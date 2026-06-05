X'te şu anda bu konuyla ilgili 1200'ün üzerinde yorum bulunuyor. Ve bunlara hızlıca göz atanlar şunu fark ediyor: Yorumların neredeyse yüzde 100'ü Fenerbahçe taraftarları tarafından yapılmış. Tedesco, İstanbul'un köklü kulübünden ikinci lig yenilgisinin ardından Nisan ayı sonunda tamamen beklenmedik bir şekilde kovulmuştu.

Bu durum ateşli taraftarları o kadar öfkelendirdi ki, Başkan Sadettin Saran sadece bir gün sonra önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Tedesco'nun Fener taraftarları tarafından ne kadar sevildiğini, taraftarlar gerçek dünyada da kanıtladılar. Hem de iki havalimanında.

Hem Tedesco'nun Türkiye'nin başkentinden ayrılışında hem de Stuttgart'a inişinde, adeta bir kuşatma ve olağanüstü hal havası hakimdi. Taraftarlar gözyaşları içinde onunla vedalaştı; Tedesco, polis ve güvenlik görevlilerinin büyük çabaları sayesinde ancak yoluna devam edebildi.