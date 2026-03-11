Felix Nmecha yeni sözleşme imzalarken Borussia Dortmund, Premier League'in ilgisini geri çevirdi

Dortmund Çarşamba günü, Nmecha'nın İngiliz ajansı The Talent Table'ın yeni temsilcileriyle anlaşmaya vararak yeni bir sözleşme imzaladığını doğruladı.

Yeni sözleşme ile Nmecha, 2028'de sona erecek olan sözleşmesinin süresini iki yıl uzatarak 2030'a kadar kulüpte kalacak. Bu, spor direktörü Sebastian Kehl de dahil olmak üzere BVB yönetiminin önemli bir niyet beyanıdır. Anlaşmanın bir parçası olarak, Nmecha'nın kulübün en yüksek maaşlı oyuncuları arasına girmesi bekleniyor.

Kehl, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dortmund'da geçirdiği ilk dönemde sakatlıklarla şanssız bir dönem yaşayan Felix, artık takımımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Sahada geniş bir alanı kaplayabilme ve rakiplerini geçebilme yeteneği, onu sahanın ortasında bizim için son derece değerli kılıyor. Ayrıca, baskı altında bile her zaman yaratıcı çözümler buluyor. Hem bizim için hem de Alman milli takımı için sahaya inanılmaz bir kalite katıyor. Gelişim eğrisinin gelecekte de yükselmeye devam edeceğine inanıyoruz."