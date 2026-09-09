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Muhammad Zaki

Çeviri:

Federico Valverde, Real Madrid yıldızlarının Inter'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan gergin galibiyette Jose Mourinho'nun talimatlarını görmezden geldiğini itiraf etti

F. Valverde
Real Madrid
J. Mourinho
Inter
Real Madrid - Inter
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Federico Valverde, Real Madrid'ın Inter karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyette Jose Mourinho'nun taktik talimatlarını yerine getiremediğini kabul etti. Bernabeu'da üç puanı almalarına rağmen Uruguaylı yıldız, İtalyan rakiplerinin maça yeniden ortak olmasına izin verdikleri ikinci yarı performansları konusunda takımını sert şekilde eleştirdi.

  • Real Madrid, nefes kesen maçta Inter'i kıl payı geçti

    Real Madrid, Avrupa macerasına Inter karşısında aldığı kritik 2-1'lik galibiyetle başladı, ancak bu zafer hiç de kolay gelmedi. Kylian Mbappe, erken dakikalarda skoru açtı ve soğukkanlı bir vuruşla Şampiyonlar Ligi'ndeki 71. golünü kaydetti.

    Ev sahibi ekip, Inter kalecisi Josep Martinez'in büyük hatasını değerlendiren takım kaptanı Valverde ile farkı kısa sürede ikiye çıkardı. Ancak ev sahibi, devre arasının ardından maç üzerindeki kontrolünü kaybetti ve Serie A ekibinin yoğun baskı kurmasına izin verdi.

    Konuk ekip adına Carlos Augusto sonunda ağları buldu ve Bernabeu'da gergin bir final bölümünün önünü açtı. Turnuvadaki 100. maçına çıkan Thibaut Courtois, Mourinho'nun takımının galibiyeti korumasını sağlamak için birkaç kritik kurtarış yapmak zorunda kaldı.


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    Valverde, ikinci yarıdaki performansı eleştirdi

    Mourinho'nun eski kulübü karşısında üç puanı almasına rağmen Valverde, Madrid'in maçı yönetme biçiminden tamamen memnun kalmadı. Orta saha oyuncusu, takımın devre arasında teknik direktörlerinin taleplerine açıkça karşı geldiğini söyledi.

    "Mourinho bize topa daha fazla sahip olmamızı, özellikle de onların yarı sahasında, ve daha sakin oynamamızı çok net şekilde söyledi" diyen Valverde, son düdüğün ardından şöyle devam etti: "Bunu yapmadık."

    28 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına bundan sonrası için kendilerinden daha yüksek standartlar talep etmeleri çağrısında bulundu. Tempodaki düşüşü değerlendiren Valverde, şunları ekledi: "Kendimizi eleştirmeliyiz. Kazandığımız ve galibiyetle başlamanın önemli olduğu doğru ama oyuncular olarak kötü bir ikinci yarı oynadığımızı ve iyi futbol sergilemediğimizi fark etmemiz gerekiyor."


  • Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

    İkinci yarıdaki performans fazlasıyla beklentilerin altında kalsa da gece sonunda Mbappe'nindi. Fransa kaptanının golü, onu Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda 71 golle Madrid efsanesi Raul'la aynı seviyeye taşıdı.

    Dikkat çekici şekilde, 27 yaşındaki oyuncu bu dönüm noktasına Raul'un 142 maçına kıyasla yalnızca 99 karşılaşmada ulaştı. Tüm zamanların gol krallığı sıralamasında artık ortak beşinci basamakta yer alıyor; önünde sadece Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema var.

    Bu dönüm noktası niteliğindeki gol, takım üstünlüğünü korumakta zorlanırken bile Madrid'in galibiyetinin temelini attı. Inter ise Curtis Jones'la direğe takılıp Courtois'yı defalarca sınamasına rağmen sahadan puansız ayrıldığı için kendini şanssız hissedecektir.

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    Odak yeniden La Liga görevlerine kayıyor

    Mourinho ve teknik ekibi, büyük olasılıkla iç gıcıklayan ikinci yarıyı, hızla iç sahadaki mücadelelere dönüş için hazırlanırken bir ders olarak kullanacak. Real Madrid, La Liga'da sıradaki maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak ve burada 90 dakikaya yayılan daha eksiksiz bir performans ortaya koymaya çalışacak.

    Öte yandan Inter, Serie A'ya dönmeden önce toparlanıp savunmadaki aksaklıklarını gidermek zorunda. İtalya şampiyonu, Udinese karşısında zorlu bir sınava çıkacak ve burada yeniden ayağa kalkarak ivmesini başlatmayı hedefleyecek.

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