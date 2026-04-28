"Felaket" korkusu: FC Schalke 04'ü büyük bir endişe ve "kabus senaryosu" sarmış durumda

Takımın yükselişi durumunda binlerce taraftarın sahaya akın etmesi, "Königsblauen" için bir "kabus senaryosu" olurdu. Bu, 2022'deki kötü anıları canlandırırdı. O zamanlar Schalke, FC St. Pauli'yi evinde muhteşem bir galibiyetle (0-2'den 3-2'ye) mağlup ederek Bundesliga'ya yükselişini de kesinleştirmişti. Ancak bu sevinç kısa sürdü.

O zamanki sahaya akın sonucunda dokuz kişi ağır yaralandı. Emniyet müdürü daha sonra, henüz önlenebilen bir "felaket"in eşiğinde olduklarını söyledi.

Cumartesi akşamı galibiyet durumunda bu tür sahnelerin yaşanmaması için Schalke 04, Bild gazetesine göre sert önlemler alıyor. Kulüp, hafta içinde taraftarlarına resmi bir saha işgali yasağı getirecek ve kurallara uyulmaması halinde kutlamaların derhal sonlandırılacağı uyarısında bulunuyor. Oyuncular ve yetkililer bu durumda doğrudan kulüp binasına çekilecek.