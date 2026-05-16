"Fena halde yenildiler" - Jamie Carragher, Aston Villa'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Liverpool'a ve "zayıf oyuncularına" sert çıktı
Carragher, Villa Park'taki felaket maçın ardından sözünü sakınmadı
Liverpool'un sezon sonundaki düşüşü, Cuma gecesi Unai Emery'nin takımına karşı aldıkları ağır yenilgiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. 4-2'lik skor, konuk takımın maç boyunca sürekli olarak rakibinin gerisinde kaldığı bu karşılaşmanın gerçek tablosunu tam olarak yansıtmıyordu; bu durum, Carragher'ın soyunma odasındaki takım ruhu hakkında sert bir değerlendirmede bulunmasına neden oldu.
Sky Sports'ta yorumculuk görevini yerine getiren Carragher, "Liverpool'da fiziksel ve zihinsel olarak çok fazla zayıf oyuncu var ve bu durum düzeltilmeli" dedi. "Görünüşe göre Arne Slot, gelecek sezon bu sorunu çözmek zorunda kalacak kişi olacak. Ancak bu sonuç, şu anda taraftarların onun pozisyonu hakkındaki duygularını hiç de değiştirmiyor. Liverpool hiçbir konuda üstün değil. Gerçekten çok sıradan bir takım gibi görünüyorlar. Tamamen ezildiler."
Kâbus gibi bir sezonda savunma rekorları alt üst oldu
Liverpool'un düşüşünün ardındaki istatistikler şok edici; takım bu sezon Premier Lig'de şu ana kadar 52 gol yedi. Bu rakam, 38 maçlık bir sezonda kulübün şimdiye kadar yediği en fazla gol sayısını temsil ediyor ve daha önce kulübü tanımlayan savunma sağlamlığının tamamen çöktüğünü ortaya koyuyor.
Carragher, kilit oyuncuların düşüşünün, özellikle kaptanın formunu örnek göstererek, destek kadrosundaki kalite eksikliğini ortaya çıkardığına inanıyor. "Virgil van Dijk'ın insan gibi göründüğü ilk sezon bu ve bu durum diğerlerine de yansıdı. Onun takım arkadaşlarına baktığınızda, insanlar bana ne kadar iyi olduklarını söylüyor. Ancak Van Dijk en iyi formunda olmadığında, bazen onların öne çıkıp ona biraz yardım etmeleri gerekir. Bu olmuyor," diye ekledi Carragher.
Slot'un deplasman serisindeki kötü gidişat devam ediyor
Bu sezon Slot'un takımının en büyük sorunlarından biri, ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı deplasmanda iyi bir performans sergileyememesi oldu. Kırmızılar, şu anda ligin ilk dokuzunda yer alan takımlara karşı tek bir deplasman galibiyeti bile alamadı; Carragher'a göre bu durum, soyunma odasındaki karakter eksikliğini açıkça ortaya koyuyor.
"Deplasman sonuçlarına baktığınızda, bunun takımın kişiliğini ve karakterini yansıttığını düşünüyorum," diyen Carragher, "Liverpool'un ligde beşinci sırada olduğuna inanamıyorum. Yedikleri gol sayısını, hücumda hiçbir zaman tehditkar görünmemelerini ve deplasman performansını düşününce... Liverpool Premier Lig'de beşinci mi? Vay canına."
Yöneticinin çökmekte olan kadro hakkındaki yorumu
Maçın bitiş düdüğünün ardından Hollandalı teknik direktör de oyuncularını aynı derecede eleştirdi ve takımın baskı altında dağılma eğiliminde olduğunu kabul etti. Slot, Van Dijk’in kafa vuruşuyla skoru eşitledikleri kısa bir umut anına rağmen, takımının ikinci yarıda kontrolü elinden kaçırmasını izledi ve şöyle konuştu: “Maça tamamen hakimdik, belki de bir sonuç alabilecek durumdaydık ama 2-1 olduktan sonra dağıldığımız konusunda size katılıyorum.” Daha sonra şunları ekledi: "2-1 olduktan sonra işler elimizden kaydı. Ondan önce, ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi başladığımızı düşünüyorum, ardından gol fırsatları yaratamadan oyunun kontrolünü elimizde tuttuk - ama bu sezon ilk kez olan bir şey değil."