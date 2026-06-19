Fernando Torres mı, Ruud van Nistelrooy mu? Premier Lig efsaneleri, sakatlık kabusunun ardından Dejan Kulusevski’nin yeniden bir Spurs yıldızı olma şansını değerlendiriyor

Bu kadar uzun bir aradan sonra, Kuzey Londra’da adeta bir sembol haline gelmiş olan eski Juventus yıldızının bir daha eskisi gibi bir oyuncu olup olmayacağına dair kaçınılmaz sorular gündeme geldi. Bu soru Murphy’ye yöneltildiğinde, NetBet Football ile işbirliği içinde konuşan eski Spurs orta saha oyuncusu GOAL’a şunları söyledi: “Bununla ilgili genel bir kural olduğunu sanmıyorum.

“Bence sahalardan ne kadar uzun süre uzak kalırsan, eski formunu yeniden yakalamak ve geri dönmek o kadar zorlaşır. Bazı oyuncular bir daha asla eski formlarına kavuşamazlar. Fernando Torres’in Liverpool’da geçirdiği ciddi diz sakatlığından sonra Chelsea’ye transfer olduğunu ve bir daha asla eski formunu bulamadığını hatırlıyorum. Rodri de geri döndüğünden beri tam anlamıyla eski formuna ulaşamadı ve oldukça uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

“En iyi örnek olarak aklıma gelen, muhtemelen Ruud van Nistelrooy’un dizinden sakatlanıp Manchester United’a transferini ertelemesi ve sonunda oraya gittiğinde inanılmaz bir oyuncu olmasıydı – bir de Alan Shearer, ciddi bir diz sakatlığından sonra geri döndü ve bir sürü gol attı.

“Bu, kişiye ve sakatlığın niteliğine bağlı. Kulusevski ve James Maddison gibi iki ismi örnek verecek olursak, bu sezonun yarısında bile formda olsalardı, şu anki zor durumda kalmazlardı. O kadar etkili bir oyuncu.

“Bence orada kalacak ve fırsat bulacak çünkü kimse, bir yıldan fazla süredir sahalardan uzak kalan ve Tottenham’da açıkça iyi bir kontratı olan bir oyuncuyu transfer etme riskini göze almayacaktır. Bu yüzden Tottenham’da formunu yeniden kazanma fırsatı bulacağını düşünüyorum ve bu, sanki yeni bir oyuncu transfer etmek gibi olabilir.”