Foot Mercato’ya göre Fenerbahçe, Marsilya ile toplam 42 milyon avro (35,6 milyon sterlin) değerinde bir transfer paketi üzerinde anlaşmaya vararak Greenwood’u kadrosuna katma yarışını başarıyla kazandı. Bu ücret, 40 milyon avroluk sabit bir bedel ile performansa bağlı 2 milyon avroluk ek ödemelerden oluşuyor. Marsilya, hem Atlético Madrid hem de Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli’den daha yüksek mali teklifler almış olsa da, eski Manchester United kanat oyuncusu kişisel olarak Türkiye’nin en üst ligine transfer olmayı tercih etti.







