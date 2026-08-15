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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Yosua Arya

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Ferran Torres, Barcelona'dan 50 milyon euro karşılığında transferini tamamladıktan sonra Paris Saint-Germain taraftarlarına mesaj gönderdi

Transfers
F. Torres
Paris Saint-Germain
Barcelona
La Liga
1. Lig

Paris Saint-Germain, İspanyol forvet Ferran Torres'in transferini Haziran 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeyle resmen tamamladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Paris'te mümkün olduğunca çok kupa kazanma hedefini açıkladıktan sonra 9 numaralı formayı aldı.

  • PSG, Ferran Torres transferini tamamladı

    PSG, İspanyol forvet Torres'in transferini cumartesi günü resmen açıkladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Fransa'nın başkentinde kendisini Haziran 2031'e kadar kulüpte tutacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

    Onun gelişi, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına ekstra gol gücü ve çok yönlülük katıyor. Kadro içindeki konumu da hemen netleşen yeni transfer, Paris'te resmen prestijli 9 numaralı formayı aldı.

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    Torres, Enrique yönetiminde kupaları hedefliyor

    Resmi tanıtımı sırasında konuşan Torres, Paris ekibine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İspanyol forvet, yeni renkleriyle geçirdiği ilk anlardaki açıklamalarında kupa kazanma hedefini net şekilde ortaya koydu. Ayrıca transferinin gerçekleşmesinde kulüp yönetiminin oynadığı kritik rolleri de vurgulamakta gecikmedi. Yeteneğine güvenen kilit isimlere teşekkür etti.

    "Paris Saint-Germain gibi böylesine iddialı bir kulüpte yeni bir maceraya başlamaktan büyük mutluluk duyuyorum," diyen Torres, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "Bana takıma katılma fırsatı verdikleri için Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Umarım mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olabilirim."

  • Etkileyici golcülük sicili Paris'e geliyor

    Torres, Paris'e 2025-2026 sezonunda geçirdiği müthiş kampanyanın ardından geliyor. 26 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyerek dayanıklı ve güvenilir bir hücum tehdidi olduğunu kanıtladı.

    İspanyol milli futbolcu, bu dönemde gol önünde etkileyici bir katkı sundu ve 21 kez ağları havalandırdı. Kanıtlanmış bitiriciliği ve taktiksel esnekliği, onu Paris'te kullanılan sistem için ideal bir isim hâline getiriyor. Bu etkileyici performanslar, başkan Al Khelaifi'yi, futbol danışmanı Campos'u ve teknik direktör Enrique'yi oyuncunun uzun vadeli geleceğine yatırım yapmaya ikna etti.

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    Paris'teki bölüm için yeni 9 numara hazır

    Transferin resmen tamamlanmasının ardından Torres, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklara hemen uyum sağlamaya başlayacak. Yeni ortamına alışmak için vatandaşı Enrique yönetiminde çalışacak.

    Taraftarlar, resmi maçlar yeniden başladığında yeni 9 numaranın taktik düzene nasıl uyum sağlayacağını görmek için sabırsızlanacak. Kulüp, onun varlığının hücum oyunlarının standardını yükseltmesini bekliyor. Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Torres, artık Fransız başkentine azami başarıyı getirme vaadini yerine getirmeye odaklanıyor.

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