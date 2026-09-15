Bu, Nassr'ın sezonundaki hiçbir geceye benzemeyen bir geceydi; yalnızca sonuç 4-0'lık farklı bir skorla bittiği için değil, aynı zamanda Suudi takımının içinde neredeyse her şey Ain'in gözü önünde çırılçıplak göründüğü için.

Hatlar birbirinden kopuk, boşluklar açık, savunma hatalar yapıyor, hücum ise gerçek bir tepki üretmekten aciz; ev sahibi takım ise bir sonraki gediğin nerede açılacağını önceden biliyormuş gibi hareket ediyordu.

Hazza bin Zayed Stadı'nda Ain, Nassr'ın hatalarını gollere çevirmek için çok fazla girişime ihtiyaç duymadı. Faslı büyü, Hüseyin ve Süfyan Rahimi aracılığıyla güçlü bir şekilde sahnedeydi; ikili, Cristiano Ronaldo'nun AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün büyük bir çöküşe dönüştüğü gecede başrolü oynadı.

Ancak Ain'in attığı 4 gol, fikstüre ya da sezonun getirdiği baskıya bakılarak geçiştirilebilecek ağır bir sonuç olmaktan öte, ayrıntılarında Nassr'ın görünümü, takımın kimliği ve rakibin kalitesi yükseldiğinde rekabet edebilme kapasitesi hakkında çok daha ciddi sorular taşıyordu. Zira sorun artık tek bir maçta değil, mazeretler de felaketleri gizlemeye yetmiyor.

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