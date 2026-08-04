İspanya milli takımının resmen dünya şampiyonu ilan edilmesinden üç hafta sonra, hücum oyuncusu niyetini netleştirmek için sonunda sessizliğini bozdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya turu kapsamında CNN'e verdiği röportajda Torres, şapkanın hiçbir şekilde siyasi bir anlam taşımadığını kesin bir dille reddetti.

"Bu komik bir andı çünkü siyasetle hiçbir ilgisi yoktu" diye açıkladı Ferran. "Dürüst olmak gerekirse siyaset hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim, İspanya'nın yeniden zirveye çıktığını ve Dünya Kupası'nı kazandığını görmekti."







