Bild gazetesi'nin haberine göre, FC Schalke 04, küme düşme tehlikesi yaşayan Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı olası yükselme maçı öncesinde büyük endişe duyuyor. Habere göre, Schalke takımı, galibiyet ve bununla birlikte Bundesliga'ya dönüşü durumunda, taraftarlarının sahaya girmesini her ne pahasına olursa olsun engellemek istiyor.
"Felaket" korkusu: FC Schalke 04'ü büyük bir endişe ve "kabus senaryosu" sarmış durumda
Takımın yükselişi durumunda binlerce taraftarın sahaya akın etmesi, "Königsblauen" için bir "kabus senaryosu" olurdu. Bu, 2022'deki kötü anıları canlandırırdı. O zamanlar Schalke, FC St. Pauli'yi evinde muhteşem bir galibiyetle (0-2'den 3-2'ye) mağlup ederek Bundesliga'ya yükselişini de kesinleştirmişti. Ancak bu sevinç kısa sürdü.
O zamanki sahaya akın sonucunda dokuz kişi ağır yaralandı. Emniyet müdürü daha sonra, henüz önlenebilen bir "felaket"in eşiğinde olduklarını söyledi.
Cumartesi akşamı galibiyet durumunda bu tür sahnelerin yaşanmaması için Schalke 04, Bild gazetesine göre sert önlemler alıyor. Kulüp, hafta içinde taraftarlarına resmi bir saha işgali yasağı getirecek ve kurallara uyulmaması halinde kutlamaların derhal sonlandırılacağı uyarısında bulunuyor. Oyuncular ve yetkililer bu durumda doğrudan kulüp binasına çekilecek.
Schalke 04, olası bir yükselme maçı öncesinde güvenlik görevlisi ve polis sayısını artırdı
Saha işgalini önlemek için sahadaki güvenlik görevlileri ve polislerin sayısı da "önemli ölçüde artırılacak". Polis sözcüsü Thomas Nowaczyk de Bild gazetesine verdiği demeçte bunu dolaylı olarak doğruladı: "Kulüp, herkesin güvenliğini sağlamak ve saha işgalini önlemek için önlemler almak istiyor. Biz polis olarak her türlü tehlikeyi önlemek için stadyumda hazır bulunacağız. Ancak can ve mal güvenliği tehlikesi olduğunda müdahale edeceğiz, her ne pahasına olursa olsun yaralanmaların olmasını önlemek istiyoruz."
Saha işgali, kulüp için mali açıdan da geniş kapsamlı ve olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bir yandan DFB tarafından ağır bir para cezası verilecek, diğer yandan 34. haftada Eintracht Braunschweig ile oynanacak son iç saha maçı için çimlerin değiştirilmesi gerekebilir ve bu da 250.000 Euro'ya mal olabilir.
Ancak tüm bunlar henüz uzak bir ihtimal, çünkü 32. haftada yükselebilmek için Knappen'in Fortuna'ya karşı oynayacağı iç saha maçını mutlaka kazanması gerekiyor. Ve Fortuna, en azından biraz rüzgar arkasına alarak Veltins Arena'ya geliyor ve partinin keyfini kaçırmak niyetinde.
Sezon başlangıcında yükseliş adayı olarak gösterilen ancak sonradan büyük düşüş yaşayan takım, 3. Lig'e dramatik bir şekilde düşmemek için mücadele ediyor ve geçen Cuma günü formda olan Dynamo Dresden'e (ikinci yarı tablosunda 4. sırada ve 2. Lig'in en iyi savunmasına sahip) karşı hayati önem taşıyan 3-1'lik bir iç saha galibiyeti elde etti. Schalke'de alınacak bir puan, sinirleri yıpratan küme düşme mücadelesinde, SV Elversberg ile oynanacak ve son maç gününde doğrudan rakibi Fürth'te oynanacak olan her şeyi belirleyecek maçlar öncesinde küçük bir bonus olacaktır.