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Ferran Torres, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından tartışmalı "İspanya'yı Yeniden Büyük Yap" şapkasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Viral olan bir Dünya Kupası kutlaması
Ferran, İspanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasını sağlayan maçın kahramanı olmakla kalmadı, Madrid'deki kutlamalarda da merkezde yer alan isimlerden biri oldu. Barcelona'nın hücum oyuncusu, üzerinde 'Make Spain Great Again' yazan dikkat çekici kırmızı bir şapkayla görüntülenmesinin ardından dünya çapında manşetlere çıktı.
Tartışmalı başlık, Donald Trump'ın geniş çapta tanınan 'Make America Great Again' kampanya sloganının doğrudan bir uyarlamasıydı. Beklendiği üzere, kanat oyuncusunun bu kıyafet tercihi hemen büyük bir tartışma başlattı ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerden her türlü tepkiyi çekti.
Torres siyasi motivasyonları reddetti
İspanya milli takımının resmen dünya şampiyonu ilan edilmesinden üç hafta sonra, hücum oyuncusu niyetini netleştirmek için sonunda sessizliğini bozdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya turu kapsamında CNN'e verdiği röportajda Torres, şapkanın hiçbir şekilde siyasi bir anlam taşımadığını kesin bir dille reddetti.
"Bu komik bir andı çünkü siyasetle hiçbir ilgisi yoktu" diye açıkladı Ferran. "Dürüst olmak gerekirse siyaset hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim, İspanya'nın yeniden zirveye çıktığını ve Dünya Kupası'nı kazandığını görmekti."
Beyaz Saray tepki gösterdi
Kutlamaya ait viral görüntüler hızla dünya geneline yayıldı ve öyle büyük bir etkileşim yarattı ki sonunda Amerika Birleşik Devletleri hükümetine kadar ulaştı. Beyaz Saray, X üzerinden duruma kamuoyu önünde tepki vermeye karar verdi. Barcelona yıldızının 2026 Dünya Kupası zaferini kutladığı bir video klip paylaştılar ve buna şu dikkat çekici notu eklediler: "Herkes bu akımın bir parçası olmak istiyor."
- Getty Images
Ferran'ın Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Dünya Kupası'nda ülkesi adına gösterdiği kahramanca performansa rağmen kulüp geleceği belirsizliğini koruyor. 26 yaşındaki oyuncu Paris Saint-Germain'in ilgisini çekti, öte yandan Barca'nın da doğru teklif gelmesi halinde forveti satmaya açık olduğu bildiriliyor. Camp Nou'da kalıp kalmayacağı ya da Fransa'ya transfer olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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