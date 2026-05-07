Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenman sahasında yaşanan kavganın ardından Real Madrid bir açıklama yaptı; endişe verici bir sakatlık da doğrulandı
İç disiplin soruşturması başlatıldı
Real Madrid, kısa ama net bir açıklamayla her iki oyuncuya karşı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini doğruladı. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Real Madrid C. F., bu sabah A takımın antrenmanı sırasında meydana gelen olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçlarına ilişkin güncel bilgileri paylaşacaktır.”
Fiziksel çatışma hastaneye gitmeye neden oluyor
İddiaya göre, ikili arasındaki gerginlik Perşembe günü Valdebebas'ta yapılan antrenman sırasında tırmandı. The Athletic'in haberine göre, durum önceki günkü antrenmandan devreden gelen bir anlaşmazlıkla alevlendi; bu da iki yıldız arasında giderek derinleşen bir uçurum olduğunu gösteriyor.
Kavganın sonuçları, tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddiydi. Raporlara göre, kavga sırasında Valverde düşerek başından yaralandı. Uruguaylı milli oyuncu, masaya çarptıktan sonra muayene edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Valverde daha sonra evine döndü, ancak olayın ciddiyeti yönetim kurulunu takımın disiplini konusunda derin endişeye sevk etti.
Valverde travmatik beyin hasarı geçirdi
Real Madrid, Valverde'nin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri içeren ayrı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Fede Valverde üzerinde bugün yapılan tetkiklerin ardından, kendisine kraniyensefalik travma teşhisi konuldu. Valverde şu anda evinde ve durumu iyi; bu teşhise ilişkin tıbbi protokollere göre 10 ila 14 gün dinlenmesi gerekecek."
Kritik bir El Clásico öncesinde kaos
Bu iç çatışmanın zamanlaması, Los Blancos için daha kötü olamazdı. Real Madrid şu anda lig şampiyonluğunun belirleneceği, Barcelona ile oynayacağı hayati öneme sahip maça hazırlanıyor. Barcelona Pazar günü yenilmezse La Liga şampiyonluğunu garantileyecek ve bu iç bölünme, teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın taktik hazırlıkları sırasında en son ihtiyaç duyacağı şey.
Valverde, iyileşme sürecine devam ettiği için Camp Nou'da kesinlikle forma giyemeyecek, ancak kendisi ve Tchouameni'nin olası cezalarıyla ilgili nihai kararın maçtan önce verilip verilmeyeceği henüz belli değil.