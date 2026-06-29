Fenerbahçe’nin Mason Greenwood’a sunduğu dev maaş paketi ortaya çıktı; Roma ise Marsilya’nın forvet oyuncusu için transfer yarışını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Greenwood’un geleceğine dair tartışmalar, forvetin Marsilya yönetimi nezdinde niyetini açıkça belirtmesiyle dramatik bir dönüş aldı. Fransa’da 26 gol attığı verimli bir sezonun ardından, 24 yaşındaki oyuncu yeni bir maceraya hazır ve kulübe “Beni bırakın” dediği bildiriliyor. Bu tutumu, 18 Temmuz 2024 tarihinde 31,6 milyon avroya varan bir anlaşma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ligue 1 ekibi ile arasında önemli bir kopuşa işaret ediyor. Kulüp, oyuncunun ayrılma isteğine rağmen şu anda mali taleplerinden taviz vermek zorunda değil.

Marsilya, İngiliz oyuncu için 55 milyon avroluk kesin bir değer belirlemiş durumda; bu rakam, kulübün kendi mali ihtiyaçları ve önemli bir yeniden satış şartı nedeniyle belirlenmiştir. Manchester United, gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin %40’una hak sahibi olduğundan, Fransız kulübü yüksek bir fiyat elde etmekte kararlıdır. Avrupa’nın dört bir yanından gelen ilgiye rağmen, Akdeniz ekibi, en değerli oyuncusu için indirimli teklifleri kabul etmeme konusunda kararlılığını sürdürüyor.



