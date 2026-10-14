Unai Emery, Villa Park’ın bir kaleye dönüştürülmesini istedi. Oyuncuları da Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup ederken sergiledikleri taktik performansla bu isteğe karşılık verdi.

Aston Villa, Johan Manzambi’nin 12. dakikada attığı golle üstünlüğü erken ele geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca hücuma geçişlerde son derece etkiliydi. Nicolas Jackson devre arasından önce iki gol attığında, Fenerbahçe’nin önde kurduğu savunma hattı Villa’nın dikine oyunu ve doğru saha yerleşimi karşısında tamamen açık vermişti.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. Emery, fiziksel baskıyı sürdürmek için yedek oyuncularından yararlandı. Ross Barkley önce penaltıdan golünü attı, yalnızca dört dakika sonra bir kez daha ağları bularak Fenerbahçe’nin kalan direncini kırdı.

Tammy Abraham’ın son dakikalardaki golü, Villa’nın etkileyici performansını taçlandırdı. Ev sahibi ekip kaleyi bulan 13 şut çekerken rakibine kayda değer neredeyse hiçbir fırsat tanımadı. Bu sonuçla Villa, iki maçta iki galibiyetlik kusursuz bir performansla Şampiyonlar Ligi sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

GOAL Aston Villa oyuncularının Villa Park’taki performanslarını değerlendiriyor...