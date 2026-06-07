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Felicia Schroder NXGN gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Felicia Schroder: Chelsea, İsveçli genç gol makinesine neden dünya rekoru kıran bir teklifte bulundu?

NXGN
İsveç
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
İsveç 1
FEATURES

Khadija Shaw, kadın futbolunun en iyi santrforlarından biri, hatta belki de en iyisi. Üç yıl üst üste Kadınlar Süper Ligi Gol Kralı unvanını kazanan ve 2021'de Manchester City'ye transfer olduğundan bu yana Avrupa'nın en iyi beş liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla gol atan Shaw'un, bu yaz sözleşmesinin sona ermesine yaklaşırken Chelsea'nin onu Batı Londra'ya transfer etmeye çalışması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak Blues'un Shaw'u kaçıracağı belli olunca, İsveçli genç oyuncunun istek listesindeki bir sonraki isim olması, Felicia Schroder hakkında çok şey söylüyor.

Geçen ay The Athletic, Chelsea'nin BK Hacken'in forvetini transfer etmek için 1,2 milyon sterlin (1,6 milyon dolar) civarında bir teklifte bulunduğunu bildirmişti; bu teklifin kabul edilmesi halinde kadın futbolunda bir dünya rekoru kırılmış olacaktı. Bu haber, Sportbladet'in Schroder'e sadece Chelsea'nin değil, aynı zamanda Barcelona, Lyon, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Wolfsburg ve Manchester United'ın da ilgi gösterdiğini bildirmesinden bir yıl sonra geldi. The Athletic ayrıca NWSL'deki kulüplerin de Schroder hakkında bilgi aldığını belirtiyor.

Hacken için şanslı bir şekilde, bu haberin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra genç oyuncu ile yeni bir anlaşma imzaladılar ve onu 2029 yılına kadar kulübe bağlayan sözleşmeyle, henüz 18 yaşında Damallsvenskan'ın en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Ancak bu yaz transfer döneminde ilgi artarken bu sözleşme geçerliliğini koruyacak mı? Yoksa İsveç'in en parlak genç yeteneği önümüzdeki aylarda başka bir takıma transfer olacak mı?

Spekülasyonlar dolaşırken, Schroder etkilenmemiş görünüyor. Mart ayı sonunda başlayan bu yılki Damallsvenskan'da beş maçta dört gol attı ve geçen ay UEFA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Hacken'i Avrupa şerefine taşıyan olağanüstü bir hat-trick yaptı. Peki, bu 19 yaşındaki fenomen kim ve kadın futbolundaki tüm üst düzey kulüplerin bu kadar ilgisini çeken özelliği nedir?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Her şeyin başladığı yer

    Gençlik yıllarını yerel takım IFK Bjorko'da geçiren Schroder, 16. yaş gününden kısa bir süre önce, Nisan 2023'te Hacken ile sözleşme imzaladı. Birkaç hafta içinde kulüpte ilk maçına çıktı ve gelecekte neler olacağının bir işareti olarak, Hacken'in Vittsjo'yu 3-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında bir gol atarak bu maçı unutulmaz kıldı. Bu, ilk sezonunda oynadığı 15 maçtan biriydi ve sadece yedi kez ilk 11'de yer almasına rağmen üç gol attı ve bir asist yaptı.

    O zamandan bu yana, bu rakamlar etkileyici bir hızla arttı. 2024'te 24 maça çıktı, 12'sinde ilk 11'de yer aldı, 12 gol attı ve iki asist yaptı. Ardından 2025'te patlama yaşadı; 26 maçta 30 gol ve dokuz asist kaydetti. Bu maçların hepsinde ilk 11'de yer alan Schroder, Hacken'in Damallsvenskan'ı ikinci kez kazanmasında kilit bir oyuncu haline geldi.

    Kulüp seviyesinde istikrarlı bir şekilde gelişirken, kadınlar NXGN 2026 listesinde üçüncü sırada yer alan Schroder, genç milli takımlarda da başarılı bir performans sergiledi. U17'den U23'e kadar yükselen forvet, Mayıs 2025'te ilk kez A Milli Takim'e çağrılmadan önce 28 maçta 19 gol attı. Şu anda Tony Gustavsson'un kadrosunda düzenli olarak yer alıyor.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Büyük fırsat

    Schroder'in 2025 Damallsvenskan'daki olağanüstü performansının yanı sıra, adını gerçekten duyurmasını sağlayan şey 2025-26 UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki başarıları oldu.

