Felix Nmecha yeni sözleşme imzalarken Borussia Dortmund, Premier League'in ilgisini geri çevirdi
Orta sahanın metronomunu güvence altına almak
Dortmund Çarşamba günü, Nmecha'nın İngiliz ajansı The Talent Table'ın yeni temsilcileriyle anlaşmaya vararak yeni bir sözleşme imzaladığını doğruladı.
Yeni sözleşme ile Nmecha, 2028'de sona erecek olan sözleşmesinin süresini iki yıl uzatarak 2030'a kadar kulüpte kalacak. Bu, spor direktörü Sebastian Kehl de dahil olmak üzere BVB yönetiminin önemli bir niyet beyanıdır. Anlaşmanın bir parçası olarak, Nmecha'nın kulübün en yüksek maaşlı oyuncuları arasına girmesi bekleniyor.
Kehl, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dortmund'da geçirdiği ilk dönemde sakatlıklarla şanssız bir dönem yaşayan Felix, artık takımımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Sahada geniş bir alanı kaplayabilme ve rakiplerini geçebilme yeteneği, onu sahanın ortasında bizim için son derece değerli kılıyor. Ayrıca, baskı altında bile her zaman yaratıcı çözümler buluyor. Hem bizim için hem de Alman milli takımı için sahaya inanılmaz bir kalite katıyor. Gelişim eğrisinin gelecekte de yükselmeye devam edeceğine inanıyoruz."
Premier Lig devleri hayal kırıklığına uğradı
Alman yönetim kurulunun gösterdiği aciliyet, büyük ölçüde Premier Lig'de artan hayran listesinden kaynaklanıyordu. Nmecha, Manchester City gençlik akademisinde gelişim yıllarını geçirmiş olması nedeniyle İngiltere'de büyük bir pazara sahip. Birkaç ağır top, onun gelişimini yakından takip ediyordu ve City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, eski umut vadeden oyuncusunu geri getirmek için büyük ilgi gösterdi.
Manchester United, Chelsea ve Tottenham Hotspur'un da yaz transfer dönemi öncesinde Alman milli oyuncunun durumunu takip ettiği bildirildi. BVB, onu kadrosuna bağlayarak, indirimli bir transfer umudunu etkili bir şekilde sona erdirdi. Bu, 2023 yılında Jude Bellingham'ın yerine Wolfsburg'dan 30 milyon euroya transfer edilen oyuncu için önemli bir dönüm noktası oldu.
Nmecha, "Son birkaç yılda bu kulüp ve taraftarlarıyla birçok harika deneyim yaşadım ve kulübün bana gösterdiği güvene çok minnettarım" diyor. "Borussia Dortmund için elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene karşılık vermek istiyorum."
Menajer taktiksel gelişimi övüyor
Orta saha oyuncusunun yükselişi, taktiksel gelişiminden övgüyle bahseden teknik direktör Niko Kovac'ın da dikkatinden kaçmadı. Kovac, basına yaptığı açıklamada, "Felix iyi bir yönde gelişiyor. O, orta sahadaki metronomumuz ve oyunumuzu yönlendirip liderlik ediyor. Ona ihtiyacımız var. Bu kadar iyi gelişmesinden dolayı mutluyum" dedi.
Başlangıçta birçok kişinin haksız bulduğu yüksek transfer ücreti nedeniyle eleştirilere maruz kalan Nmecha, Dortmund orta sahasının tartışmasız lideri olarak eleştirenleri susturdu. Taktiksel olgunluğu sayesinde tüm turnuvalarda kulüp için 108 maça çıktı ve 13 gol attı.
Ufukta Dünya Kupası hedefleri
Kulüp başarılarının ötesinde, Nmecha milli takım kadrosunda da önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Altı kez milli olan oyuncu, yaklaşan turnuvada kadroda yer alma şansının yüksek olduğu düşünülüyor. Kovac, oyuncunun şansını değerlendirirken, orta saha oyuncusunun sağlıklı kalması halinde Dünya Kupası'nda yer alacağını açıkladı.
Signal Iduna Park'ta kalarak Nmecha, büyük bir Avrupa takımının odak noktası olmaya devam edeceğini garanti altına aldı. Bu, uluslararası turnuva öncesinde formunu korumak için mükemmel bir platform sağlıyor. Yıldız oyuncuyu takımda tutmak, Kehl ve BVB yönetim kurulu için büyük bir zafer, çünkü orta saha generalini öngörülebilir gelecekte güvence altına almış oldular.
