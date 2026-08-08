Yeni haberler, Sorloth'un olası ayrılığının Atletico'nun bu yazki transfer stratejisi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Bu anlaşmadan elde edilecek gelirin, kulübün mali dengesini sağlaması ve Vlahovic'i kadroya katmak için maaş bütçesinde yer açması bekleniyor. Atletico'nun talep ettiği bonservis bedelini karşılayan resmi bir teklif henüz sunulmamış olsa da, forvetin transferine ilişkin iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor.