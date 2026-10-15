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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Fernando Llorente: "Conte Juventus'a dönecek. Raphinha'yı Juventus formasıyla görmeyi hayal ediyorum. Kolo Muani mi? Benim Tevez'im vardı, onun yok."

Juventus
F. Llorente
A. Conte
Raphinha
R. Kolo Muani

Eski İspanyol forvet Juventus hakkında konuşuyor

Fernando Llorente, Juventus'un eski forveti (2013-2015), Gazzetta dello Sport röportajında Juventus hakkında konuştu: "Spalletti, Zenit'i çalıştırdığı dönemde beni Rusya'da yanına almak istiyordu ama benim gibi bir santrfor şimdi de işine yarardı..."


Kolo Muani ve Woltemade hakkında

"Bir forvet olarak Kolo Muani'nin ne demek istediğini anlıyorum; yanında bir forvetle oynamak daha kolay. Ama benim yanımda Carlos Tevez vardı, onun yok. Fransız oyuncuyu uzun yıllardır tanıyorum. Golcü değil ama bu yıl 20 gole ulaşabileceğine inanıyorum. Böyle düşünüyorum ve özellikle Juventus'un iyiliği için bunu umuyorum. Düzenli gol atan bir forvet olmadan kupalar için mücadele etmek zorlaşır. Woltemade ve Kolo Muani birlikte oynayabilir; yeter ki Alman oyuncu topu tutmak ve ikili mücadeleleri kazanmak için fiziğini daha fazla kullansın. Woltemade bazen bana teknik ama biraz hafif kalıyor gibi geliyor. Ligde de gol atmaya başladığına göre Kolo Muani'nin asıl sezonu şimdi başlıyor, bana güvenin. Gol özgüvendir; bir forvet için her şeydir."


  • Juventus'ta kimi hayal ediyor?

    "Hayal kurma şansım varsa Barcelona'dan Raphinha'yı Juventus'ta hayal ediyorum. Çok yönlü bir forvet; gol atıyor ve takım arkadaşlarını ateşliyor. Sahada adeta içine şeytan girmiş gibi."


    Conte hakkında

    "Yalnızca bir takıma, gönlünün takımına. Er ya da geç evine dönecek. Juventus için ideal teknik direktör o. Antonio üst düzey bir teknik adam; Ancelotti ile birlikte çalıştığım en iyi teknik direktörler onlar."


    McKennie ve Vidal hakkında

    "McKennie'de Vidal'den bir şeyler var: koşuyor, rakibini kovalıyor ve gol atıyor. Ama Arturo bir canavardı, bambaşka bir seviyedeydi. Onun gibisini ne öncesinde ne de sonrasında gördüm."



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