AFP
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Fenerbahçe’nin Mason Greenwood’a sunduğu dev maaş paketi ortaya çıktı; Roma ise Marsilya’nın forvet oyuncusu için transfer yarışını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Greenwood, transfer bedelinin yüksek kalması nedeniyle Marsilya’dan ayrılmak istiyor
Greenwood’un geleceğine dair tartışmalar, forvetin Marsilya yönetimi nezdinde niyetini açıkça belirtmesiyle dramatik bir dönüş aldı. Fransa’da 26 gol attığı verimli bir sezonun ardından, 24 yaşındaki oyuncu yeni bir maceraya hazır ve kulübe “Beni bırakın” dediği bildiriliyor. Bu tutumu, 18 Temmuz 2024 tarihinde 31,6 milyon avroya varan bir anlaşma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ligue 1 ekibi ile arasında önemli bir kopuşa işaret ediyor. Kulüp, oyuncunun ayrılma isteğine rağmen şu anda mali taleplerinden taviz vermek zorunda değil.
Marsilya, İngiliz oyuncu için 55 milyon avroluk kesin bir değer belirlemiş durumda; bu rakam, kulübün kendi mali ihtiyaçları ve önemli bir yeniden satış şartı nedeniyle belirlenmiştir. Manchester United, gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin %40’una hak sahibi olduğundan, Fransız kulübü yüksek bir fiyat elde etmekte kararlıdır. Avrupa’nın dört bir yanından gelen ilgiye rağmen, Akdeniz ekibi, en değerli oyuncusu için indirimli teklifleri kabul etmeme konusunda kararlılığını sürdürüyor.
- AFP
Fenerbahçe rekor kıran bir maaş teklifi hazırlıyor
Corriere dello Sport’a göre, Roma uzun süredir Greenwood için en güçlü aday olarak görülse de, Türk devi Fenerbahçe, dudak uçuklatan bir mali teklifle yarışa dahil oldu. Haberlere göre İstanbul kulübü, forvet oyuncusuna sezon başına 7 milyon ile 8 milyon avro arasında net maaş teklif etmeye hazır. Bu "gümüş tepside sunulan" teklif, diğer teklif sahiplerinin masadaki şartlarını önemli ölçüde gölgede bırakıyor ve Türk kulübünü transferi ele geçirmek için güçlü bir konuma getiriyor.
Fenerbahçe’nin cazip teklifi transfer dinamiklerini değiştirdi ve Marsilya’daki olağanüstü performansının ardından Greenwood’un kararlılığını sınamaya başladı. Greenwood, Marsilya’daki ilk sezonunda Ousmane Dembélé ile birlikte 21 gol atarak Ligue 1’in en golcü oyuncusu olmuştu; 2025-26 sezonunu ise 16 golle tamamlamıştı.
Roma'nın hassas anlaşması ve taktiksel vaatleri
Roma, daha önce Greenwood ile yıllık net 4,5 milyon avro maaş temelinde sözlü bir anlaşma yapmıştı. Bu paket, çeşitli performansa bağlı primler ve uzun vadeli hedefler aracılığıyla zaman içinde artacak şekilde yapılandırılmıştı. Maddi koşulların ötesinde, Giallorossi, Greenwood’a İtalya’nın başkentindeki takımın hücum sisteminde “merkezi bir rol” vaat etmişti.
Haberlere göre forvet, kulübün prestijinden ve Serie A’da kendisine sunulan taktiksel vizyondan etkilenmişti; özellikle de Roma’nın geçen sezon üçüncü sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemesi sonrasında. Ancak Roma’nın bu transfer çabası şu anda zamanlama sorunu nedeniyle tıkanmış durumda. Kulüp, transfer piyasasındaki hamlelerini resmileştirebilmek için belirli mali sorunları çözmek zorunda olduğundan, oyuncudan sabır göstermesini istiyor. Bu gecikme, rakip kulüplerin şu anda yararlanmaya başladığı bir fırsat penceresi yaratmış durumda.
- AFP
Giallorossi için yaklaşan son tarih
Artık Roma yönetimi üzerinde, iş işten geçmeden bir çözüm bulma baskısı tam anlamıyla yoğunlaşıyor. Roma, oyuncunun önceliği olmaya devam etse de Greenwood, İtalyan kulübünün teklifini kesinleştirmesi için sonsuza kadar beklemeye niyetli değil. Forvetin, geleceğini netleştirmek için 5 Temmuz’u esnek bir son tarih olarak belirlediği ve bu tarihten sonra Türkiye’den gelen dev teklif de dahil olmak üzere diğer projelere yönelebileceği anlaşılıyor.