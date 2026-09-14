ZUMA Press Wire
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Ferran Torres, Brest karşısındaki maçı kazandıran kahramanlığını küçümserken PSG, Ligue 1 şampiyonluk unvanını koruma yolunda rayına girdi
Torres hayati galibiyeti getirdi
İspanyol forvet, pazar gecesi oynanan 4. hafta karşılaşmasının henüz beşinci dakikasında belirleyici golü attı; Joris Chotard'ın hatalı pasını değerlendirdikten sonra Ousmane Dembele ile akıcı bir verkaç yapıp topu uzak köşeye bıraktı. Stade Francis-Le Ble'deki bu tek gol, son şampiyona 2026-27 Ligue 1 sezonundaki ilk galibiyetini getirdi ve üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Zorlu geçen bu sonuç ayrıca, 2019-20'de yeniden üst lige döndüğünden bu yana PSG karşısında ligdeki 13. yenilgisini alan Brest üzerinde Paris ekibinin açık üstünlüğünü de korudu.
- AFP
Forvet, takım başarısını önceliklendiriyor
Belirleyici gol, Torres'in kulüp adına çıktığı ilk beş maçta gol sayısını altıya yükseltti ve Zlatan Ibrahimovic'in koyduğu PSG tarihinin en iyi gol başlangıcını yakaladı. Maçı kazandıran performansına rağmen yaz transferi, kulübün resmi internet sitesinde performansı değerlendirirken mütevazı kaldı.
Karşılaşmayı kulübün resmi internet sitesi üzerinden değerlendiren hücum oyuncusu şunları söyledi: "Doğru, bu bizim en iyi maçımız değildi. Bence çok rekabetçiydik ve sonuçta zor geçeceğini bildiğimiz bir sahada bu ilk galibiyeti almak da önemliydi. Şimdi dinlenmek ve gelecek hafta sonunun, bizim için yine çok önemli olan maçına hazırlanmak için bir haftamız daha var.
"Golüm mü? Benim için önemli olan, hocanın bana ne kadar süre vermeye karar verdiğinden bağımsız olarak her zaman takıma yardımcı olmak ve üzerime düşeni yapmak. Bunun gollerle, asistlerle ya da sahadaki çalışmamla olması fark etmez."
Şampiyonlar yeniden olumlu ivme yakaladı
Dar galibiyet, bir önceki hafta sonu Monaco'ya karşı alınan sürpriz 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Luis Enrique üzerindeki giderek artan baskıyı hafifletti. Torres'in, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'ya karşı yaptığı hat-trick'in ardından sürdürdüğü golcü formu, takımın ikna edici olmayan performansına rağmen bir kez daha fark yarattı. Bu üç puan, unvan sahibi ekip için şampiyonluk savunmasını yeniden sağlam şekilde rayına oturtma yolunda zamanında gelen bir moral desteği sağladı.
- AFP
Kritik iç saha sınavı kapıda
Enrique'nin ekibini, Marsilya ile oynanacak ateşli derbi mücadelesi için Stade Velodrome'a gitmeden önce tam bir haftalık hazırlık süreci bekliyor. Fransa devini, sağ bekin ilk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından Achraf Hakimi konusunda endişeli bir bekleyiş bekliyor. Lille'in liderliğindeki zirveyle arasındaki beş puanlık farkı kapatmanın anahtarı, bir yandan Torres'in yakıcı formuna yaslanmayı sürdürürken diğer yandan savunmadaki zaafları gidermek olacak.
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