Valverde bu gerginliği geride bırakmaya çalışsa da, Real Madrid’de yaşanan iç sarsıntı oldukça ciddi boyutlara ulaştı. Kulüp yönetimi, yaşanan kavgayı mesleki standartlara yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirdi ve olayın tarafı olan her iki oyuncuya da disiplin soruşturması açıldı. Her ikisi de 500.000 avro (432.000 sterlin) para cezasına çarptırıldı, ancak sonuçta herhangi bir maçtan men cezası verilmedi.

27 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin liderlik yolculuğunda kendisine fayda sağlayacağına inanıyor. Valverde, "Bu deneyimin önümüzdeki yıllarda daha iyi bir kaptan olmamda bana yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. Daha önce, Los Blancos için hayal kırıklığı yaratan ve kupa kazanamadıkları bir sezonda meydana gelen olay için özür dilemiş ve anlaşmazlığın tırmanmasında "müsabakalardan kaynaklanan yorgunluk ve hayal kırıklığı"nın rol oynadığını belirtmişti.



