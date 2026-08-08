18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-CELTA VIGOAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Fenerbahçe, Atletico Madrid'ın Dusan Vlahovic hamlesi planlarken €40 milyonluk Alexander Sorloth yarışında öne geçti

Transfers
A. Soerloth
D. Vlahovic
Fenerbahçe
Süper Lig
Atletico Madrid
La Liga

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sorloth'u transfer etme yarışında öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, hücum seçeneklerini güçlendirmeye istekli. İspanyol kulübü ise bonservisi elinde olan Dusan Vlahovic için iddialı bir hamleyi kolaylaştırmak adına bu satışı kullanabilir.

  • Türk devleri Sorloth'un peşinde

    Marca muhabiri Matteo Moretto'nun, beIN Sports'un aktardığına göre Fenerbahçe, Atletico'nun forveti Sorloth'u transfer etme yarışında önde gidiyor. Norveçli milli oyuncu, Ağustos 2024'te Villarreal'den katılmasının ardından Metropolitano'da Haziran 2028'e kadar sözleşme altında bulunuyor. Türk ekibinin, Rojiblancos yönetiminin belirlediği 40 milyon € (34 milyon £/46 milyon $) bonservis değerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğuna inanılıyor.

    • Reklam
  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    Vlahovic için mali alan

    Yeni haberler, Sorloth'un olası ayrılığının Atletico'nun bu yazki transfer stratejisi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Bu anlaşmadan elde edilecek gelirin, kulübün mali dengesini sağlaması ve Vlahovic'i kadroya katmak için maaş bütçesinde yer açması bekleniyor. Atletico'nun talep ettiği bonservis bedelini karşılayan resmi bir teklif henüz sunulmamış olsa da, forvetin transferine ilişkin iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor.

  • Simeone taktik değişikliğine hazırlanıyor

    Sorloth'un ayrılığı, Diego Simeone'nin hücumunun dinamiklerini değiştirecek; teknik direktör, hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan, fiziksel olarak etkileyici bir hedef santrforu kaybedecek. Buna karşılık, Vlahovic'in bonservissiz olarak gelişi, Juventus'la sözleşmesinin haziran sonunda sona ermesinin ardından, ileri uca yüksek tempolu bir boyut katacak. Fenerbahçe için ise Sorloth, yurt içi ve Avrupa'daki hedeflerine liderlik edecek temel hücum odağı olarak görülüyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1077653938.jpgAlterphotos

    Görüşmeler geleceğin anahtarını elinde tutuyor

    Her iki kulüp de forvetin İstanbul'a transferini sonuçlandırmak için şu anda ödeme planı ve performansa bağlı bonuslar konusunda görüşüyor. Bu işlemin tamamlanması, Atletico'nun Vlahovic'i Metropolitano'ya getirme sürecini sonuçlandırmasında temel katalizör işlevi görecek.

Club Friendlies
M.City crest
M.City
MCI
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Champions League Qualification
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB