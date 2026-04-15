AFP
Çeviri:
Fermin Lopez, Barcelona'nın Atlético Madrid'e yenildiği maçta rakibinin tekmesi sonucu dudağı kanayan bir şekilde acil olarak hastaneye kaldırıldı
Lopez'in acil hastaneye başvurusu
AS’nin haberine göre, soyunma odasında yapılan ilk müdahale yetersiz kaldığı için Lopez, Katalonya’ya döndükten sonra dudağının yeniden dikilmesi için doğrudan hastaneye sevk edildi. 22 yaşındaki oyuncu, Marcus Rashford ile değiştirilene kadar sahada hareketli bir 68 dakika geçirdi, sekiz kilometre koştu ve bir büyük fırsatı kaçırdı. Barcelona o gece 2-1 kazansa da, toplamda 3-2'lik skorla elendi. Lopez, enfeksiyonu önlemek için dinlenmeye ihtiyaç duyuyor ve alnında da bir kesik aldığı zorlu bir haftayı geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Musso, basın toplantısındaki açıklamalarını netleştirdi
Olay, Lopez'in kafa vuruşu yapmaya çalışırken Juan Musso'nun ayağına çarpmasıyla meydana geldi. Atlético Madrid kalecisi yoğun eleştirilere maruz kaldı ancak davranışını kararlılıkla savundu. Karışık bölgede konuşan Musso şunları söyledi: "Bu nasıl penaltı olabilir ki? Asla. Ayağıma çarptığı için onun adına üzüldüm. Ben kaleyi korumak için doğal bir hareket yaptım. O ise kafa vuruşu yapmak için eğilirken ayağıma çarptı. Bir takım arkadaşının ağzına böyle vurmanın kasıtlı olduğunu nasıl düşünebilirler, anlamıyorum."
Kaleci özür diledi; Laporta ise öfkeleniyor
Kullandığı sözler nedeniyle tepkiyle karşılaşan Musso, kullandığı Arjantin deyimini açıklamak için bir Instagram hikayesi paylaştı. Musso şöyle yazdı: "Bu, Arjantin'de bir kişinin başkasının acısını hissetmesi ve ona empati duyması durumunu ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Hiçbir şekilde, bazılarının yorumlamak istediği gibi, ayağımın gerçekten ağrıdığı şeklinde yorumlanamaz."
Musso, "Saha içinde ve dışında Fermin'den özür diledim çünkü kaleyi korumak için yaptığım doğal hareket sırasında çarpıştık ve o yaralandı." diye ekledi.
Bu arada, Barcelona başkanı Joan Laporta öfkelendi ve basına şunları söyledi: "Bu kabul edilemez."
- Getty Images Sport
Odak noktasını yurt içi başarıya kaydırmak
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Barcelona, dikkatini tamamen lig şampiyonluğuna çevirdi; şu anda ikinci sıradaki Real Madrid'in dokuz puan önünde yer alıyor. Öte yandan Atlético Madrid, yarı finale yükselerek Arsenal ya da Sporting CP ile karşılaşacak; bu iki takım arasında Arsenal 1-0 önde.