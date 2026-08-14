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Fernando Diniz, Memphis Depay'ın ayrılığı nedeniyle «üzüntü» duyduğunu söyledi ve Corinthians'a dönüşünün «harika olacağını» belirtti
Diniz, Depay'ın ayrılığına yanıt verdi
Corinthians, kulübün Depay ile sözleşme uzatma görüşmelerinden aniden çekilmesinden bir hafta sonra, oyuncunun hukuki yollara başvurmakla tehdit etmesine neden olan şok edici bir haftayla sarsıldı. Perşembe günü CONMEBOL Libertadores son 16 turu eşleşmesinin ilk ayağında Rosario Central ile 0-0 berabere kalınmasının ardından, 32 yaşındaki forvetin durumu teknik direktör Diniz'in maç sonrası basın toplantısına damga vurdu. Deneyimli teknik adam, görüşmelerin bozulmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve yönetimin tutumunu yeniden gözden geçirmesi halinde oyuncunun dönüşünü memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.
- TheNews2
Teknik direktör geri dönüşe kapıyı araladı
Diniz, Corinthians'ta uzun vadeli bir temel oluşturmak için eski Manchester United ve Barcelona yıldızıyla birlikte çalışmayı büyük bir heyecanla beklediğini açıkladı. Yönetimin kararını geri çevirme ihtimaline değinen Diniz, umudunu şu sözlerle dile getirdi: "Bununla ilgili, yani yönetimin kararını geri çevirmesi konusunda, yeni bir bilgim yok. Ama nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, eğer kalabilirse harika olur."
Hücum oyuncusunu çalıştırma fırsatını kaçırmasının yarattığı hayal kırıklığını da şöyle anlattı: "Memphis'le çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyordum; bence çok ilginç bir ikili olabilirdik ve bu benim gerçekten çok istediğim bir şeydi. Ne yazık ki bu kez olmadı. Ona sahip olamayacağım için üzgünüm ama bunun maçı etkilediğini söylemeyeceğim, Memphis'in oynayacak kadar hazır olup olmayacağını bile bilmiyorum. Bu, bugünkü maçın çok ötesine geçen bir şeydi; iki yıllık bir kalış, çok fazla meyve vereceğine inandığım bir temel."
Mali kısıtlamalar ani ayrılığı zorunlu kıldı
Corinthians, görüşmelerin sonlandırılmasının uzun vadeli ekonomik istikrarı korumak için kesinlikle gerekli olduğunu açıklayan resmî bir bildiri yayımladı: "Sport Club Corinthians Paulista, sporcu Memphis Depay'ın sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bu karar, yalnızca ve yalnızca kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır; zira bu durum, mevcut kaynakların yönetiminde sıkı denge ve sorumluluk gerektirmektedir. Oyuncu Memphis Depay'a ve müzakerelerin en başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışan tüm ekibine derin teşekkürlerimizi sunmak isteriz."
Kulüp yönetimi şunları ekledi: "Sürecin geleneksel son tarihin ötesine uzadığını biliyoruz, ancak bu esas olarak seçkin bir sporcu ile ilgileniyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yönetim Kurulu ayrıca, sporcunun kulüpte kalmasını mümkün kılmak için çalışan kurumun tüm departmanlarının yorulmak bilmeyen çabalarını da kabul ediyor ve takdir ediyor."
Ancak Depay, X üzerinden, tutulmayan sözler olarak gördüğü durum nedeniyle öfkesini dile getirdi: "Corinthians'ın sözleşmemi 2 yıl daha uzatmaya yönelik yürürlükteki anlaşmamıza uymama kararı aldığını okumak büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu yenileme, başkanın yanı sıra sportif, hukuk ve finans departmanı tarafından da açık şekilde kabul edilmişti. Ancak bazı kişiler bu taahhüdü ihlal etmeye karar verdi. Bu durumu ben istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü şekilde tepki vermek zorundayım. Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak içiniz rahat olsun, bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğim."
Copa do Brasil de dahil olmak üzere üç büyük kupa zaferinde kilit bir figürü kaybeden soyunma odasındaki etkiyi hafifletmek için Diniz, kadrosunun profesyonelliğini övdü: "Bence bunu herkes hissetti, futbol departmanındaki herkes, çünkü Memphis burada iki yıl geçirdi. Kupaların ötesinde, herkesle ilişkiler kurdu.
"Herkes onun yolculuğa çıkmasını bekliyordu ve bundan emindi. Bu yüzden hayal kırıklığı vardı. Ama aynı zamanda kontrolümüzün ötesinde şeyler yaşanırken, ortaya koyduğumuz performansı sergilemek için daha da fazla kenetlenmemiz gerekiyordu.
"Oyuncular olağanüstüydü; maçların çok büyük bölümünde benimle birlikte oldukları gibi özveri ve fedakârlık gösterdiler. Üzücü bir olayı, daha da büyük bir çaba ortaya koymak ve burada iyi bir sonuç almak için motivasyona dönüştürmeyi başardılar."
- Getty Images Sport
Kritik maçlar kadronun kararlılığını sınayacak
Corinthians'ın, bu hafta sonu Cruzeiro'nun Parque Sao Jorge'ye gelecek olmasıyla ortaya çıkan tabloyu değerlendirmek için çok az zamanı var; bu maç, yedi gün içinde oynanacak zorlu üç maçlık serinin başlangıcı olacak. Hafta ortasında Rosario Central'a karşı bir Libertadores belirleyici maçı Corinthians'ı bekliyor, ardından Coritiba deplasmanı bu aralıksız tempolu dönemi tamamlayacak. Böylesine sıkışık bir fikstürü Depay olmadan yönetmek, soyunma odasının birlikteliğini ve Diniz'in taktiksel keskinliğini hemen sınayacak.
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