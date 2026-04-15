Fermin Lopez, Barcelona'nın Atlético Madrid'e yenildiği maçta rakibinin tekmesi sonucu dudağı kanayan bir şekilde acil olarak hastaneye kaldırıldı

Kullandığı sözler nedeniyle tepkiyle karşılaşan Musso, kullandığı Arjantin deyimini açıklamak için bir Instagram hikayesi paylaştı. Musso şöyle yazdı: "Bu, Arjantin'de bir kişinin başkasının acısını hissetmesi ve ona empati duyması durumunu ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Hiçbir şekilde, bazılarının yorumlamak istediği gibi, ayağımın gerçekten ağrıdığı şeklinde yorumlanamaz."

Musso, "Saha içinde ve dışında Fermin'den özür diledim çünkü kaleyi korumak için yaptığım doğal hareket sırasında çarpıştık ve o yaralandı." diye ekledi.

Bu arada, Barcelona başkanı Joan Laporta öfkelendi ve basına şunları söyledi: "Bu kabul edilemez."