24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Fenerbahçe karşısında Aston Villa oyuncu notları: Ross Barkley ve Nicolas Jackson altı gollü farklı galibiyette parladı

Aston Villa
Aston Villa - Fenerbahçe
Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
N. Jackson
R. Barkley

Villa Park’ta Fenerbahçe’yi 6-0’lık ezici bir galibiyetle dağıtan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi’ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Ross Barkley ve Nicolas Jackson ikişer gol atarken, Unai Emery’nin ekibi Türk devi karşısında ezici bir üstünlük kurdu.

Unai Emery, Villa Park’ın bir kaleye dönüştürülmesini istedi. Oyuncuları da Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup ederken sergiledikleri taktik performansla bu isteğe karşılık verdi.

Aston Villa, Johan Manzambi’nin 12. dakikada attığı golle üstünlüğü erken ele geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca hücuma geçişlerde son derece etkiliydi. Nicolas Jackson devre arasından önce iki gol attığında, Fenerbahçe’nin önde kurduğu savunma hattı Villa’nın dikine oyunu ve doğru saha yerleşimi karşısında tamamen açık vermişti.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. Emery, fiziksel baskıyı sürdürmek için yedek oyuncularından yararlandı. Ross Barkley önce penaltıdan golünü attı, yalnızca dört dakika sonra bir kez daha ağları bularak Fenerbahçe’nin kalan direncini kırdı.

Tammy Abraham’ın son dakikalardaki golü, Villa’nın etkileyici performansını taçlandırdı. Ev sahibi ekip kaleyi bulan 13 şut çekerken rakibine kayda değer neredeyse hiçbir fırsat tanımadı. Bu sonuçla Villa, iki maçta iki galibiyetlik kusursuz bir performansla Şampiyonlar Ligi sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

GOAL Aston Villa oyuncularının Villa Park’taki performanslarını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Kaleci ve savunma

    Zion Suzuki - 8/10:

    Skor sakin bir gece geçirdiğini düşündürse de Suzuki, kalesini gole kapatmada kritik rol oynadı. 1,74 xG üreten Fenerbahçe karşısında 6 kurtarış yaptı. Pasları Villa'nın ilk baskıyı aşmasına yardımcı olurken top hâkimiyeti maç boyunca kusursuzdu.

    Matty Cash - 7/10:

    Sağ kanatta disiplinli bir performans sergiledi. Hücuma çıkışlarıyla savunma görevlerini dengede tutan Cash, Oguz Aydin'e fazla hareket alanı bırakmadı. Sahanın orta üçte birlik bölümünde yaptığı birkaç kritik top arasıyla rakip atakları kesti.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Gösterişsiz ama sağlam bir performans ortaya koydu. Vedat Muriqi ile mücadelede akıllıca pozisyon alarak fizik gücü yüksek forvetin konuk ekibin hücumlarında etkili bir dayanak noktası olmasını engelledi.

    Pau Torres - 8/10:

    Oyunu geriden yönlendirdi. Paslarıyla rakip hatları aşma becerisini bir kez daha gösteren Torres, Villa'nın 385 isabetli pasına zemin hazırladı. Savunmada baskı altında sakin kaldı ve 7 korner pozisyonunun savuşturulmasına yardımcı oldu.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Sol bekte görev yapan Wan-Bissaka'nın geriye dönüş hızı, Fenerbahçe'nin kontra ataklarına karşı büyük önem taşıdı. 20 top arası yapan savunma hattının kilit isimlerinden biriydi; tehlikeleri Suzuki'ye ulaşmadan sürekli önledi.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Ross Barkley - 10/10:

    Orta sahaya hükmettiği kusursuz bir performans sergiledi. Jackson’ın ikinci golünün asistini yaptıktan sonra attığı gollerle maçı konuk ekibin erişemeyeceği bir noktaya taşıdı. 68. dakikada penaltıyı gole çevirdi, 72. dakikada ise güzel bir gol daha attı. Geceyi iki gol ve bir asistle tamamladı.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    31. dakikada Jackson’ın ilk golünün asistini yaparken olağanüstü bir oyun görüşü sergiledi. Kamara’nın pozisyon disiplinı, Villa daha fazla gol aramak için çok sayıda oyuncuyla ileri çıktığında bile savunmada fazla açık vermemesini sağladı.

    Johan Manzambi - 8/10:

    12. dakikada attığı güzel açılış golüyle takımını harekete geçirdi. Orta sahadaki enerjisi, Matteo Guendouzi’nin oyunun temposunu belirlemesini engelledi. 73. dakikada oyundan alınana kadar takımına ihtiyaç duyduğu hücum dinamizmini sağladı.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Hücum

    John McGinn - 8/10:

    Sağ kanatta görevlendirilen McGinn, Barkley ve Manzambi'nin daha serbest hareket edebilmesi için alan açmak üzere sık sık orta sahaya yaklaştı.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Golcü içgüdülerini sergileyen Jackson, ilk yarı bitmeden maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Kamara'nın pasında yaptığı etkili koşuyla 31. dakikada golü buldu, 39. dakikada ise soğukkanlı bir vuruşla bir gol daha attı. Savunma arkasında sürekli tehdit oluşturdu.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Kanatta yaratıcılığıyla öne çıkan Mbaye, Barkley'nin ikinci golünün asistini yaptı. Doğrudan kaleye yönelen oyunu, maçın büyük bölümünde Fenerbahçe savunmacısını geri çekilmeye zorladı ve Villa'nın Fenerbahçe savunma bloğunu genişletmesi için gereken genişliği sağladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Alysson (73') - 7/10:

    Oyuna son bölümde giren Alysson, Tammy Abraham'ın maçtaki son gole yaptığı asistle Villa'nın as oyuncuları çıktıktan sonra da hücumda etkili olmaya devam ettiğini gösterdi.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Son 20 dakikada orta sahayı güçlendirmek için oyuna alınan Gomes, basit oynadı ve takımının maçı gol yemeden tamamlamasına yardımcı oldu.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Gol atma isteğini ortaya koydu ve 90. dakikada ağları bularak 6-0'lık farklı galibiyeti tamamladı. Formunu korumak isteyen bir forvet için kısa ama kusursuz bir performanstı.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Son bölümde enerjisi ve doğrudan kaleye yönelen koşularıyla Fenerbahçe savunmasını son düdüğe kadar baskı altında tuttu.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Tecrübesiyle oyuna sakinlik katması ve Avrupa'daki bu üstün performansı galibiyetle tamamlamaya yardımcı olması için son birkaç dakikada sahaya sürüldü.

    Unai Emery - 9/10:

    Emery'nin taktikleri kusursuz işledi. Fenerbahçe'yi prese davet edip ardından açılan alanları doğrudan paslarla değerlendirerek farklı bir galibiyetin mimarı oldu. Oyuncu değişikliklerini de Villa'nın üstünlüğünü sürdürmesini sağlayacak şekilde tam zamanında yaptı.

Gelecek maçlar
FB

FB

Süper Lig

17 Eki 2026

ALS

ALS

NEW

NEW

Premier Lig

17 Eki 2026

AVL

AVL