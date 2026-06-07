Felicia Schroder: Chelsea, İsveçli genç gol makinesine neden dünya rekoru kıran bir teklifte bulundu?

Geçen ay The Athletic, Chelsea'nin BK Hacken'in forvetini transfer etmek için 1,2 milyon sterlin (1,6 milyon dolar) civarında bir teklifte bulunduğunu bildirmişti; bu teklifin kabul edilmesi halinde kadın futbolunda bir dünya rekoru kırılmış olacaktı. Bu haber, Sportbladet'in Schroder'e sadece Chelsea'nin değil, aynı zamanda Barcelona, Lyon, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Wolfsburg ve Manchester United'ın da ilgi gösterdiğini bildirmesinden bir yıl sonra geldi. The Athletic ayrıca NWSL'deki kulüplerin de Schroder hakkında bilgi aldığını belirtiyor.

Hacken için şanslı bir şekilde, bu haberin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra genç oyuncu ile yeni bir anlaşma imzaladılar ve onu 2029 yılına kadar kulübe bağlayan sözleşmeyle, henüz 18 yaşında Damallsvenskan'ın en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Ancak bu yaz transfer döneminde ilgi artarken bu sözleşme geçerliliğini koruyacak mı? Yoksa İsveç'in en parlak genç yeteneği önümüzdeki aylarda başka bir takıma transfer olacak mı?

Spekülasyonlar dolaşırken, Schroder etkilenmemiş görünüyor. Mart ayı sonunda başlayan bu yılki Damallsvenskan'da beş maçta dört gol attı ve geçen ay UEFA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Hacken'i Avrupa şerefine taşıyan olağanüstü bir hat-trick yaptı. Peki, bu 19 yaşındaki fenomen kim ve kadın futbolundaki tüm üst düzey kulüplerin bu kadar ilgisini çeken özelliği nedir?