gelecek hafta sonunun, bizim için yine çok önemli olan maçına hazırlanmak için bir haftamız daha var.

"Golüm mü? Benim için önemli olan, hocanın bana ne kadar süre vermeye karar verdiğinden bağımsız olarak her zaman takıma yardımcı olmak ve üzerime düşeni yapmak. Bunun gollerle, asistlerle ya da sahadaki çalışmamla olması fark etmez."