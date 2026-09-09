Real Madrid, Avrupa macerasına Inter karşısında aldığı kritik 2-1'lik galibiyetle başladı, ancak bu zafer hiç de kolay gelmedi. Kylian Mbappe, erken dakikalarda skoru açtı ve soğukkanlı bir vuruşla Şampiyonlar Ligi'ndeki 71. golünü kaydetti.

Ev sahibi ekip, Inter kalecisi Josep Martinez'in büyük hatasını değerlendiren takım kaptanı Valverde ile farkı kısa sürede ikiye çıkardı. Ancak ev sahibi, devre arasının ardından maç üzerindeki kontrolünü kaybetti ve Serie A ekibinin yoğun baskı kurmasına izin verdi.

Konuk ekip adına Carlos Augusto sonunda ağları buldu ve Bernabeu'da gergin bir final bölümünün önünü açtı. Turnuvadaki 100. maçına çıkan Thibaut Courtois, Mourinho'nun takımının galibiyeti korumasını sağlamak için birkaç kritik kurtarış yapmak zorunda kaldı.



