Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenman sahasında yaşanan kavganın ardından Real Madrid bir açıklama yaptı; endişe verici bir sakatlık da doğrulandı

İddiaya göre, ikili arasındaki gerginlik Perşembe günü Valdebebas'ta yapılan antrenman sırasında tırmandı. The Athletic'in haberine göre, durum önceki günkü antrenmandan devreden gelen bir anlaşmazlıkla alevlendi; bu da iki yıldız arasında giderek derinleşen bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Kavganın sonuçları, tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddiydi. Raporlara göre, kavga sırasında Valverde düşerek başından yaralandı. Uruguaylı milli oyuncu, masaya çarptıktan sonra muayene edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Valverde daha sonra evine döndü, ancak olayın ciddiyeti yönetim kurulunu takımın disiplini konusunda derin endişeye sevk etti.