    Yeni Avrupa kulüpler turnuvasının ilk sezonunda, genç oyuncu dokuz maçta sekiz gol atarak Hacken'i şampiyonluğa taşıdı. İsveç şampiyonu, iki maçlı final serisinde rakibi Hammarby'yi mağlup ederken, Schroder bu maçlarda dört gol attı. Stockholm'de oynanan ilk maçta Hacken'e ince bir üstünlük sağlayan golü Schroder attı ve 1 Mayıs'ta kendi sahasında kupayı kaldırırken üç gol daha kaydetti.

    Bu hat-trick, yeni sözleşmesine rağmen Schroder'in yaklaşan yaz transfer döneminde kilit bir figür olacağına dair hissi daha da güçlendirdi.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Nasıl gidiyor?

    Ve öyle de oldu. Chelsea, Jamaika milli oyuncusu Shaw’un Manchester’da yeni bir sözleşme imzalamasıyla bu oyuncuyu transfer etme çabalarının çıkmaza girmesinin ardından, sadece birkaç hafta sonra Schroder için teklifini sundu. Son aylarda hem Sam Kerr hem de Catarina Macario ile yollarını ayıran The Blues, hücumda bir lider oyuncuya acil ihtiyaç duyuyor; bu arada forvet Mayra Ramirez’in geleceğine dair spekülasyonlar da devam ediyor.

    Ancak Schroder ile yapılan görüşmede, kaçınılmaz olan yurtdışına transferin şu anda onun önceliği olmadığı anlaşılıyor.

    Birkaç hafta önce GOAL'un, geçen yaz pek çok üst düzey kulübün ilgisine rağmen neden Hacken ile sözleşmesini yenilemeyi tercih ettiği sorusuna yanıt veren Ramirez, "Özellikle benim gibi genç bir oyuncu için önemli olan doğru kararı vermek ve doğru adımı atmak" dedi. "Sadece zamanımı iyi değerlendiriyorum ve umarım doğru kararları veririm, hiçbir konuda strese girmeden.

    Hacken'da her gün geliştiğimi ve ilerlediğimi hissediyorum. Şu anda burada kalmanın doğru karar olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden yeni bir sözleşme imzaladım."

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    En büyük güçlü yanları

    Peki, bu kadar çok üst düzey kulübün Schroder’in peşinde koşmasının sebebi nedir? Rakamların da gösterdiği gibi, golcü içgüdüleri bunun en büyük nedenlerinden biri. 19 yaşındaki oyuncu, bir kulübün forvetinde aradığı tüm doğal golcü özelliklerine sahip; oyuna hakimiyeti ve öngörü yeteneği, bitiricilik kalitesiyle aynı derecede golcü kimliğine katkıda bulunuyor.

    Schroder, ceza sahasında çok başarılıdır; boşluklara hızla girerek ortaları olağanüstü bir isabet oranıyla gole çevirir. Ancak her iki ayağını da kullanabilme yeteneği ve bitiriciliğindeki çeşitlilik, ona çok farklı türde goller atma imkanı da tanır. Kararlılığı da önemli bir faktördür; topu oyalanmak yerine, kalecinin beklediğinden daha erken şut çekme eğilimindedir. Her ne kadar mükemmel bir bitirici olmasa da, genç yaşına rağmen şimdiden çok, çok iyi bir bitirici olduğunu kanıtlamıştır.

    Gol atma sanatının yanı sıra, Schroder son derece hızlıdır ve bu nedenle geçiş oyunlarında çok yararlı bir varlıktır. Bu, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin çok fazla yararlanabileceği bir özellik olmayabilir, en azından düzenli olarak değil, çünkü çok azı kontratak oynuyor. Ancak yine de etkili olabilir, çünkü Schroder biraz daha geniş alana yayılabilir ve kanallarda topu alıp rakiplere doğru ilerleyebilir.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Geliştirilebilecek alanlar

    Schroder'in oyunundaki en bariz potansiyel zayıflıklarından biri boyuyla ilgilidir. Boyu sadece 1,63 metre olan genç oyuncu, hava toplarında bir tehdit oluşturmuyor. Yaşına ve boyuna rağmen güçlü bir oyuncu olsa da, topu korumak ve oyunda tutmak konusunda gelişme kaydetmesi gerekiyor. Bu, genç bir forvet için nadir görülen bir durum değildir ve eğer bu alanda gelişebilirse - ki bunu yapabileceği beklenir - muhtemelen şu anda olduğundan daha fazla gol şansı yaratmasına da yardımcı olacaktır.

