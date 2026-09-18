La Roja’dan gelen en çok beklenen haber, Fermin Lopez’in milli takım kadrosuna geri dönmesi oldu. Barcelona’nın orta saha oyuncusu, mevcut iç saha sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapmıştı ancak son Dünya Kupası’nı can sıkıcı bir sakatlık sorunu nedeniyle kaçırmıştı. Kadroya dahil edilmesi, bu kez dikkat çeken eksik isim olan kulüp takım arkadaşı Gavi’nin doğrudan yerine gelmesi olarak görülüyor. Orta sahadaki hiyerarşi sürekli değişirken, Lopez’in formu, taktik akıcılığı korumak isteyen teknik ekip için onu tartışmasız bir tercih haline getirdi.

Kadro açıklaması, De la Fuente’nin bir çekirdek gruba bağlı kalırken fiziksel durumla ilgili endişeler nedeniyle gerekli değişiklikleri yapma kararlılığını ortaya koyuyor. Fermin Lopez geri dönerken İspanya kadrosuna Barcelona’dan yedi yıldız oyuncunun alınmasına rağmen, teknik direktör diğer bölgelerde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Mecburi en önemli değişiklik kalede geldi; Joan Garcia’nın diz sakatlığı, Inter’den Josep Martinez’e ilk kez milli takım daveti alma kapısını açtı. Martinez, kaleci rotasyonunda Unai Simon ve David Raya’nın yanında son yer için Leo Roman’la olan rekabeti geride bıraktı.