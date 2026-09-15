Bu gece Nassr'ın sezonundaki diğer gecelerin hiçbirine benzemiyordu; sadece maç 4-0'lık farklı bir skorla sonuçlandığı için değil, aynı zamanda Suudi ekibinin içindeki neredeyse her şey Al Ain gözü önünde adeta savunmasız kaldığı için.

Hatlar birbirinden kopuktu, alanlar açıktı, savunma hatalar yapıyordu ve hücum gerçek bir tepki üretmekten âcizdi; ev sahibi takım ise sanki bir sonraki açığın nerede ortaya çıkacağını önceden biliyormuşçasına hareket ediyordu.

Hazza bin Zayed Stadyumu'nda Al Ain, Nassr'ın hatalarını gollere çevirmek için çok fazla girişime ihtiyaç duymadı ve Faslı büyü, başrolü oynayan Hüseyin ve Sofiane Rahimi aracılığıyla güçlü bir şekilde sahnedeydi; öyle bir geceydi ki Cristiano Ronaldo'nun AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e dönüşü büyük bir çöküşe dönüştü.

Ancak Al Ain'in dörtlüsü, maç takvimine ya da sezonun baskısına bakılarak geçiştirilebilecek ağır bir sonuçtan ibaret değildi; ayrıntılarında Nassr'ın görünümü, takımın kimliği ve rakibin kalitesi yükseldiğinde rekabet edebilme yeteneği hakkında çok daha ciddi sorular barındırıyordu. Zira sorun artık tek bir maçta değil ve mazeretler de felaketleri gizlemeye yetmiyor.

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