    Ayrıca, çoğu maçta top hakimiyetini elinde tutan Chelsea gibi bir kulüple sözleşme imzalarsa, Schroder'in oyunundaki bazı geçiş unsurlarının nasıl sonuç vereceği konusunda da soru işaretleri var. Schroder'in geçen sezon 26 lig maçında etkileyici bir şekilde 9'a ulaşan asistlerinin çoğu, bu kontrataklarda geldi. Bu nedenle, bir sonraki hamlesine bağlı olarak bu rakamların biraz düşme ihtimali var.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sıradaki... Sam Kerr mi?

    Schroder için tatmin edici bir karşılaştırma bulmak gerçekten zor; bunun en büyük nedeni, en üst seviyede onunla benzer boyda çok fazla forvet olmaması.

    Bunlardan biri, sadece birkaç santim daha uzun olan Sam Kerr olabilir. İkisi arasında bazı benzerlikler var, özellikle de harika hareket kabiliyetleri sayesinde çok sayıda gol fırsatı yakalamaları ve çok çeşitli şekillerde rahatça gol atabilmeleri açısından. Ancak Kerr, daha kısa boyuna rağmen hava toplarında çok daha iyi ve topu tutmada mükemmel. Belki Schroder güçlendikçe bu alanlarda daha iyi hale gelebilir.

    Schroder'da, Hollandalı oyuncu bu yıl Man City'nin şampiyonluğunda olduğu gibi daha geride oynayan bir oyun kurucuya dönüşmeden önceki genç Vivianne Miedema'ya da bazı benzerlikler var. Yine, bunun nedeni genç oyuncunun sahip olduğu doğal golcü içgüdüsüdür. Miedema 1,78 metre boyuyla çok daha uzundur, ancak oyununu hiçbir zaman gücü veya hava topu yeteneği üzerine kurmamıştır.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Şimdi ne olacak?

    Eskiden belki de dünyanın en iyi kadınlar ligi olan ve bu sporun pek çok büyük yıldızına ev sahipliği yapan İsveç’in Damallsvenskan ligi – başta Brezilya’nın efsanesi Marta olmak üzere, Christen Press gibi ABD’li efsaneler de dahil – günümüz futbolunda artık yeni bir rol üstleniyor: en yetenekli genç oyuncuları yetiştiren ve nihayetinde pazara süren bir lig. Schroder, ister bu yaz ister daha ileride olsun, yeni ufuklara yelken açacak isimlerden biri olmaya hazırlanıyor.

    Ancak, onun bu olasılıktan bahsetmesi dinleyeni ferahlatıyor. Son yıllarda İsveç'te ve genel olarak İskandinavya bölgesinde, heyecan verici genç yeteneklerin yanlış hamle yapıp, transferin zamanlaması ya da bir sonraki hedeflerinin seçimi nedeniyle pek çok kişinin beklediği hızda ilerleyemediği pek çok ibretlik hikaye var.

    Bununla birlikte, Norveçli Signe Gaupset gibi, zamanını bekleyen, kendi ülkesinde düzenli olarak forma giyerek gelişmeye devam eden ve ardından bir sonraki aşamaya doğru büyük bir adım atanlar da var. 20 yaşındaki Gaupset şu anda İngiltere'de Tottenham formasıyla başarılı bir performans sergiliyor.

    Şu anda Schroder ile adı anılan kulüpler göz önüne alındığında, Gaupset gibi Avrupa'nın elit takımları dışında yer alan bir takıma katılmayacağı görülüyor. Ancak geçen yıl Hacken ile sözleşmesini yenileme kararı ve sadece altı hafta önce yaptığı, buranın şu anda kendisi için doğru yer olduğu yönündeki açıklamaları, Tottenham'ın oyun kurucusuna benzer bir sabır gösterebileceğini düşündürüyor.

    Hacken, sonbaharda Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hazırlandığı için 19 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle elinde tutmak isteyecektir. Schroder, bu turnuvada başarılı olmak için hayati öneme sahip olacak. Ayrıca, bu seviyede daha fazla deneyim kazanmak, forvetin gelişimine de yardımcı olacak; son format değişikliği sayesinde, elit rakiplere karşı altı maçta oynaması garanti altına alınmış durumda.

    Düzenli olarak sahada kalmak, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde de genç oyuncu için önemli olacak. Schroder, İsveç milli takımıyla ilk kez büyük bir turnuvada yer almayı umuyor. 2026 yaz transfer döneminde en ilgi çekici isimlerden biri olmaya hazırlanan Schroder'in değerlendirmesi gereken çok şey var.