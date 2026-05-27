Federico Valverde, Aurelien Tchouameni'nin sakatlığının Real Madrid orta saha oyuncusu olarak kendisini nasıl etkilediğini açıkladı ve taraftarlara destekleri için teşekkür etti
Antrenman sahasındaki fırtınayı aşmak
Valverde, takım arkadaşı Tchouameni ile yaşadığı fiziksel çatışmanın ardından Valdebebas'ta geçirdiği çalkantılı dönemi değerlendirdi. Dünya çapında manşetlere taşınan olayda, Uruguaylı oyuncu hararetli bir tartışma sırasında alnını masaya çarpmış ve hastanede tedavi gerektiren bir kafa derisi yaralanması yaşamıştı.
Uruguay'a vardığında basına olayla ilgili açıklamalarda bulunan Valverde, metanetli bir tavır sergiledi. "Kendimi harika hissediyorum. Tüm Real Madrid taraftarlarının ve kulübün desteğini ve sevgisini gördüm. Bazen futbolda ve hayatta büyümek ve olgunlaşmak için bu tür küçük engelleri aşmak gerekir" dedi.
Bernabeu'da disiplin cezaları
Valverde bu gerginliği geride bırakmaya çalışsa da, Real Madrid’de yaşanan iç sarsıntı oldukça ciddi boyutlara ulaştı. Kulüp yönetimi, yaşanan kavgayı mesleki standartlara yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirdi ve olayın tarafı olan her iki oyuncuya da disiplin soruşturması açıldı. Her ikisi de 500.000 avro (432.000 sterlin) para cezasına çarptırıldı, ancak sonuçta herhangi bir maçtan men cezası verilmedi.
27 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin liderlik yolculuğunda kendisine fayda sağlayacağına inanıyor. Valverde, "Bu deneyimin önümüzdeki yıllarda daha iyi bir kaptan olmamda bana yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. Daha önce, Los Blancos için hayal kırıklığı yaratan ve kupa kazanamadıkları bir sezonda meydana gelen olay için özür dilemiş ve anlaşmazlığın tırmanmasında "müsabakalardan kaynaklanan yorgunluk ve hayal kırıklığı"nın rol oynadığını belirtmişti.
Uruguay ile Dünya Kupası hayalleri
Şu anda Marcelo Bielsa yönetimindeki milli takım görevlerine odaklanan Valverde, enerjisini Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına yönlendiriyor. Soyunma odasının en önemli isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu, büyük hayaller kuruyor. "Kupayı kaldırmak beni her zaman heyecanlandırır. Bu, en çok istediğiniz, çocukken hep hayalini kurduğunuz şeydir: milli takımda oynamak ve Dünya Kupası'nı kaldırmak," dedi.
Orta saha oyuncusu, 2010'da yarı finale yükselen Uruguay takımının ruhuna ayak uydurmanın önemini vurgulayarak şunları ekledi: "O imajla büyüdük ve Uruguay'ı gururlandırmak için ona ayak uydurabilmeyi çok isteriz."
Çok yönlülük ve takım ruhu
Valverde’nin ülkesine olan bağlılığı taktiksel esnekliğine de yansıyor; zira Bielsa’nın talebi olması halinde farklı bir pozisyonda oynamaya hazır olduğunu belirtti. Nahitan Nandez’in kadroda yer almaması nedeniyle, Valverde’nin daha önce Real Madrid’de acil durumlarda üstlendiği sağ bek pozisyonunda görevlendirilebileceği yönünde spekülasyonlar var.
"Elbette kabul ediyorum. Kararları veren koçtur ve her zaman ilk 11'de yer almayı hayal edersiniz. Neye ihtiyacı olursa hazırım," dedi. Bu takım öncelikli tutum, Valverde'nin karakterinin merkezinde yer alıyor. O, ülkesindeki sorunları geride bırakıp ülkesini dünya sahnesinde temsil etmeyi hedefliyor.