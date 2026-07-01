Bild gazetesinin bir haberine göre, DFB takımındaki atmosfer, kamuoyunda oluşan izlenimden çok daha gergin ve uyumsuzdu.
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Felaket düzeyinde iletişim, “son derece sıkıcı” Dünya Kupası kampı ve Deniz Undav’ı konu alan hararetli tartışma: Julian Nagelsmann’a yöneltilen ağır suçlamalar ortaya çıktı
Görünüşe göre Nagelsmann’ın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen turnuva öncesinde ve sırasında sergilediği davranışlar, oyuncular ve kısmen de yetkililer nezdinde büyük bir anlayışsızlıkla karşılanmış. Milli takım teknik direktörünün kararları defalarca kafa karışıklığına yol açmış.
Bunun en belirgin örneği, Deniz Undav’a “doğru” şekilde nasıl davranılması gerektiği konusundaki tartışmadır. Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Nagelsmann’ın VfB Stuttgart’ın forvetine karşı oldukça eleştirel bir tutum sergilediği belirtiliyor.
Spor açısından önemsiz olan Ekvador’la oynanan üçüncü grup maçı öncesinde, teknik ekip içinde 29 yaşındaki oyuncunun iyi performansları göz önüne alınarak ilk 11’de oynatılıp oynatılmaması konusunda bir tartışma yaşanmış. Bu tartışmaya DFB Spor Direktörü Rudi Völler de danışman olarak dahil olmuş, ancak milli takım teknik direktörü nihayetinde Undav’ı ilk 11’de oynatmama kararını bir kez daha vermiş.
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Nagelsmann ile oyuncuları arasında neredeyse hiç görüşme yapılmıyor
Nagelsmann’ın iletişim konusunda temel olarak büyük sorunlar yaşadığı, Dünya Kupası’ndan elenmeden önce de haber yapılmıştı. Milli takım teknik direktörünün kadro kararlarını uzun süre takıma bildirmediği, özellikle de Undav’a yönelik tutumunun takımı rahatsız ettiği belirtiliyor.
Bild gazetesinin “zikzak politika” olarak tanımladığı bu durumun bir başka mağduru da Oliver Baumann oldu. Nagelsmann, Baumann’a uzun süre turnuva boyunca birinci kalecisi olacağına dair umut vermişti. TSG Hoffenheim’ın kalecisi, geri dönen Manuel Neuer’in yerine geçeceğini ancak Mayıs ortasındaki son Bundesliga maç gününden sonra öğrenmiş, oysa arka planda Bayern kalecisinin geri dönüşü için görünüşe göre Mart ayından beri çalışmalar yapılıyormuş.
Oyuncularla birebir görüşmeler neredeyse hiç yapılmamıştı; bunun yerine Nagelsmann, boş zamanlarını çoğunlukla antrenör meslektaşlarıyla ya da kampta bulunduğu zamanlarda eşi Lena ile geçiriyordu. Çiftin bir keresinde birlikte bisikletle antrenmana gitmesi, bazı oyuncular tarafından “uygunsuz” olarak algılandı.
Takım içinde genel bir memnuniyetsizliğe yol açan bir diğer sorun ise, iddiaya göre kampın kendisiymiş. Bazı oyuncular, Winston Salem’deki konaklama yerinin aşırı izole olması ve boş zaman etkinliklerinin azlığı nedeniyle “son derece sıkıcı” buldu. Buna büyük bir tezat oluşturan ise Chicago’daki hazırlık haftasıydı; burada DFB yıldızlarına çok daha fazla imkân sunulmuştu. Birçoğunun turnuva sırasında da benzer bir konaklama imkânı olmasını istediği söyleniyor.
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Jürgen Klopp, DFB’de Nagelsmann’ın yerine geçecek mi?
DFB takımı, Pazartesi akşamı penaltı atışlarında 4-5 yenilgiyle, büyük bir sürpriz yaratan Paraguay’a karşı 2026 Dünya Kupası’nın on altıda bir final turunda elenmişti.
Nagelsmann, bu büyük hayal kırıklığına rağmen maçın bitiminden hemen sonra istifa etmeyi henüz reddetmişti. MagentaTV'ye verdiği demeçte, "Eğer istenirse görevime devam etmeye hazırım; istenmiyorsa da bunu bana söylemeleri gerekir" dedi. Bunun üzerine Völler de ona destek verdi.
Yine de, bir Dünya Kupası finallerinde Alman takımının bir kez daha erken elenmesinin ardından 38 yaşındaki teknik direktörün görevine devam edebileceği kesin değil. DFB tarafından planlanan basın toplantısı ani bir kararla iptal edildi; bunun yerine Başkan Bernd Neuendorf, kendisiyle Nagelsmann, Völler ve Genel Müdür Andreas Rettig arasında yalnızca ilk uzun bir ön görüşme yapıldığını açıkladı.
Olası halef olarak Jürgen Klopp’un adı sürekli gündeme geliyor. Sky’ın bilgilerine göre, DFB’nin Nagelsmann’dan (sözleşmesi 2028’e kadar) erken ayrılması durumunda Klopp da görevi devralmaya hazır.