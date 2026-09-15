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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI
GOAL

Çeviri:

Felaketler ve mazeretler: Faslı büyücü, korku dolu Al Ain gecesinde Ronaldo ve Al Nassr'ı ifşa etti

FEATURES
Al-Ain - Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
C. Ronaldo
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Portekiz

Real Madrid zor bir dönemden geçiyor!

Bu gece Nassr'ın sezonundaki diğer gecelerin hiçbirine benzemiyordu; sadece maç 4-0'lık farklı bir skorla sonuçlandığı için değil, aynı zamanda Suudi ekibinin içindeki neredeyse her şey Al Ain gözü önünde adeta savunmasız kaldığı için. 

Hatlar birbirinden kopuktu, alanlar açıktı, savunma hatalar yapıyordu ve hücum gerçek bir tepki üretmekten âcizdi; ev sahibi takım ise sanki bir sonraki açığın nerede ortaya çıkacağını önceden biliyormuşçasına hareket ediyordu.

Hazza bin Zayed Stadyumu'nda Al Ain, Nassr'ın hatalarını gollere çevirmek için çok fazla girişime ihtiyaç duymadı ve Faslı büyü, başrolü oynayan Hüseyin ve Sofiane Rahimi aracılığıyla güçlü bir şekilde sahnedeydi; öyle bir geceydi ki Cristiano Ronaldo'nun AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e dönüşü büyük bir çöküşe dönüştü.

Ancak Al Ain'in dörtlüsü, maç takvimine ya da sezonun baskısına bakılarak geçiştirilebilecek ağır bir sonuçtan ibaret değildi; ayrıntılarında Nassr'ın görünümü, takımın kimliği ve rakibin kalitesi yükseldiğinde rekabet edebilme yeteneği hakkında çok daha ciddi sorular barındırıyordu. Zira sorun artık tek bir maçta değil ve mazeretler de felaketleri gizlemeye yetmiyor.

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    Felaketler: Al Nassr, kapılarını Al Ain'e açtı

    Belki de hata başlama düdüğünden önce başladı; Ange Postecoglou'nun 3-4-3 dizilişine dayalı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih ettiği anda. Bu diziliş, özellikle Al Nassr'ın kanatlardaki yetersizliğini açık bir şekilde ortaya çıkardı. 

    Takım, iki kanatta da savunma derinliğinden yoksundu ve Al Ain'in nasıl kullanacağını çok iyi bildiği boşluklar bıraktı; böylece sahanın kanatları ev sahibi ekibin hücumlarına açık kapılara dönüştü.

    Sorun taktiksel dizilişle sınırlı kalmadı; Al Nassr'ın hatları arasında büyük bir kopukluk göze çarptı ve takım baskı yapmaya çalıştığında dahi Al Ain'i rahatsız edecek gerçek bir baskı söz konusu değildi. 

    Al Nassr baskı sürecinde çekingendi ve Al Ain'li oyuncuların topu rahatça çıkarmasına ve aralarında paslaşmasına izin verdi; sanki Emirli takım maçı rakibinden hiçbir rahatsızlık görmeden oynuyordu.

    Ardından bireysel felaketler geldi ve taktiksel hataların başlattığını tamamladı. İlk gol bunun açık bir örneğiydi; Saad Al Nasser hatalı bir pasla ölümcül bir hata yaptıktan sonra Hüseyin Rahimi bunu değerlendirdi ve topu Al Nassr'ın filelerine gönderdi. İkinci gol ise aynı sorunun neredeyse bir başka kopyası gibi geldi; sağ taraftan gelen bir pas Al Nassr savunmasının derinliğine ulaştı ve Hüseyin Rahimi bunu yeniden değerlendirerek topu ağlara bıraktı.

    Derinlik de kanatlardan daha iyi durumda değildi, endişe verici derecede açıktı. Bu durum üçüncü golde ortaya çıktı; Süfyan Rahimi, Al Nassr savunmasının bıraktığı boşlukta kusursuz bir pas aldı ve topu ağlara göndererek takımın çöküşünü artırdı.

     Dördüncü gol ise tüm tabloyu özetler nitelikteydi; Al Nassr geri dönüş arayışıyla tüm hatlarıyla öne çıktıktan sonra Al Ain hızlı bir kontratağa çıktı ve bunu Süfyan Rahimi değerlendirdi, ardından Yunan takım arkadaşına dördüncü golü kaydettiği kesin bir pas armağan etti.

