Corinthians, görüşmelerin sonlandırılmasının uzun vadeli ekonomik istikrarı korumak için kesinlikle gerekli olduğunu açıklayan resmî bir bildiri yayımladı: "Sport Club Corinthians Paulista, sporcu Memphis Depay'ın sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bu karar, yalnızca ve yalnızca kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır; zira bu durum, mevcut kaynakların yönetiminde sıkı denge ve sorumluluk gerektirmektedir. Oyuncu Memphis Depay'a ve müzakerelerin en başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışan tüm ekibine derin teşekkürlerimizi sunmak isteriz."

Kulüp yönetimi şunları ekledi: "Sürecin geleneksel son tarihin ötesine uzadığını biliyoruz, ancak bu esas olarak seçkin bir sporcu ile ilgileniyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yönetim Kurulu ayrıca, sporcunun kulüpte kalmasını mümkün kılmak için çalışan kurumun tüm departmanlarının yorulmak bilmeyen çabalarını da kabul ediyor ve takdir ediyor."

Ancak Depay, X üzerinden, tutulmayan sözler olarak gördüğü durum nedeniyle öfkesini dile getirdi: "Corinthians'ın sözleşmemi 2 yıl daha uzatmaya yönelik yürürlükteki anlaşmamıza uymama kararı aldığını okumak büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu yenileme, başkanın yanı sıra sportif, hukuk ve finans departmanı tarafından da açık şekilde kabul edilmişti. Ancak bazı kişiler bu taahhüdü ihlal etmeye karar verdi. Bu durumu ben istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü şekilde tepki vermek zorundayım. Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak içiniz rahat olsun, bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğim."

Copa do Brasil de dahil olmak üzere üç büyük kupa zaferinde kilit bir figürü kaybeden soyunma odasındaki etkiyi hafifletmek için Diniz, kadrosunun profesyonelliğini övdü: "Bence bunu herkes hissetti, futbol departmanındaki herkes, çünkü Memphis burada iki yıl geçirdi. Kupaların ötesinde, herkesle ilişkiler kurdu.

"Herkes onun yolculuğa çıkmasını bekliyordu ve bundan emindi. Bu yüzden hayal kırıklığı vardı. Ama aynı zamanda kontrolümüzün ötesinde şeyler yaşanırken, ortaya koyduğumuz performansı sergilemek için daha da fazla kenetlenmemiz gerekiyordu.

"Oyuncular olağanüstüydü; maçların çok büyük bölümünde benimle birlikte oldukları gibi özveri ve fedakârlık gösterdiler. Üzücü bir olayı, daha da büyük bir çaba ortaya koymak ve burada iyi bir sonuç almak için motivasyona dönüştürmeyi başardılar."