"Fena halde yenildiler" - Jamie Carragher, Aston Villa'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Liverpool'a ve "zayıf oyuncularına" sert çıktı

Liverpool'un sezon sonundaki düşüşü, Cuma gecesi Unai Emery'nin takımına karşı aldıkları ağır yenilgiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. 4-2'lik skor, konuk takımın maç boyunca sürekli olarak rakibinin gerisinde kaldığı bu karşılaşmanın gerçek tablosunu tam olarak yansıtmıyordu; bu durum, Carragher'ın soyunma odasındaki takım ruhu hakkında sert bir değerlendirmede bulunmasına neden oldu.

Sky Sports'ta yorumculuk görevini yerine getiren Carragher, "Liverpool'da fiziksel ve zihinsel olarak çok fazla zayıf oyuncu var ve bu durum düzeltilmeli" dedi. "Görünüşe göre Arne Slot, gelecek sezon bu sorunu çözmek zorunda kalacak kişi olacak. Ancak bu sonuç, şu anda taraftarların onun pozisyonu hakkındaki duygularını hiç de değiştirmiyor. Liverpool hiçbir konuda üstün değil. Gerçekten çok sıradan bir takım gibi görünüyorlar. Tamamen ezildiler."