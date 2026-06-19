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Fernando Torres mı, Ruud van Nistelrooy mu? Premier Lig efsaneleri, sakatlık kabusunun ardından Dejan Kulusevski’nin yeniden bir Spurs yıldızı olma şansını değerlendiriyor
Kulusevski en son ne zaman Tottenham formasıyla bir maça çıktı?
Kulusevski’nin son resmi maçı, 11 Mayıs 2025 tarihinde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikası içinde sahadan çıkmak zorunda kaldığı maçtı. 26 yaşındaki oyuncuyu bir süredir diz kapağı sorunu rahatsız ediyordu ve tedavi konusunda radikal önlemlerin alınması gerektiği acı bir şekilde ortaya çıkmıştı.
O zamandan bu yana birçok ameliyat geçiren İsveçli oyuncu, uzun süren rehabilitasyon sürecinde moralini bozan bir dizi aksilikle karşı karşıya kaldı. 2025-26 sezonunda sahada tek bir dakika bile forma giyemedi.
Fiziksel durumuyla ilgili herhangi bir risk alınamayacağı için Dünya Kupası hayalleri de suya düştü; ancak umut, Kulusevski’nin olumlu bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmesi ve Ağustos ayında Premier Lig’in yeniden başlamasıyla Tottenham kadrosuna geri dönebilmesi yönünde.
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Kulusevski, bu kadar uzun bir aradan sonra eskisi gibi bir oyuncu olacak mı?
Bu kadar uzun bir aradan sonra, Kuzey Londra’da adeta bir sembol haline gelmiş olan eski Juventus yıldızının bir daha eskisi gibi bir oyuncu olup olmayacağına dair kaçınılmaz sorular gündeme geldi. Bu soru Murphy’ye yöneltildiğinde, NetBet Football ile işbirliği içinde konuşan eski Spurs orta saha oyuncusu GOAL’a şunları söyledi: “Bununla ilgili genel bir kural olduğunu sanmıyorum.
“Bence sahalardan ne kadar uzun süre uzak kalırsan, eski formunu yeniden yakalamak ve geri dönmek o kadar zorlaşır. Bazı oyuncular bir daha asla eski formlarına kavuşamazlar. Fernando Torres’in Liverpool’da geçirdiği ciddi diz sakatlığından sonra Chelsea’ye transfer olduğunu ve bir daha asla eski formunu bulamadığını hatırlıyorum. Rodri de geri döndüğünden beri tam anlamıyla eski formuna ulaşamadı ve oldukça uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
“En iyi örnek olarak aklıma gelen, muhtemelen Ruud van Nistelrooy’un dizinden sakatlanıp Manchester United’a transferini ertelemesi ve sonunda oraya gittiğinde inanılmaz bir oyuncu olmasıydı – bir de Alan Shearer, ciddi bir diz sakatlığından sonra geri döndü ve bir sürü gol attı.
“Bu, kişiye ve sakatlığın niteliğine bağlı. Kulusevski ve James Maddison gibi iki ismi örnek verecek olursak, bu sezonun yarısında bile formda olsalardı, şu anki zor durumda kalmazlardı. O kadar etkili bir oyuncu.
“Bence orada kalacak ve fırsat bulacak çünkü kimse, bir yıldan fazla süredir sahalardan uzak kalan ve Tottenham’da açıkça iyi bir kontratı olan bir oyuncuyu transfer etme riskini göze almayacaktır. Bu yüzden Tottenham’da formunu yeniden kazanma fırsatı bulacağını düşünüyorum ve bu, sanki yeni bir oyuncu transfer etmek gibi olabilir.”
Tottenham’ın Maddison’ın takımın en önemli oyuncusu haline gelmesine ihtiyacı var
Spurs, geçen sezon Kulusevski’den yoksun halde bir başka küme düşme sınırını aşmayı başardı. Thomas Frank ve Igor Tudor’un elinden geçmiş olan teknik direktörlük bayrağını devralan Roberto De Zerbi, Tottenham’ı küme düşme tehlikesinden kurtardı.
Arka arkaya iki sezon 17. sırada bitirmiş olsalar da, Tottenham kampında iyimserlik devam ediyor. Kulusevski, Maddison, Xavi Simons ve Mohammed Kudus gibi uzun süreli sakatlık geçiren birçok oyuncunun 2026-27 sezonunda tam olarak forma girmesi bekleniyor.
İngiltere A Milli Takımı'nda yedi kez forma giymiş olan değişken oyun kurucu Maddison'ın, Spurs'un en yaratıcı oyuncusu olarak takımın ana adamı olması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski orta saha oyuncusu Murphy şunları ekledi: “Bence bir dereceye kadar öyle. Muhtemelen bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra takıma biraz borçlu olduğunu hissedecektir.
“Maddison’ın en önemli özelliği, her zaman bir şeyler yaratabilmesi ve maçlarda her zaman sihirli anlar yaşatabilmesidir. O harika bir oyuncu. Kendini kanıtlamıştır. Kendine özgü bir havası var.
“Tottenham’ın yerinde olsaydım, özellikle de Simons’ın sakatlığı nedeniyle – ki o muhtemelen bu boşluğu doldurmak için transfer edilmişti – Simons’ın, bazı iyi özellikleri olsa da Maddison ile aynı niteliklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Bence Maddison daha iyi bir oyuncu.
“Yine, sakatlık sorunu göz önüne alındığında, onun takımdan ayrılacak bir oyuncu olacağını sanmıyorum. Bence takımda kalacak. Bence Maddison, benim gözümde Kulusevski’den muhtemelen daha etkili bir oyuncu çünkü seyirci tedirgin olduğunda, kimse harekete geçmediğinde, bir şeyler yaratacak cesarete sahip, topu kontrol edebilen ve o ölümcül pasları atabilen az sayıdaki Tottenham oyuncusundan biri. O, tam da aradığımız oyuncu.
“Bence onun için muazzam bir sezon olabilir. Onun oyununu izlemeye bayılıyorum. Bence o cesur oyunculardan biri ve artık bu türden pek fazla oyuncu kalmadı. Kendi tarzında oynayan bu tür sıra dışı oyuncuları kaybediyoruz.
“Sezon sonunda gördüğümüz o kısa anlarda bile, 10 dakikalık ya da 15 dakikalık oyuna girişlerde, fark yaratıyordu, topa sahip oluyordu ve herkesi sakinleştiriyordu. Bence bu sezon Tottenham için çok önemli bir oyuncu olabilir.”
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Tottenham maç takvimi: 2026-27 Premier Lig fikstürü açıklandı
Mayıs 2025’ten beri sahalardan uzak kalan Maddison, bir yıl süren fizyoterapi sürecini geride bıraktıktan sonra Spurs formasıyla üç maça çıktı. 29 yaşındaki yetenekli oyuncudan daha fazlasının geleceğine dair umutlar var.
O da, Tottenham kadrosunun geri kalanıyla birlikte, 2026-27 sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı umuyor. Yeni Premier Lig fikstürü açıklandı; De Zerbi’nin takımı, 22 Ağustos’ta Brentford deplasmanında sezona başlayacak.