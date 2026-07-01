Felaket düzeyinde iletişim, “son derece sıkıcı” Dünya Kupası kampı ve Deniz Undav’ı konu alan hararetli tartışma: Julian Nagelsmann’a yöneltilen ağır suçlamalar ortaya çıktı

Görünüşe göre Nagelsmann’ın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen turnuva öncesinde ve sırasında sergilediği davranışlar, oyuncular ve kısmen de yetkililer nezdinde büyük bir anlayışsızlıkla karşılanmış. Milli takım teknik direktörünün kararları defalarca kafa karışıklığına yol açmış.

Bunun en belirgin örneği, Deniz Undav’a “doğru” şekilde nasıl davranılması gerektiği konusundaki tartışmadır. Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Nagelsmann’ın VfB Stuttgart’ın forvetine karşı oldukça eleştirel bir tutum sergilediği belirtiliyor.

Spor açısından önemsiz olan Ekvador’la oynanan üçüncü grup maçı öncesinde, teknik ekip içinde 29 yaşındaki oyuncunun iyi performansları göz önüne alınarak ilk 11’de oynatılıp oynatılmaması konusunda bir tartışma yaşanmış. Bu tartışmaya DFB Spor Direktörü Rudi Völler de danışman olarak dahil olmuş, ancak milli takım teknik direktörü nihayetinde Undav’ı ilk 11’de oynatmama kararını bir kez daha vermiş.