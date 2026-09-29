Getty Images Sport
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Ferran Soriano, Manchester City çalışanlarına sızan meydan okuyan videoda Premier League komplosu iddiasını sert sözlerle hedef aldı
Sızdırılan video ve komplo iddiaları
Daily Mail Sport'un haberine göre Ferran Soriano, ciddi mali ihlallerle bağlantılı 115 suçlamadan suçlu bulunmalarının ardından kulübün adını temize çıkarma sözü vererek Manchester City çalışanlarına meydan okuyan bir iç video mesajı gönderdi. İcra kurulu başkanı, tüm davanın temel bir yanlış anlamadan kaynaklandığında ısrar etti.
Hukuki mücadelelerini sürdürme sözü veren Soriano, çalışanlara şu ifadeleri kullandı: "Premier League'in bize karşı açtığı davanın tamamı tek bir yanlış suçlamaya dayanıyor: Sahibin kişisel parasının bir şekilde ve gizlice Abu Dabi'den bazı sponsorlar aracılığıyla kulübe aktarıldığı iddiası. Bu kesinlikle doğru değil. Bunun olamayacağını ve olmadığını gösteren inkâr edilemez kanıtlar Premier League komisyonuna sunuldu. Buna banka hesap özetleri, para transferleri, tanıklar ve paranın sahibinden gelmediğini kesin olarak göstermek için gerekli her şey dahil. Bize yöneltilen diğer tüm asılsız suçlamalar da bu basit, merkezi ve tamamen yanlış suçlamadan kaynaklanıyor."
- Getty Images Sport
Sahte sözleşmeler ve devasa mali ihlaller
Soriano'nun iç savunması, bağımsız bir komisyonun Manchester City'nin dokuz sezonluk bir dönem boyunca sistematik şekilde Premier League kurallarını ihlal ettiğini ayrıntılarıyla ortaya koyan yıkıcı bulgular yayımlamasının ardından geldi. Yönetim organı, kulübün gelirleri yapay olarak şişirmek ve maliyetleri düşürmek için sponsorlarla "sahte" ticari anlaşmalar ayarladığı büyük çaplı bir gizli finansman planını ortaya çıkardı.
Komisyon, şirketlerin ilgili sponsorluk ücretlerinin yalnızca bir kısmını ödemekle yükümlü olduğunu, kalan bölümün ise Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından gizlice finanse edildiği sonucuna vardı. Bu durum, mali tabloyu 900 milyon £'nun üzerinde değiştirdi ve hem Lig hem de UEFA tarafından belirlenen harcama sınırlarını ihlal etti.
Bu sonuçları tamamen reddeden Soriano, şunları ekledi: "Neredeyse iki yılın ardından Premier League komisyonunun, bizim ve avukatlarımız açısından şaşırtıcı şekilde, Premier League'in komplo teorisini destekleyen bir görüş yayımlaması bizi şaşırttı. Bunu yapabilmek için görüşün, açıkça yanlış bir sonuca varmak amacıyla kulüp tarafından sunulan kapsamlı kanıtları göz ardı etmesi gerekti."
Rahatsız edici soruları geçiştirmek
Soriano'nun çalışanlara verdiği kendinden emin sözlere rağmen, salı günü kamuoyuna açık, gergin bir karşılaşma sırasında tavırları belirgin şekilde farklıydı. Sky News tarafından yayımlanan görüntülere göre yönetici, halka açık bir etkinlikte bir muhabir tarafından sıkıştırıldı ve art arda gelen zor sorularla karşı karşıya kaldı.
Gazeteci, eşi benzeri görülmemiş kararla ilgili ona baskı yaparak şunu sordu: "Premier League, neredeyse on yıl boyunca hile yaptığınızı doğruluyor. Futbol taraftarlarından özür diliyor musunuz?" Soriano, kulübü savunmak yerine sert bir yanıt vererek yalnızca şunu söyledi: "Söyleyecek bir şeyim yok, teşekkür ederim." Muhabir onu ısrarla takip etti, Manchester City'nin "sahte bir kulüp" olup olmadığını sordu ve taraftarlara karşı sorumluluğunu sorguladı. Muhabir, "Futbol taraftarlarına bir mesajınız yok mu? Yani, bu kadar uzun süre hile yaptığınızda bir yükümlülüğünüz yok mu?" diye üsteledi, ancak Soriano sadece "Teşekkür ederim" sözlerini tekrarladı ve kameralardan uzaklaştı.
Bitmek bilmeyen hukuki yollar bekliyor
Hukuki mücadele kızışırken, Manchester City'nin suçlu kararına resmen itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi var. Kararın onanması halinde kulüp, ağır para cezalarından büyük puan silme cezalarına, hatta doğrudan küme düşürülmeye kadar uzanan olası yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Soriano, personele yönelik son çağrısında kulübün sert bir mücadele vermeden teslim olmayacağını açıkça belirtti. "Avukatlarımız şimdi, kararın açık, önemli hukuk, ilke ve olgu hataları içerdiğini ve bu nedenle güvenli olmadığını ortaya koyan bir itiraz başvurusu yapacak" dedi. "Davayı kazanmak için bağımsız itiraz sürecine ve ayrıca bize açık olan diğer tüm hukuki yollara odaklanacağız; kulübü korumak ve ona zarar vermeye çalışan herhangi bir taraftan tazminat talep etmek için gerekli tüm adımları atacağız."
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