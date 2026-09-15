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Felaketler ve bahaneler: Faslı büyü, korkunç Al Ain gecesinde Ronaldo ve Al Nassr'ı ifşa etti

FEATURES
Al-Ain - Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
C. Ronaldo
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Portekiz

Real Madrid zor bir dönemden geçiyor!

Bu, Nassr'ın sezonundaki hiçbir geceye benzemeyen bir geceydi; yalnızca sonuç 4-0'lık farklı bir skorla bittiği için değil, aynı zamanda Suudi takımının içinde neredeyse her şey Ain'in gözü önünde çırılçıplak göründüğü için. 

Hatlar birbirinden kopuk, boşluklar açık, savunma hatalar yapıyor, hücum ise gerçek bir tepki üretmekten aciz; ev sahibi takım ise bir sonraki gediğin nerede açılacağını önceden biliyormuş gibi hareket ediyordu.

Hazza bin Zayed Stadı'nda Ain, Nassr'ın hatalarını gollere çevirmek için çok fazla girişime ihtiyaç duymadı. Faslı büyü, Hüseyin ve Süfyan Rahimi aracılığıyla güçlü bir şekilde sahnedeydi; ikili, Cristiano Ronaldo'nun AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün büyük bir çöküşe dönüştüğü gecede başrolü oynadı.

Ancak Ain'in attığı 4 gol, fikstüre ya da sezonun getirdiği baskıya bakılarak geçiştirilebilecek ağır bir sonuç olmaktan öte, ayrıntılarında Nassr'ın görünümü, takımın kimliği ve rakibin kalitesi yükseldiğinde rekabet edebilme kapasitesi hakkında çok daha ciddi sorular taşıyordu. Zira sorun artık tek bir maçta değil, mazeretler de felaketleri gizlemeye yetmiyor.

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    Felaketler: Al-Nassr kapılarını Al-Ain'e açtı

    Belki de hata başlama düdüğünden önce başladı; Ange Postecoglou'nun 3-4-3 dizilişine dayanan bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etmesiyle. Bu diziliş, özellikle Al Nassr'ın kanatlardaki yetersizliğini açık bir şekilde ortaya koydu. 

    Takım her iki kanatta savunma derinliğinden yoksundu ve Al Ain'in nasıl değerlendireceğini çok iyi bildiği boşluklar bıraktı; böylece sahanın kanatları ev sahibinin ataklarına açık kapılara dönüştü.

    Sorun taktiksel dizilişle de sınırlı kalmadı; zira Al Nassr'ın hatları arasında büyük bir kopukluk ortaya çıktı ve takım baskı yapmaya çalıştığında bile Al Ain'i rahatsız edecek gerçek bir baskı söz konusu değildi. 

    Al Nassr baskı sürecinde çekingendi ve Al Ain'li oyuncuların topla çıkıp rahatça paslaşmalarına izin verdi; sanki Emirlik takımı rakibinden hiçbir rahatsızlık görmeden maç oynuyordu.

    Ardından bireysel felaketler gelerek taktiksel hataların başlattığını tamamladı. İlk gol bunun açık bir örneğiydi; Saad Al Nasser yanlış bir pasla ölümcül bir hata yaptıktan sonra Hüseyin Rahimi bunu değerlendirdi ve topu Al Nassr'ın ağlarına gönderdi. İkinci gol ise neredeyse aynı sorunun bir başka kopyası şeklinde geldi; sağ taraftan gelen bir pas Al Nassr savunmasının derinliğine ulaştığında Hüseyin Rahimi bunu yeniden değerlendirdi ve topu ağlara yolladı.

    Derinlik de kanatlardan daha iyi durumda değildi; endişe verici biçimde açıktı. Bu, üçüncü golde ortaya çıktı; Sofiane Rahimi, Al Nassr savunmasının bıraktığı boşluk içinde mükemmel bir pas aldığında topu ağlara göndererek takımın çöküşünü artırdı.

     Dördüncü gol ise tüm tabloyu özetlemek için geldi; Al Nassr, geri dönüş arayışıyla tüm hatlarıyla öne çıktıktan sonra Al Ain hızlı bir kontratakla ileri atıldı, bunu Sofiane Rahimi değerlendirdi ve Yunan takım arkadaşına dördüncü golü kaydettiği kesin bir pas armağan etti.

