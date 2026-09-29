Soriano'nun iç savunması, bağımsız bir komisyonun Manchester City'nin dokuz sezonluk bir dönem boyunca sistematik şekilde Premier League kurallarını ihlal ettiğini ayrıntılarıyla ortaya koyan yıkıcı bulgular yayımlamasının ardından geldi. Yönetim organı, kulübün gelirleri yapay olarak şişirmek ve maliyetleri düşürmek için sponsorlarla "sahte" ticari anlaşmalar ayarladığı büyük çaplı bir gizli finansman planını ortaya çıkardı.

Komisyon, şirketlerin ilgili sponsorluk ücretlerinin yalnızca bir kısmını ödemekle yükümlü olduğunu, kalan bölümün ise Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından gizlice finanse edildiği sonucuna vardı. Bu durum, mali tabloyu 900 milyon £'nun üzerinde değiştirdi ve hem Lig hem de UEFA tarafından belirlenen harcama sınırlarını ihlal etti.

Bu sonuçları tamamen reddeden Soriano, şunları ekledi: "Neredeyse iki yılın ardından Premier League komisyonunun, bizim ve avukatlarımız açısından şaşırtıcı şekilde, Premier League'in komplo teorisini destekleyen bir görüş yayımlaması bizi şaşırttı. Bunu yapabilmek için görüşün, açıkça yanlış bir sonuca varmak amacıyla kulüp tarafından sunulan kapsamlı kanıtları göz ardı etmesi gerekti."