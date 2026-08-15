Ferran Torres, Barcelona'dan 50 milyon euro karşılığında transferini tamamladıktan sonra Paris Saint-Germain taraftarlarına mesaj gönderdi

Torres, Paris'e 2025-2026 sezonunda geçirdiği müthiş kampanyanın ardından geliyor. 26 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyerek dayanıklı ve güvenilir bir hücum tehdidi olduğunu kanıtladı.

İspanyol milli futbolcu, bu dönemde gol önünde etkileyici bir katkı sundu ve 21 kez ağları havalandırdı. Kanıtlanmış bitiriciliği ve taktiksel esnekliği, onu Paris'te kullanılan sistem için ideal bir isim hâline getiriyor. Bu etkileyici performanslar, başkan Al Khelaifi'yi, futbol danışmanı Campos'u ve teknik direktör Enrique'yi oyuncunun uzun vadeli geleceğine yatırım yapmaya ikna etti.