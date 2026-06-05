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Fenerbahçe başkanı, kulübün seçimlerinden birkaç gün önce yasadışı bahis suçlamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı
Saran hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'daki bir mahkeme, Fenerbahçe Başkanı Saran ve kardeşi Alan Kenan'ı iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan ikiliye ayrıca, her birine yaklaşık 9.000 sterlin tutarında para cezası da verildi. Dava, Saran'ın sahibi olduğu bir medya grubu aracılığıyla yayınlanan bir futbol maçı sırasında yasadışı kumar reklamlarının yayınlandığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin ardından açılmıştı.
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Hukuk ekibi temyize gideceğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuki temsilcisi ceza verilmesini talep ederken, savunma avukatları beraat kararı alınması için baskı yaptı. Kararın ardından Saran'ın avukatı Serdar Yiğit bir açıklama yaptı: "Bugün açıklanan karar kapsamında, Saran Grubu'nun yöneticileri olan müvekkillerimiz hakkında verilen beraat kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Sadettin Saran ve Kenan Saran hakkında verilen karar henüz kesinleşmemiştir ve temyiz yoluna başvurulması halinde üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir."
Savunma masumiyet iddiasını sürdürüyor
Mahkeme, aynı suçlamalardan yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal’ı beraat ettirme kararı aldı. Geri kalan sanıklara verilen ağır cezalara rağmen, Saran’ın avukat ekibi kararın bozulmasını bekliyor.
Yigit şunları ekledi: "Bu bağlamda, temyiz sürecinin başlatılacağını ve hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Nihai değerlendirme sonrasında adaletin yerini bulacağına ve tüm müvekkillerimizin beraat edeceğine olan mutlak inancımızı sürdürüyoruz. Saygılarımızla."
- X/Fenerbahce
Kargaşanın ortasında seçimler yaklaşıyor
Fenerbahçe, bu hafta sonu yapılacak olağanüstü yönetim kurulu seçimleri öncesinde bu idari skandalı atlatmak zorunda. Bu değişim, takımın 74 puanla ikinci sırada bitirdiği ve Süper Lig şampiyonluğunu rakibi Galatasaray'a üç puan farkla kaptırdığı hayal kırıklığı yaratan bir lig sezonunun ardından geliyor. Görev süresi sona eren Saran yeniden seçilmeye aday olmasa da, kulübün gelecekteki yönünü belirleyecek iki adaylı bir mücadele, eski başkan Aziz Yıldırım ile rakibi Hakan Safi arasında başlayacak.