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  • imago-sport-1076606481.jpgPro Sports Images

    Bahaneler: Postecoglou aynı nakaratı tekrarlıyor

    Al-Ittihad karşısında 2-1 kaybettiği maçtan bu yana Postecoglou, maçların yoğunluğu, transfer eksikliği ve takımın istenilen görüntüyü sergilemesine yardımcı olmayan koşullar hakkında sık sık konuşmaya başladı. Aynı söylem Al-Khaleej ile berabere kalınmasının ardından tekrarlandı; teknik direktör daha sonra Al-Ain hezimeti sonrası bir kez daha fikstürün zorluğundan söz etmek için sahneye çıktı.

    Elbette maç yoğunluğunun herhangi bir takım üzerindeki etkisi göz ardı edilemez; ayrıca Al-Nassr, bazı mevkilerde ihtiyaç duyduğu güçlü transferlerin sayısıyla sezona girmedi. Ancak sorun şu ki, bu mazeretler sahada olup biteni açıklama gücünü yitirmeye başladı. Aynı hatalar tekrarlandığında, kimlik gerilediğinde ve oyun tarzının izleri bir maçtan diğerine kaybolduğunda, her şeyi fikstüre ya da oyuncu eksikliğine yüklemek zorlaşıyor.

    Ayrıca oku: "Acınası": Al-Nassr taraftarı Ronaldo'yu şoke etti ve Postecoglou'nun kellesini istedi

    Al-Ain karşısındaki Al-Nassr sadece yorgun bir takım değildi, aynı zamanda sistem düzeyinde de sorun yaşayan bir takımdı. Savunma devasa boşluklar bıraktı, baskı organize değildi, hatlar birbirinden uzaktı ve hücum, Khalid Eisa'nın kalesini yeterince tehdit etmeyi başaramadı. 

    Dolayısıyla yalnızca yorgunluktan söz etmek, uzun bir taktiksel ve bireysel hatalar zincirinin sonucu olan bir dörtlüğü açıklamıyor.

    Daha tehlikelisi ise mazeretler hakkında konuşmaya devam etmenin, sonuçları açıklama girişiminden çıkıp bizzat bir soruna dönüşebilmesi. Çünkü Al-Nassr sadece oyuncularını geri kazanmaya ya da yeni transferler yapmaya değil, sahadaki kimliğini yeniden bulmaya da ihtiyaç duyuyor. Teknik direktörden, özellikle rekabet takımın en iyi koşullarına kavuşmasını beklemeyeceği için, şu an elindeki kadroya çözümler bulması bekleniyor.

  • Al-Nassr ve Ronaldo'nun kırılganlığı: Ya daha büyük bir rakip gelseydi?

    Al Ain'e yenilen dörtlü gol aynı zamanda belki de daha hassas olan bir başka sorunu da gözler önüne serdi: Cristiano Ronaldo'nun kendi durumu. Portekizli yıldız hâlâ kaliteye ve gol atma, fark yaratma kabiliyetine sahip; ancak ona 90 dakika boyunca aynı düzeyde baskı ve hareketliliği sunabilecekmiş gibi davranmak artık gözden geçirilmesi gereken bir konu haline geldi.

    Ronaldo, önceki yıllarda sergilediği baskıyı artık aynı biçimde uygulayamıyor ve bu da Al Ain'in birçok durumda topla oyundan çıkmasını kolaylaştırdı. 

    Hatta bazı hız yarışlarında bile Portekizli yıldızın, taraftarların alışkın olduğu şekilde temposunu kontrol edemediği açıkça görüldü. Bu, yaşının ilerlemesiyle doğal bir durum; ancak etrafındaki sistem bunu telafi edecek çözümlere sahip olmadığında bir soruna dönüşüyor.

    Dolayısıyla Al Nassr sadece savunma hatalarından değil, sistemin bütününde daha büyük bir kırılganlıktan da muzdarip. Zira takım topu kaybettiğinde yeterince baskı yapmıyor, savunma yaptığında alanları boş bırakıyor, hücum ettiğinde ise gereken sürekliliğe sahip olmuyor. Buna karşılık Ronaldo, takımı her çıkmazdan tek başına kurtarabilecek versiyonundan uzak buluyor kendini.

    Bu nedenle Al Ain gecesi, sadece dörtlü bir yenilgiden fazlası olabilir. Al Nassr için, daha büyük ve alanları değerlendirme kabiliyeti daha yüksek kulüplerle karşılaşmalara girmeden önce gerçek bir alarm zili olabilir.

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     Al Ain, kusurları birbiri ardına gözler önüne serdi; Hussein ve Soufiane Rahimi neredeyse her hatayı cezalandırdı. Postecoglou bahaneler yerine gerçek çözümler bulamazsa, bu dörtlü gol daha büyük sorunların yalnızca başlangıcı olabilir.

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