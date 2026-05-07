Federico Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı bile söyleniyor! Antrenmanda çıkan şiddetli kavga tırmandı - Real Madrid'de acil toplantı

Son günlerde, takımın bazı kesimlerinde ve Arbeloa'ya karşı gergin bir atmosferin hakim olduğu yönündeki haberler artıyor. Mundo Deportivo, "patlamaya hazır bir ortam"dan bahsetti ve soyunma odasını "barut fıçısı" olarak nitelendirdi. Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncuların -kısmen kendi aralarında da- gerginliğe yol açtığı belirtiliyor.

Daha önce Marca ve AS, Dani Ceballos ile Arbeloa arasında hararetli bir söz düellosu yaşandığını bildirmiş ve bunun sonucunda orta saha oyuncusunun Real Madrid teknik direktörüyle artık hiçbir temas kurmak istemediğini yazmıştı. Ayrıca Dani Carvajal'ın takımdaki mevcut rolünden son derece memnuniyetsiz olduğu söyleniyor. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan ve bir kez daha sakatlanan sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağı tahmin ediliyor.