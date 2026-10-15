Fernando Llorente: "Conte Juventus'a dönecek. Raphinha'yı Juventus formasıyla görmeyi hayal ediyorum. Kolo Muani mi? Benim Tevez'im vardı, onun yok."

Fernando Llorente, Juventus'un eski forveti (2013-2015), Gazzetta dello Sport röportajında Juventus hakkında konuştu: "Spalletti, Zenit'i çalıştırdığı dönemde beni Rusya'da yanına almak istiyordu ama benim gibi bir santrfor şimdi de işine yarardı..."





Kolo Muani ve Woltemade hakkında

"Bir forvet olarak Kolo Muani'nin ne demek istediğini anlıyorum; yanında bir forvetle oynamak daha kolay. Ama benim yanımda Carlos Tevez vardı, onun yok. Fransız oyuncuyu uzun yıllardır tanıyorum. Golcü değil ama bu yıl 20 gole ulaşabileceğine inanıyorum. Böyle düşünüyorum ve özellikle Juventus'un iyiliği için bunu umuyorum. Düzenli gol atan bir forvet olmadan kupalar için mücadele etmek zorlaşır. Woltemade ve Kolo Muani birlikte oynayabilir; yeter ki Alman oyuncu topu tutmak ve ikili mücadeleleri kazanmak için fiziğini daha fazla kullansın. Woltemade bazen bana teknik ama biraz hafif kalıyor gibi geliyor. Ligde de gol atmaya başladığına göre Kolo Muani'nin asıl sezonu şimdi başlıyor, bana güvenin. Gol özgüvendir; bir forvet için her şeydir."



