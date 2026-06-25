Fenerbahçe’nin Marsilya’lı forvetle ilgili transfer ilgisini azaltmasının ardından Juventus, Mason Greenwood için Roma ile rekabet etmeye hazırlanıyor

Calciomercato’ya göre Juventus, dinamik kanat oyuncusu Greenwood için transfer piyasasına agresif bir şekilde girdi; Bianconeri’nin transfer ekibi, olası bir resmi teklif öncesinde oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Torino’nun dev kulübü, geçen sezondan bu yana İngiliz forvet için güçlü bir ilgi besliyor ve uygun bir fırsat penceresi açılırsa harekete geçmeye hazır.

Allianz Stadyumu'ndan gelen bu ani müdahale, Marsilya ile uzun süredir devam eden görüşmeleri tamamen durma noktasına gelen iç rakibi Roma için büyük bir lojistik baş ağrısı yaratıyor. Fransız ekibi ile Giallorossi arasındaki yönetim kurulu görüşmeleri, Marsilya'nın 50 milyon avro artı ek ödemeler şeklindeki taviz vermeyen fiyat talebi nedeniyle haftalardır tıkanmış durumda.



