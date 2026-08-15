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Ferran Torres, Barcelona'dan 50 milyon euro karşılığında transferini tamamladıktan sonra Paris Saint-Germain taraftarlarına mesaj gönderdi
PSG, Ferran Torres transferini tamamladı
PSG, İspanyol forvet Torres'in transferini cumartesi günü resmen açıkladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Fransa'nın başkentinde kendisini Haziran 2031'e kadar kulüpte tutacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.
Onun gelişi, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına ekstra gol gücü ve çok yönlülük katıyor. Kadro içindeki konumu da hemen netleşen yeni transfer, Paris'te resmen prestijli 9 numaralı formayı aldı.
- Getty Images Sport
Torres, Enrique yönetiminde kupaları hedefliyor
Resmi tanıtımı sırasında konuşan Torres, Paris ekibine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İspanyol forvet, yeni renkleriyle geçirdiği ilk anlardaki açıklamalarında kupa kazanma hedefini net şekilde ortaya koydu. Ayrıca transferinin gerçekleşmesinde kulüp yönetiminin oynadığı kritik rolleri de vurgulamakta gecikmedi. Yeteneğine güvenen kilit isimlere teşekkür etti.
"Paris Saint-Germain gibi böylesine iddialı bir kulüpte yeni bir maceraya başlamaktan büyük mutluluk duyuyorum," diyen Torres, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "Bana takıma katılma fırsatı verdikleri için Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Umarım mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olabilirim."
Etkileyici golcülük sicili Paris'e geliyor
Torres, Paris'e 2025-2026 sezonunda geçirdiği müthiş kampanyanın ardından geliyor. 26 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyerek dayanıklı ve güvenilir bir hücum tehdidi olduğunu kanıtladı.
İspanyol milli futbolcu, bu dönemde gol önünde etkileyici bir katkı sundu ve 21 kez ağları havalandırdı. Kanıtlanmış bitiriciliği ve taktiksel esnekliği, onu Paris'te kullanılan sistem için ideal bir isim hâline getiriyor. Bu etkileyici performanslar, başkan Al Khelaifi'yi, futbol danışmanı Campos'u ve teknik direktör Enrique'yi oyuncunun uzun vadeli geleceğine yatırım yapmaya ikna etti.
- AFP
Paris'teki bölüm için yeni 9 numara hazır
Transferin resmen tamamlanmasının ardından Torres, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklara hemen uyum sağlamaya başlayacak. Yeni ortamına alışmak için vatandaşı Enrique yönetiminde çalışacak.
Taraftarlar, resmi maçlar yeniden başladığında yeni 9 numaranın taktik düzene nasıl uyum sağlayacağını görmek için sabırsızlanacak. Kulüp, onun varlığının hücum oyunlarının standardını yükseltmesini bekliyor. Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Torres, artık Fransız başkentine azami başarıyı getirme vaadini yerine getirmeye odaklanıyor.
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