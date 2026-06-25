AFP
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Fenerbahçe’nin Marsilya’lı forvetle ilgili transfer ilgisini azaltmasının ardından Juventus, Mason Greenwood için Roma ile rekabet etmeye hazırlanıyor
Juventus, çıkmaza giren durumu takip ederek resmi bir karşı teklif hazırlamayı planlıyor
Calciomercato’ya göre Juventus, dinamik kanat oyuncusu Greenwood için transfer piyasasına agresif bir şekilde girdi; Bianconeri’nin transfer ekibi, olası bir resmi teklif öncesinde oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Torino’nun dev kulübü, geçen sezondan bu yana İngiliz forvet için güçlü bir ilgi besliyor ve uygun bir fırsat penceresi açılırsa harekete geçmeye hazır.
Allianz Stadyumu'ndan gelen bu ani müdahale, Marsilya ile uzun süredir devam eden görüşmeleri tamamen durma noktasına gelen iç rakibi Roma için büyük bir lojistik baş ağrısı yaratıyor. Fransız ekibi ile Giallorossi arasındaki yönetim kurulu görüşmeleri, Marsilya'nın 50 milyon avro artı ek ödemeler şeklindeki taviz vermeyen fiyat talebi nedeniyle haftalardır tıkanmış durumda.
- AFP
Roma, rakiplerin ilgisini engellemek için devasa bir teklif hazırlıyor
Roma, birincil transfer hedefini kaçırmak istemiyor ve Juventus’tan önce harekete geçmek için şimdiden bir karşı strateji üzerinde çalışıyor. Başkent kulübü, Greenwood’un menajer ekibiyle kişisel şartlar konusunda sözlü bir anlaşmaya varmış durumda; ancak Marsilya ile yürütülen görüşmeler, Fransız kulübün belirlediği bedel nedeniyle tıkanmış durumda.
Torino’dan gelen baskının artması üzerine, Giallorossi’nin 50 milyon avroluk toplam paketi aşan kapsamlı bir teklif hazırladığı anlaşılıyor. Bu hamle, eski Manchester United oyuncusunu gelecek sezonki taktik düzeni için vazgeçilmez bir parça olarak gören teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin taleplerini karşılamak amacıyla tasarlandı.
Kone’nin domino etkisi, Roma’nın transfer girişimini zorlaştırıyor
Roma’nın Greenwood’u transfer etme çabası, nihai sonucu belirleyebilecek ayrı bir transfer serüveniyle iç içe geçmiş durumda. Giallorossi, Marsilya’nın forvet oyuncusu için gerekli olan finansal açığı kapatmak amacıyla orta saha oyuncusu Manu Kone’yi feda etmeye hazır; zira bu Fransız oyuncu, hem Arsenal’in hem de Chelsea’nin radarında yer alıyor. İşleri daha da karmaşık hale getiren bir diğer husus ise, Kone’nin özel olarak Premier Lig’e geçiş yerine Paris Saint-Germain’e rüya gibi bir transferi tercih ettiği söyleniyor.
- AFP
Seçimlerdeki değişikliklerin ardından Fenerbahçe’nin ilgisi azaldı
Greenwood için yapılan yarış daha önce üçlü bir mücadeleydi, ancak Türk devi Fenerbahçe’nin ilgisi önemli ölçüde azaldı. Kulüp, başlangıçta forvet oyuncusuna sezon başına 12 milyon avro kazandıracak cazip bir anlaşma ayarlamıştı. Ancak bu anlaşma, kulübün son yönetim seçimlerinde nihayetinde yenik düşen başkan adayı Hakan Safi’nin başarısına bağlıydı.
Yeni başkan Aziz Yıldırım, oyuncunun yeteneğine hayranlığını sürdürüyor ancak bu astronomik mali şartları karşılamaya istekli değil. Türk kulübünün müzakere masasından fiilen çekilmesiyle birlikte, Greenwood için verilen mücadele, iki Serie A devinin arasında doğrudan bir rekabete dönüştü.