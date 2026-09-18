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Fermin Lopez ve Dean Huijsen geri döndü: Luis de la Fuente, İspanya'nın Uluslar Ligi açılış maçları için kadroyu açıkladı
Fermin geri döndü, Gavi kadroda yer almadı
La Roja’dan gelen en çok beklenen haber, Fermin Lopez’in milli takım kadrosuna geri dönmesi oldu. Barcelona’nın orta saha oyuncusu, mevcut iç saha sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapmıştı ancak son Dünya Kupası’nı can sıkıcı bir sakatlık sorunu nedeniyle kaçırmıştı. Kadroya dahil edilmesi, bu kez dikkat çeken eksik isim olan kulüp takım arkadaşı Gavi’nin doğrudan yerine gelmesi olarak görülüyor. Orta sahadaki hiyerarşi sürekli değişirken, Lopez’in formu, taktik akıcılığı korumak isteyen teknik ekip için onu tartışmasız bir tercih haline getirdi.
Kadro açıklaması, De la Fuente’nin bir çekirdek gruba bağlı kalırken fiziksel durumla ilgili endişeler nedeniyle gerekli değişiklikleri yapma kararlılığını ortaya koyuyor. Fermin Lopez geri dönerken İspanya kadrosuna Barcelona’dan yedi yıldız oyuncunun alınmasına rağmen, teknik direktör diğer bölgelerde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Mecburi en önemli değişiklik kalede geldi; Joan Garcia’nın diz sakatlığı, Inter’den Josep Martinez’e ilk kez milli takım daveti alma kapısını açtı. Martinez, kaleci rotasyonunda Unai Simon ve David Raya’nın yanında son yer için Leo Roman’la olan rekabeti geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Savunmadaki takviyeler ve Huijsen'in yükselişi
Savunma hattında manşete çıkan isim Dean Huijsen oldu. Genç savunmacı, Jose Mourinho yönetimindeki etkileyici gelişiminin karşılığını aldı ve Marc Pubill ile Eric Garcia gibi isimlerin sunduğu taktiksel esneklikten faydalandı. Huijsen'in hem merkezde hem de daha geniş alanlarda görev yapabilmesi, De la Fuente'ye zorlu milli maç takvimi için ihtiyaç duyduğu çok yönlü alternatifi sağlıyor. Savunma hattının geri kalanı ise büyük ölçüde tanıdık isimlerden oluşuyor; Aymeric Laporte ile Pau Cubarsi'nin, önceki turnuvalardaki başarılı ortaklıklarının ardından savunmanın merkezinde görev yapması bekleniyor.
Teknik direktör, bek pozisyonlarında istikrarı tercih etti; solda Alejandro Grimaldo ile Marc Cucurella'nın hücum gücüne güvenirken, Pedro Porro da sağda kilit bir isim olmayı sürdürüyor.
Roberto Fernandez hücum hattına liderlik ediyor
Hücum hattında önemli bir değişim yaşanıyor; Roberto Fernandez, seçkinler arasındaki yerini aldı. Borja Iglesias ideal kondisyonuna ulaşmakta zorlanırken, 9 numaralı forma için yarış tamamen açıktı. Roberto ile Camello, La Liga'da sırasıyla Espanyol ve Rayo Vallecano formalarıyla altışar gol atarak öne çıkan İspanyol golcüler oldu. Ancak son kararı veren RFEF yönetimini ikna eden isim, daha önce Joselu gibi oyuncuların üstlendiği role adım atan Espanyol forveti oldu.
De la Fuente'nin hücum hattı için değerlendirdiği çok sayıda yüksek kaliteli seçenek vardı; bunlar arasında Fulham'da etkili olan Gonzalo ve Real Madrid'de yükselişe geçen Carlos Espi de yer aldı. Hücum seçeneklerini çok yönlü Dani Olmo ve Ferran Torres tamamlıyor; böylece İspanya'nın, Londra, Sevilla, Oviedo ve Split'te oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında dirençli savunmaları aşmak için birden fazla yolu bulunuyor.
- AFP
İspanya'nın tam kadro listesi
Kaleciler: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milan)
Defans oyuncuları: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid)
Orta saha oyuncuları: Rodrigo Hernandez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcelona), Alex Baena (Atletico de Madrid)
Forvetler: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernandez (Espanyol), Dani Olmo (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)
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