AFP
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Fenerbahçe, eski Manchester United forveti Mason Greenwood’un Suudi Arabistan’a transferini reddetmesi üzerine Marsilya ile 42 milyon avroluk transfer anlaşması imzaladı
Türk futbol devleri kanat oyuncusunu kadrosuna kattı
Foot Mercato’ya göre Fenerbahçe, Marsilya ile toplam 42 milyon avro (35,6 milyon sterlin) değerinde bir transfer paketi üzerinde anlaşmaya vararak Greenwood’u kadrosuna katma yarışını başarıyla kazandı. Bu ücret, 40 milyon avroluk sabit bir bedel ile performansa bağlı 2 milyon avroluk ek ödemelerden oluşuyor. Marsilya, hem Atlético Madrid hem de Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli’den daha yüksek mali teklifler almış olsa da, eski Manchester United kanat oyuncusu kişisel olarak Türkiye’nin en üst ligine transfer olmayı tercih etti.
- AFP
Greenwood'un ayrılışı rekor kırdı
Greenwood'un ayrılışı, forvetin Haziran 2029'a kadar uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olduğu Marsilya için önemli bir transfer hamlesi olacak. OM yönetimi tarafından uygulanan sıkı bir maliyet azaltma stratejisi, kulübü mali dengesini sağlamak için değerli oyuncusundan para elde etmeye zorladı. Bu transfer, Marsilya'nın tüm zamanların en yüksek satış bedeli rekorunu resmen kırarak, 2016 yılında Michy Batshuayi'nin 39 milyon avroya Chelsea'ye transfer olmasıyla kırılan önceki rekoru geride bırakacak.
Greenwood, yüksek gelirli bir sözleşme imzaladı
Greenwood, Ligue 1’de geçirdiği iki yıl boyunca muhteşem istatistikler kaydederek Fransa’dan ayrılacak; 81 resmi maçta 48 gol ve 17 asist üretti. Bu etkili performansı, Fenerbahçe’yi bu forveti dört yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için önemli mali kaynaklar ayırmaya ikna etti. Greenwood, İstanbul’da cömert bir maaş alacak; haberlere göre Türk devi, ona sezon başına yaklaşık 10 milyon avro (8,5 milyon sterlin) maaş vermeye hazır.
- AFP
Fenerbahçe şampiyonluk yarışına hazırlanıyor
Greenwood’un takıma katılması, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın zorlu bir iç saha ve Avrupa sezonu öncesinde gerçekleştirdiği kapsamlı kadro revizyonunu tamamlıyor. Greenwood’un, diğer dikkat çeken yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriqi ile birlikte takıma hızla uyum sağlaması ve kulübe hayati önem taşıyan kadro derinliği kazandırması bekleniyor. Fenerbahçe, son dört sezondur üst üste Süper Lig şampiyonluğunu kazanan ezeli rakibi Galatasaray’ın ligdeki hakimiyetine son vermeyi hedeflerken, Greenwood’un ilk sınavı yoğun baskı altında formunu korumak olacak.
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