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  • imago-sport-1076606481.jpgPro Sports Images

    Bahaneler: Postecoglou aynı nakaratı tekrarlıyor

    Al-Ittihad'a 2-1 kaybettiği maçtan bu yana Postecoglou, maçların yoğunluğundan, transfer eksikliğinden ve takımın istenen görüntüyü vermesine yardımcı olmayan koşullardan sıkça bahsetmeye başladı. Al-Khaleej ile berabere kalınan maçın ardından aynı söylem tekrarlandı ve teknik adam, Al-Ain felaketinin ardından bir kez daha maç takviminin zorluğundan söz etmek için geri döndü.

    Kuşkusuz, maç yoğunluğunun herhangi bir takım üzerindeki etkisi göz ardı edilemez; ayrıca Al-Nassr, bazı mevkilerde ihtiyaç duyduğu güçlü transferlerin sayısıyla sezona girmedi. Ancak sorun şu ki, bu mazeretler sahada olup biteni açıklama gücünü yitirmeye başladı. Aynı hatalar tekrarlanınca, kimlik gerileyince ve oyun tarzının izleri bir maçtan diğerine kaybolunca, her şeyi takvime veya kadro eksikliğine yüklemek zorlaşıyor.

    Ayrıca okuyun: "Acınası": Al-Nassr taraftarları Ronaldo'yu şoke etti ve Postecoglou'nun kellesini istedi

    Al-Ain karşısında Al-Nassr yalnızca yorgun bir takım değildi, aynı zamanda sistem düzeyinde de sıkıntı çeken bir takımdı. Savunma devasa boşluklar bıraktı, baskı düzenli değildi, hatlar birbirinden uzaktı ve hücum, Khalid Eisa'nın kalesini yeterince tehdit etmeyi başaramadı. 

    Dolayısıyla yalnızca yorgunluktan söz etmek, uzun bir taktiksel ve bireysel hatalar zincirinin sonucu olan bir dörtlüğü açıklamıyor.

    Daha tehlikeli olan ise, bahanelerden söz etmeye devam etmenin, sonuçları açıklama girişiminden bizzat başlı başına bir soruna dönüşebilmesidir. Çünkü Al-Nassr'ın yalnızca oyuncularını geri kazanmaya ya da yeni transferler yapmaya değil, sahadaki kimliğini yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Teknik adam, şu anda elindekilerle çözümler bulmakla yükümlü; özellikle de rekabet, takım en iyi koşullarına kavuşana kadar beklemeyeceğinden.

  • Nassr ve Ronaldo'nun kırılganlığı: Peki ya karşınıza daha büyük bir rakip çıkarsa?

    El-Ayn'in attığı dört gol, belki de daha hassas olan bir başka sorunu da açığa çıkardı: Cristiano Ronaldo'nun kendi durumu. Portekizli yıldız hâlâ gol atacak ve fark yaratacak kaliteye ve yeteneğe sahip; ancak ona sanki 90 dakika boyunca aynı yoğunlukta baskı ve hareketi sürdürebilecekmiş gibi davranmak, artık gözden geçirilmesi gereken bir mesele hâline geldi.

    Ronaldo, önceki yıllarında sergilediği baskıyı artık aynı şekilde uygulayamıyor. Bu durum, birçok pozisyonda El-Ayn'in topla çıkışını daha da kolaylaştırdı. 

    Hatta bazı hız yarışlarında, Portekizli yıldızın taraftarların alışkın olduğu şekilde ritmini kontrol edemediği açıkça görüldü. Yaşının ilerlemesiyle bu doğal bir durum; ancak çevresindeki sistem bunu telafi edecek çözümlere sahip olmadığında bir soruna dönüşüyor.

    Dolayısıyla Nassr yalnızca savunma hatalarından değil, sistemin tamamındaki daha büyük bir kırılganlıktan da muzdarip. Zira takım topu kaybettiğinde yeterince baskı yapmıyor, savunma yaptığında alanlar bırakıyor, hücum ettiğinde ise gereken sürekliliğe sahip olmuyor. Buna karşılık Ronaldo, kendisini takımı her sıkışıklıktan tek başına kurtarabilecek o eski versiyonundan uzak buluyor.

    İşte bu yüzden El-Ayn gecesi, sadece dört gollü bir yenilgiden fazlası olabilir; Nassr için, alanları değerlendirme kabiliyeti daha yüksek ve daha büyük kulüplerle karşılaşmadan önce gerçek bir alarm zili niteliğinde olabilir.

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     El-Ayn, kusurları birer birer ortaya çıkardı; Hüseyin ve Sofiane Rahimi neredeyse her hatayı cezalandırdı. Postecoglou bahaneler yerine gerçek çözümler bulamazsa, bu dört gol daha büyük sorunların yalnızca başlangıcı olabilir.

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