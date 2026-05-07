İspanyol Marca gazetesi, şu anda tam altı oyuncunun Real Madrid teknik direktörüyle konuşmayı reddettiğini bildiriyor. İsimler açıklanmıyor.
Federico Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı bile söyleniyor! Antrenmanda çıkan şiddetli kavga tırmandı - Real Madrid'de acil toplantı
Son günlerde, takımın bazı kesimlerinde ve Arbeloa'ya karşı gergin bir atmosferin hakim olduğu yönündeki haberler artıyor. Mundo Deportivo, "patlamaya hazır bir ortam"dan bahsetti ve soyunma odasını "barut fıçısı" olarak nitelendirdi. Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncuların -kısmen kendi aralarında da- gerginliğe yol açtığı belirtiliyor.
Daha önce Marca ve AS, Dani Ceballos ile Arbeloa arasında hararetli bir söz düellosu yaşandığını bildirmiş ve bunun sonucunda orta saha oyuncusunun Real Madrid teknik direktörüyle artık hiçbir temas kurmak istemediğini yazmıştı. Ayrıca Dani Carvajal'ın takımdaki mevcut rolünden son derece memnuniyetsiz olduğu söyleniyor. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan ve bir kez daha sakatlanan sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağı tahmin ediliyor.
Real Madrid: Valverde ile Tchouameni arasında hararetli bir tartışma mı?
Marca’nın son haberine göre, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında da bir kavga çıkmış. Bir antrenman sırasında ikili birbirlerine yüksek sesle hakaretler yağdırmış ve itişip kakışmış. Kavga soyunma odasında da devam etmiş. Neredeyse fiziksel bir kavgaya dönüşecekmiş.
Marca, yeni bir haberde bu konuyu tekrar gündeme getirerek, Valverde'nin bu olayın sonucunda kafasında bir yara ile hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Gazeteye göre, kulüp çevresi bu olayı "çok ciddi" bir olay olarak nitelendirdi. Bunun üzerine yönetim kurulu başkanı Jose Angel Sanchez, parçalanmış takımdaki gerginliği yatıştırmak için bir kriz toplantısı düzenledi.
Marca'nınelinde kavganın seyrine ilişkin yeni bilgiler de bulunuyor. Buna göre Valverde, antrenman başlamadan önce Tchouameni'ye el sıkışmayı reddetmiş. Sonunda antrenmanın sonunda gergin durum tırmanmış ve birkaç takım arkadaşının müdahalesine rağmen Valverde'nin yaralanması önlenememiş.
Real Madrid'de sinirler gerilmiş durumda
Bu olay, kısa süre önce gün yüzüne çıkan, Antonio Rüdiger ile Alvaro Carreras arasında uzun zaman önce yaşanan bir olaya da tam olarak uymaktadır. Ancak SPOX’un verdiği bilgilere göre, Alman milli oyuncunun sol bek oyuncusuna tokat attığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Ayrıca The Athletic, kısa süre önce Mbappe'nin bir personel üyesiyle tartıştığını ve onu aşağıladığını bildirdi. L’Equipe'de ise giderek daha fazla oyuncunun 27 yaşındaki oyuncunun tavırlarından ve ayrıcalıklarından bıktığı belirtiliyor.
Büyük bir şampiyonluk kazanamadan geçecek olan ikinci sezon nedeniyle (FC Barcelona, pazar günü tam da Clasico'da şampiyon olabilir), Arbeloa, yaz başında göreve gelen Xabi Alonso'nun yerine yılın başında görevi devralmış olsa da, Real Madrid'den ayrılmak üzere. Söylentilere göre Jose Mourinho, Başkan Florentino Perez'in en çok istediği aday. Ayrıca haftalardır Toni Kroos'un yönetici olarak geri döneceği konusunda spekülasyonlar yapılıyor.