AFP
Çeviri:
Fenerbahçe, Atletico Madrid'ın Dusan Vlahovic hamlesi planlarken €40 milyonluk Alexander Sorloth yarışında öne geçti
Türk devleri Sorloth'un peşinde
Marca muhabiri Matteo Moretto'nun, beIN Sports'un aktardığına göre Fenerbahçe, Atletico'nun forveti Sorloth'u transfer etme yarışında önde gidiyor. Norveçli milli oyuncu, Ağustos 2024'te Villarreal'den katılmasının ardından Metropolitano'da Haziran 2028'e kadar sözleşme altında bulunuyor. Türk ekibinin, Rojiblancos yönetiminin belirlediği 40 milyon € (34 milyon £/46 milyon $) bonservis değerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğuna inanılıyor.
- (C)Getty Images
Vlahovic için mali alan
Yeni haberler, Sorloth'un olası ayrılığının Atletico'nun bu yazki transfer stratejisi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Bu anlaşmadan elde edilecek gelirin, kulübün mali dengesini sağlaması ve Vlahovic'i kadroya katmak için maaş bütçesinde yer açması bekleniyor. Atletico'nun talep ettiği bonservis bedelini karşılayan resmi bir teklif henüz sunulmamış olsa da, forvetin transferine ilişkin iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor.
Simeone taktik değişikliğine hazırlanıyor
Sorloth'un ayrılığı, Diego Simeone'nin hücumunun dinamiklerini değiştirecek; teknik direktör, hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan, fiziksel olarak etkileyici bir hedef santrforu kaybedecek. Buna karşılık, Vlahovic'in bonservissiz olarak gelişi, Juventus'la sözleşmesinin haziran sonunda sona ermesinin ardından, ileri uca yüksek tempolu bir boyut katacak. Fenerbahçe için ise Sorloth, yurt içi ve Avrupa'daki hedeflerine liderlik edecek temel hücum odağı olarak görülüyor.
- Alterphotos
Görüşmeler geleceğin anahtarını elinde tutuyor
Her iki kulüp de forvetin İstanbul'a transferini sonuçlandırmak için şu anda ödeme planı ve performansa bağlı bonuslar konusunda görüşüyor. Bu işlemin tamamlanması, Atletico'nun Vlahovic'i Metropolitano'ya getirme sürecini sonuçlandırmasında temel katalizör işlevi görecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun