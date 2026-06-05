Fenerbahçe başkanı, kulübün seçimlerinden birkaç gün önce yasadışı bahis suçlamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'daki bir mahkeme, Fenerbahçe Başkanı Saran ve kardeşi Alan Kenan'ı iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan ikiliye ayrıca, her birine yaklaşık 9.000 sterlin tutarında para cezası da verildi. Dava, Saran'ın sahibi olduğu bir medya grubu aracılığıyla yayınlanan bir futbol maçı sırasında yasadışı kumar reklamlarının yayınlandığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin ardından açılmıştı.